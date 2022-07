Over Karin Amatmoekrim Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige. Ze schrijft om de week een column. Over Karin Amatmoekrim Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige. Ze schrijft om de week een column. Ze publiceerde zes romans, waaronder het boek Het gym (2011) en de historische roman De man van veel (2013) over het leven van verzetsheld Anton de Kom. De documentaire die Gulsah Dogan maakte over de memoir Tenzij de vader (2016) werd genomineerd voor een Gouden Kalf. Momenteel werkt Amatmoekrim aan een proefschrift in de vorm van een biografie over essayist Anil Ramdas en ze werkt aan een grote geschiedenis van Suriname.

Ik was getuige van een discussie tussen twee jongeren, op een terras in Amsterdam. Ze hadden allebei een transgender klasgenoot. Niets bijzonders, tot zover. Tot een van de twee stelde dat hij het allemaal goed en aardig vond, transities en alles wat erbij kwam kijken, maar hij trok de grens bij genderfluide mensen of intersekse „of hoe ze het ook noemen”. Hij weigerde te erkennen dat er meer dan twee genders bestaan. „Je hebt een penis of een vagina, zo eenvoudig is het”, stelde hij. Het meisje was het niet met hem eens. Als mensen zich zo voelden, dan was dat een goed genoeg argument om zich zo te noemen, vond zij.

Ik deed intussen alsof ik de krant las, terwijl ik hun gesprek woord voor woord volgde. Ik had een mening hierover, zoals ik eigenlijk over heel veel dingen een mening heb. Maar ik praat niet graag met mensen, of ze mij bekend of onbekend zijn maakt daarbij niet zoveel uit. Dus ik hield mijn mond en luisterde ze af. Een schrijver is een sluwe toeschouwer, zo schreef Maxim Februari in zijn column van afgelopen zaterdag. Toen ik het las, voelde ik me in gelijke delen gezien en betrapt, vanwege dat observeren en vanwege het sluwe karakter ervan. Februari noemde de gemiddelde schrijver verlegen. Ook dat herkende ik. Ik ben zelf extreem verlegen, hoewel het mijn ervaring is dat niet iedereen dat helemaal gelooft. Hoe verlegen kan je immers zijn, als je je ideeën zo belangwekkend vindt dat je er ruimte voor maakt in een boek of op een pagina in de krant?

Het antwoord is; behoorlijk verlegen. Columns, essays, romans zijn niet meer dan maskers van taal. Is dat waarom we zo graag een mening hebben, vroeg ik me af toen ik Februari’s column las. Wie zijn materiaal – de woorden – goed beheerst, kan zijn mening als beste voor het voetlicht brengen. Hij verdwijnt al doende in die mening, en blijft ongezien. Wie ongezien is, ziet zelf meer.

De jonge mensen naast me kwamen er samen niet uit. „Ze zoeken gewoon iets om bijzonder te zijn”, riep de jongen uiteindelijk geïrriteerd uit. Als mijn verlegenheid mij niet onverzettelijk in de weg zat, had ik mijn krant laten zakken en tegen hem gezegd dat hij het mis had. Het is een wankel evenwicht tussen overtuigingen hebben, en ongezien willen zijn. Soms denk ik dat ik dat laatste prefereer, maar het lijkt me niet per se slecht om over de dingen na te denken. Het wordt alleen gevaarlijk als we ons verschansen in de strijd die vaak gepaard gaat met meningsverschillen. In zijn nieuwe boek zegt de Amerikaanse filosoof Francis Fukuyama dat de huidige tijd gekenmerkt wordt door verveling en daaruit voortkomende onvrede. Wanneer mensen gewend zijn geraakt aan vrede en welvaart, gaan ze daartegen strijden. Uit pure verveling, misschien. Fukuyama noemt als voorbeeld de bestorming van het Capitool in Amerika, door witte Amerikanen, veelal uit de middenklasse; mensen die eigenlijk niet zoveel hebben om over te klagen. Maar hij noemt ook burgerrechtenactivisten, die harde scheidslijnen opwerpen tussen wie tot de norm behoort, en wie niet. Zij kunnen zo kritisch zijn, alleen omdat de moderne samenleving relatief veilig is. Dat is wat de jongen leek te bedoelen, op zijn eigen manier. De strijd voor acceptatie van non-binaire identiteiten was volgens hem geboren uit verveling.

Zijn gesprekspartner vond zijn opmerking ronduit belachelijk. Ze vroeg hem of hij soms zelf ervaring had met ongemak over het lichaam waarin hij was geboren. Of hij zelf had meegemaakt hoe pijnlijk het was dat de buitenwereld je zag als iets dat je niet bent. Niet? Nou dan, zei ze. Zolang het niet jouw ervaring is, moet je misschien maar gewoon je mond houden en luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. En inderdaad, hij hield zijn mond. En ik? Ik knikte instemmend, nog altijd verscholen achter mijn krant. Werkelijk waar, een sluwe toeschouwer.

