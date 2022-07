De ‘havermelktoeslag’ wordt steeds minder gevraagd

Goed nieuws voor de klimaatbewuste of lactose-intolerante koffiedrinkers in de grote stad. Wie een flat white of latte macchiato met plantaardige melk bestelt, hoeft op steeds minder plekken extra te betalen. Onlangs besloot de Coffee Company, een landelijke keten met vooral veel vestigingen in Amsterdam, te stoppen met het doorberekenen van de – duurdere – haver-, soja- of amandelmelk aan de klant. Eerder schrapten ketens als de AH To Go, Julia’s en (een deel van) de filialen van Starbucks de ‘havermelktoeslag’ al.

Voor de Coffee Company vormen de soja lattes en havercappuccino’s inmiddels een derde van de omzet, zegt brand director Jasper Uhlenbusch. „Bij sommige vestigingen in het centrum zelfs 50 procent.” Volgens Uhlenbusch „voelde het niet goed” dat klanten juist méér moesten betalen voor klimaatvriendelijkere koffie. Het schrappen van de toeslag – 30 eurocent per kopje – betekent dat de Coffee Company „een beetje minder marge” zal verdienen, zegt Uhlenbusch. Al is „het gat” in de inkoopprijs „niet zo groot meer” sinds de Coffee Company vorig jaar in handen kwam van de grote cateraar Albron.

Niet iedereen is te spreken over de opmars van de soja- en haver lattes, die buiten de Randstad vooral worden gezien als statussymbolen voor grootstedelijke millennials. Sommige boeren zien met lede ogen aan dat de havermelkconsumptie in koffiezaken stijgt ten koste van hun koemelk.

Haverboeren

Volgens Michel Penterman van Boeren van Amstel, een lokale coöperatie die koemelk levert aan Amsterdamse horeca, valt er „geen eerlijke vergelijking” te maken tussen de eco-afdruk van koemelk en die van plantaardige zuivel. „Als de consument het wil, prima. Maar waar komt de soja vandaan? Misschien wel uit het Amazonegebied. Krijgen de haverboeren ook een eerlijke prijs? En wat is de CO 2 -afdruk van het transport? Vaak is dat niet duidelijk.”

Volgens Uhlenbusch van de Coffee Company heeft het Zweedse bedrijf Oatly, wiens havermelk bij hem in de koffie gaat, „zijn duurzaamheidsverhaal op orde”. In zijn laatste jaarverslag meldt Oatly dat de CO 2 -afdruk van het bedrijf in 2020 met 77 procent is gestegen, vanwege de groeiende omzet. Toch stoot de productie van plantaardige melk nog altijd drie keer zo weinig CO 2 uit als die van koemelk, blijkt uit onderzoek van Oxford University.

Nog niet alle koffieketens hebben overigens afscheid genomen van de ‘havertoeslag’, volgens recent onderzoek van ngo ProVeg. Bij Coffeelovers en La Place moet een klant nog steeds 30 respectievelijk 50 eurocent extra aftikken.

