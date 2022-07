De Finnen willen wel klimaatneutraal, maar niet hun auto niet opgeven

Naast de douche in de kleine studio van Salla Havia hangt een timer. Als die na vijf minuten stopt, moet ze onder de douche vandaan. Toegegeven, soms doucht ze weleens langer. „Maar ik ben me wel meer bewust van mijn waterverbruik”, zegt de 21-jarige onderwijskundestudent.

Havia woont in het Student Village in de Finse stad Turku, met huisvesting voor vierduizend studenten het grootse studentencomplex in Finland. Ze leert hier „niet te leven zoals je wilt”, maar rekening te houden met het klimaat. Dat vindt ze belangrijk, hoewel ze hier vooral woont wegens de lage prijs van de studio. Student Village is onderdeel van Turku’s ambitie om in 2029 CO 2 -neutraal te zijn.

De oudste stad van Finland wordt gezien als de meest Europese van het land en doet door zijn vele heuvels een beetje denken aan Rome. De bewoners trotseren de hoogteverschillen behendig met de felgekleurde elektrische steps die overal in de stad te vinden zijn, maar de auto is nog niet verdwenen uit het straatbeeld.

Finland stemde begin deze maand in met wettelijk vastgelegde CO 2 -reductiedoelen. Dit betekent dat de overheid via de rechter verantwoordelijk kan worden gehouden als de doelen niet worden gehaald. De aangescherpte ambities van Finland gaan verder dan de vrijblijvende mondiale afspraken over klimaatneutraliteit in 2050. De Finnen willen in 2040 zelfs meer CO 2 uit de lucht halen dan ze uitstoten.

Nog dit jaar wil Turku, met 200.000 inwoners een van de grotere steden van Finland, helemaal stoppen met het gebruik van kolen. Een ondergrondse fabriek, gelegen in een grot onder de stad, gebruikt grote warmtepompen om energie te halen uit afvalwater dat uit de afvoeren en riolen van de stad stroomt. De installatie produceert bijna tien keer meer energie dan ze verbruikt en heeft de jaarlijkse CO 2 -uitstoot sinds 2017 gehalveerd tot tienduizend ton. De fabriek genereert genoeg warm water om twaalfduizend woningen te verwarmen.

Niina Ruuska, klimaat- en milieubeleidsmedewerker van Turku, noemt het „revolutionair denken”. „Behalve dat we energie opwekken, zuiveren wij het water”, vertelt zij buiten op een bankje voor haar kantoor. „Dat is van belang omdat wij bijdragen aan de vervuiling van de Oostzee.” Deze zee is de meest vervuilde van Europa, blijkt uit cijfers van het Europees Milieu Agentschap (EEA) – er valt dus nog wel wat te winnen.

Twee auto’s per huishouden

Turku heeft met zijn innovaties de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent verminderd ten opzichte van 1990 en werd in 2020 door een organisatie voor lokale overheden uitgeroepen tot de beste middelgrote stad van Europa op het gebied van klimaatactie. Ruuska plaatst daar wel een kanttekening bij: „In de methode die daarbij werd gebruikt, wordt de consumptie van burgers niet meegenomen.”

Dat betekent dat bijvoorbeeld de gevolgen van het eten van vlees of het dragen van fast fashion niet meetellen. En dat is nu net het probleem. „Een derde van de uitstoot van bewoners komt van consumptie”, legt klimaatonderzoeker aan de Universiteit van Turku Jukka Käyhkö telefonisch uit, vanuit zijn zomerhuisje buiten de stad. Onder consumptie schaart hij ook het autogebruik. „Dit is iets waarover de stad geen controle heeft. Finland is een groot en dunbevolkt land, afstanden zijn lang en buiten de steden is het openbaar vervoer niet heel goed. Dus maken Finnen veel gebruik van de auto.”

Bij een recyclingcampagne in Turku wordt tweedehands kleding gesorteerd. Consumptie door burgers, zoals het dragen van fast fashion, veroorzaakt een derde van de CO 2 -uitstoot van de stad. Foto Alister Doyle/Thomson Reuters Foundation

Dat is goed te zien op het marktplein in het hart van de stad. Het verbindt de drukbezochte winkelstraten met elkaar en ligt al jaren open. Voetgangers lopen met gevaar voor eigen leven naast de auto’s op de weg. De reden voor het oponthoud is de bouw van een ondergrondse parkeergarage, een plan dat 25 jaar geleden is bedacht. „Ik begrijp echt niet dat de stad nu nog een parkeergarage bouwt in het centrum”, zegt onderzoeker Käyhkö. Dat er straks zonnepanelen op het plein worden geïnstalleerd, maakt voor hem niet uit. „Waarom worden het geen ondergrondse bushaltes?”

Veel huishoudens hebben nog steeds twee auto’s, vertelt Ruuska, en er liggen nog geen plannen op tafel om de auto uit de stad te weren, al legt de gemeente volgens hem meer fietspaden aan en gaat de maximumsnelheid voor auto’s in de stad omlaag. „Wanneer je aan de auto komt, kom je aan iemands keuzevrijheid.” De initiatieven die er zijn, komen uit de private sector. Zo zijn er elektrische deelauto’s beschikbaar bij appartementencomplexen, die door de kosten te delen ook voor mensen met een lager inkomen betaalbaar zijn.

Al deze initiatieven zijn nog lang niet genoeg om de hele stad duurzaam te maken. Is de ambitie om in 2029 CO 2 -neutraal te zijn dan wel realistisch? Nee, zegt Käyhkö. „De enige manier om dat doel te halen, is door CO 2 te compenseren.” De stad is van plan om dat te doen door meer dennenbomen te planten, die CO 2 kunnen opnemen. Hoeveel bomen daarvoor nodig zijn, is nog niet duidelijk. „Maar dat heeft op andere vlakken weer gevolgen voor het klimaat”, waarschuwt hij. „Wat doet dat bijvoorbeeld met de biodiversiteit?”

Hoewel de onderzoeker het een goed idee vindt om een scherp klimaatdoel te stellen, kan Turku volgens hem beter toegeven dat de huidige ambitie te hoog gegrepen is. „Zelfs als we CO 2 compenseren met het planten van bomen, is dat geen langetermijnoplossing”, vindt hij. „Je kunt niet eindeloos blijven planten. Anders bestaat heel Finland over honderd jaar uit bossen. Het zou beter zijn om CO 2 uit de lucht te onttrekken.” In de stad is een bedrijf dat hiervoor nieuwe technologieën ontwikkelt, vertelt Käyhkö. Maar ook dat stemt hem niet meteen optimistisch. „Op grote schaal zal dat voorlopig niet lukken.”