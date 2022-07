‘Britse elite-eenheden doodden ongewapende Afghaanse gevangenen’

Britse commando’s hebben in 2010 en 2011 binnen zes maanden 54 Afghaanse burgers op mogelijk buitengerechtelijke wijze gedood. Dat stelt de Britse omroep BBC maandag na uitgebreid onderzoek. De BBC analyseerde invallen van commando’s van elite-eenheid SAS in de Afghaanse provincie Helmand met behulp van onder meer interne documenten, mailwisselingen van de legertop en gesprekken met betrokken militairen.

De betreffende SAS-commando’s voerden vanaf november 2010 invallen uit, waarbij een van de officiële doelen was het doden of gevangennemen van Taliban-commandanten. Volgens een bron werden de inlichtingen die aan een inval vooraf gingen vaak haastig opgesteld, waardoor onschuldige burgers het slachtoffer konden worden.

Bij de invallen schoten SAS-commando’s op sommige momenten daarom ongewapende personen dood, zo vertellen getuigen aan het BBC-programma Panorama. Vervolgens werden er wapens naast de lichamen gelegd om te verhullen dat het om ongewapende burgers ging. De BBC spreekt van „een patroon”, waarbij mannen na gevangen te zijn genomen dood werden geschoten. In de rapporten werd genoteerd dat ze een kalasjnikov of handgranaat vanachter de gordijnen of achter ander meubilair vandaan trokken.

‘Doelbewust beleid’

Leden van de speciale eenheid zouden onderlinge wedstrijden hebben gehouden over wie de meeste mensen kon doden. Verschillende bronnen uit de door de BBC onderzochte eenheid zeiden dat ze een hoger aantal doden nastreefden dan hun voorgangers. Een hoge Britse officier noteerde in een geheim memo dat de (buitenrechtelijke) executies mogelijk „doelbewust beleid” zijn geweest. Volgens het internationaal humanitair recht is het executeren van ongewapende gevangenen een oorlogsmisdrijf.

Het Britse ministerie van Defensie wil niet op de specifieke beschuldigingen ingaan en zegt dat Britse militairen „met moed en professionalisme in Afghanistan gediend hebben”. Ook noemt het ministerie de conclusies „ongerechtvaardigd” en zegt het dat de door beschuldigingen „al volledig zijn onderzocht”. Daarbij werd onvoldoende bewijs voor vervolging gevonden, aldus het ministerie.