Billie merkte dat Paul zenuwachtig was

Ik word opgebeld terwijl ik naar Stranger Things aan het kijken ben. Moord in buitenwijk van Antwerpen, 81-jarige man, in de keuken gevonden door echtgenote.

DE VROUWEN VAN PAUL Dit feuilleton van Saskia De Coster, Vlaams auteur en beeldend kunstenaar (bekend van bijvoorbeeld Wij en ik en Nachtouders) verschijnt deze zomer in tien delen elke woensdag op de Achterpagina van NRC en op nrc.nl. Dit is de tweede aflevering.

Snelheid is cruciaal. Nog voor het lijk koud is, ben ik er. Ik zoek geen sporen en jaag geen stofdeeltjes door instrumenten. Ik ben een motievenjager. Wantrouwen is mijn tweede natuur. Gelukkig ben ik ook een vrouw die niemand mooi kan noemen. Ik heb te veel vrouwen gezien die het slachtoffer werden van hun eigen good looks en in pulp geëindigd zijn, of in een vat zuur. Ik heb ros haar, een gezwel op mijn kaak, met de jaren zak ik als een pudding in elkaar. Mensen vertrouwen mijn lelijkheid, het doet hen praten. Bollekensstraat 12 in Brasschaat, in een huis met zonnepanelen op het dak, green egg-barbecues in het tuinhuis en een buitenmaatse ijzeren poort om het gevaar buiten te houden, tref ik een verzorgde vrouw die kalm oogt.

„Ria, de echtgenote”, ze schudt me de hand. Ze verontschuldigt zich omdat ze geen koffie kan maken, de rechercheurs zijn bezig in de keuken. Mijn oog valt op een kinderlijk schilderij in de woonkamer, het toont kabouters rond een roulettetafel.

Ik ben de eerste aan wie Ria haar verhaal doet. Hoe ze haar man terugvindt, tegen hem schopt, denkt dat hij een hartaanval heeft gehad. Dat ze de ziekenwagen belt. Paul is een trotse man, een IT’er die niet kan begrijpen dat niet iedereen zo nuchter denkt als hij, die om haar lacht omdat ze haar iPad nooit update.

„Ik heb niets gehoord want de televisie stond luid”, zegt ze. „En ik had mijn hoorapparaat niet in, nu wel.”

Ze vult het allemaal voor me in. Billie, de kleindochter, heeft een speciale band met haar grootvader. Billie is zeventien en mental health-activist, Paul is een boomer en toch hebben ze iets.

„Ik zei dat hij ouder werd en wat rustiger aan moest doen. Toegeven is het begin van het einde, zegt Paul altijd. Dan kan je beter in je graf kruipen. Maar ik merk dat hij de laatste tijd zenuwachtig is”, en hier slaat ze haar handen voor haargezicht, alsof ze zichzelf slaat, alsof de werkelijkheid toeslaat, voor altijd zal ze in de verleden tijd over hem moeten praten.

Ik zeg dat ik haar ga laten rusten en morgen naar haar dochter Anne ga. Nu zie ik echt paniek in haar ogen.

„Voorzichtig, Anne is heel bijzonder, maar in crisismomenten kan ze haar greep op de werkelijkheid een beetje verliezen”, zegt Ria. Ze kijkt naar het kleurige kabouterschilderij en lacht. „Billie heeft al evenveel fantasie.”

Op de oprit komt een van de rechercheurs me achternagelopen. Ze volgen de gebruikelijke procedure: iedere betrokkene is een mogelijke dader. Geen inbraaksporen. Er is onmiddellijk uitsluitsel over het moordwapen: het pneumatische spijkerpistool. Ik vloek. Belachelijk, net zo belachelijk als de braadpin, de golfbal en de haarverf in de mond van de dronken slaper als dodelijk wapen. Een wapen dat sluwheid vraagt eerder dan kracht. Typisch voor een vrouw.

Volgende week: De dochter