Premier Rutte (VVD) was maandag in de Oekraïense hoofdstad Kiev om steun te betuigen aan de bevolking en de regering van president Zelensky, met wie hij later op de dag een gesprek had. Het was voor het eerst sinds het begin van de oorlog dat Rutte in Oekraïne was. Hij zei dat de oorlog langer zou kunnen duren dan gehoopt en gedacht. „Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen en rustig kunnen toekijken.” De premier stelde dat de internationale gemeenschap voortdurend en openlijk politieke steun moet geven – zoals uitzicht op EU-lidmaatschap – en ook militair moet steunen. President Zelensky liet op Telegram weten dat hij Rutte dankbaar is voor het constructieve overleg, het besluit om zware wapens te leveren aan de Oekraïense troepen, en de steun voor het kandidaat-lidmaatschap van de EU. (NRC)

