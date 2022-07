240 duizend Nederlanders werden in 2021 gepest

240 duizend Nederlanders boven de 15 jaar hebben in 2021 wel eens te maken gehad met pesterijen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Van de 173.000 ondervraagde Nederlanders zei 2 procent wel eens gepest te zijn. Jongeren onder de 18 kregen relatief het vaakst te maken met pestgedrag, waar het CBS zaken als getreiter, uitgelachen worden of agressie onder verstaat.

Ongeveer zes op de tien slachtoffers had last van emotionele en psychische klachten door het pesten. Ze voelden zich minder veilig of hadden last van depressieve gevoelens. Van de slachtoffers hield 7 procent lichamelijk letsel over aan de pesterijen. De meeste slachtoffers meldden pesterijen bij politie, familie of vrienden. Jongeren stapten vaker naar familie of vrienden, terwijl ouderen sneller naar de politie gingen. Uiteindelijk heeft 16 procent van de slachtoffers aangifte gedaan.

Opvallend is dat 65-plussers veel meer dan andere leeftijdsgroepen te maken hebben met pesterijen door buurtbewoners. Van de slachtoffers van 65 jaar en ouder wordt 56 procent gepest door iemand uit de directe woonomgeving. Een woordvoerder van het CBS verduidelijkt dat dit komt doordat mensen in deze leeftijdsgroep vaak niet meer werken en niet naar school gaan.

Online pesten

Ongeveer 60.000 Nederlanders boven de 15 jaar werden geconfronteerd met pestgedrag op het internet. Het grootste gedeelte van het pesten vond echter plaats in de echte wereld: ruim twee keer zo veel. Bij online pesten zijn jongeren tussen de 15 en 25 jaar veel vaker slachtoffer dan mensen uit een andere leeftijdscategorie.

Verder valt op dat homoseksuele mannen en biseksuelen relatief gezien (bijna) twee keer zo vaak te maken hebben met pesten dan lesbische vrouwen. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar zeggen vooral gepest te worden door klas- of studiegenoten. Daarnaast zei 1 op de 10 slachtoffers wel eens gepest te worden door collega’s op de werkvloer.