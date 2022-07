Kroes nam het actief op voor Uber. Volstaan lobby-regels wel?

Dat taxibedrijf Uber in Neelie Kroes een fanatiek supporter had gevonden, was al jaren geen geheim. In 2014, het laatste jaar dat Kroes Eurocommissaris Digitale Zaken was, stuurde ze een serie woedende tweets de wereld in over een besluit van de Brusselse rechtbank Uber te verbieden. In een blog op de site van de Europese Commissie riep ze burgers op steun uit te spreken via de hashtag #UberIsWelcome. In mei 2016 werd de VVD-prominent bovendien voorzitter van de adviesraad van het bedrijf.

Inmiddels blijkt dat Kroes zich achter de schermen nóg actiever inzette voor Uber – en daarmee lobbyregels schond. Hoewel de Europese Commissie het haar actief had verboden, lobbyde Kroes ook in 2015 en 2016 volop voor de Amerikaanse taxi-app, zo onthulde zondag een consortium van internationale media. Kroes zou onder meer premier Mark Rutte, Henk Kamp en andere Nederlandse ministers hebben benaderd.

Maandag liet de Europese Commissie weten Kroes om opheldering te hebben gevraagd. Maar de onthullingen roepen ook vragen op over hoe stevig haar eigen lobbyregels in de praktijk eigenlijk zijn. En ze illustreren hoe ver de invloed van grote techbedrijven in Brussel reikt.

De regel die Kroes schond, is die van de zogeheten afkoelingsperiode. Na hun vertrek mochten Eurocommissarissen in Kroes’ tijd achttien maanden geen functies aannemen die raken aan hun oude portefeuille. Elke baan moesten ze gedurende die periode ter goedkeuring voorleggen aan een ethische commissie. Die toestemming kreeg Kroes expliciet niet. Bovendien verbood ook de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker Kroes in 2015 expliciet voor Uber aan de slag te gaan.

Dat Kroes zich daar niks van aantrok én na de afkoelperiode alsnog voor Uber ging werken, laat volgens Vicky Cann, onderzoeker bij lobbywaakhond Corporate Europe Observatory (CEO), zien hoezeer de regels een papieren tijger zijn. „De cultuur bij de Europese Commissie is nog altijd die van vertrouwen, van collega-tot-collega. Er wordt nooit eigen onderzoek naar draaideurconstructies gedaan en men vertrouwt op de informatie die oud-commissarissen en -ambtenaren zelf aanleveren.”

De casus Kroes toont volgens Cann bovendien dat de afkoelperiode een farce is. „Als een baantje fout is na zeventien maanden, is het dat ook na negentien maanden.” Hoewel de periode inmiddels is verlengd tot twee jaar, pleit Cann voor tenminste drie jaar.

Ook volgens Paul Tang, PvdA-Europarlementariër, is de bestaande afkoelperiode in gevallen zoals Kroes onbevredigend. „Wanneer je het als Eurocommissaris zo opneemt voor een bedrijf, is het eigenlijk ondenkbaar dat je er daarna überhaupt voor mag gaan lobbyen.” Met een groep Europarlementariërs heeft Tang inmiddels een klacht ingediend bij de Commissie, die in het uiterste geval tot een financiële sanctie voor Kroes kan leiden.

Honderd miljoen om te lobbyen

Met Kroes had Uber voor én achter de schermen in Brussel een pleitbezorger op het allerhoogste niveau. Het kan symbool staan voor hoezeer grote Amerikaanse techbedrijven er tot de belangrijkste lobbykracht zijn uitgegroeid. Het CEO berekende vorig jaar dat de techsector, waartoe het ook Uber rekent, in 2020 bijna honderd miljoen euro aan lobbyactiviteiten in Brussel uitgaf en daarmee alle andere partijen ver achter zich liet.

Dat overwicht baart critici zorgen. Topeconoom en oud-EU-ambtenaar Tommaso Valletti zei onlangs in NRC: „Het probleem dat ik zie bij lobby gaat niet alleen om overduidelijke inmenging, zoals EU-ambtenaren die bij grote techbedrijven zijn gaan werken. Het is vaak subtieler. De bedrijven zijn in Brussel altijd aanwezig, bij elk debat, elk rondetafelgesprek. Beleidsmakers, zelfs die van goede wil, horen zo voortdurend hetzelfde verhaal.”

Emmanuel Macron in 2018, een jaar nadat hij tot president is gekozen. Als minister van Economische Zaken heeft hij gelobbyd voor Uber. Foto Ian Langsdon/ EPA

Uber gebruikt tactieken die ook andere techbedrijven veel inzetten, zegt Cann. Bijvoorbeeld door ruggensteun te geven aan bedrijvenclubs, onderzoeksrapporten van denktanks te ondersteunen, of achter de schermen burgerbewegingen, zoals chauffeurs of klanten, aan te sturen. Inmiddels richt Uber zich vooral op nieuwe wetgeving die platformwerkers verregaande arbeidsrechten toekent. „Uber geeft relatief weinig uit voor een bedrijf dat financieel zo sterk is, maar heeft duidelijk uitstekende toegang tot topbesluitvormers in de Commissie”, zegt Cann.

Het is die invloed op het hoogste niveau die opvalt aan de gelekte documenten: ook in bijvoorbeeld Frankrijk, waar toenmalig economieminister Macron zich voor het bedrijf inzette, en in het Verenigd Koninkrijk.

Buzzwoorden zoals ‘deeleconomie’

Cann verklaart het deels uit de aantrekkingskracht die voor beleidsmakers uitgaat van „buzzwoorden als ‘innovatie’ en ‘deeleconomie’”. In elk geval in Brussel vond het narratief waarmee Kroes het voor het taxibedrijf opnam veel breder gehoor, zeker in de jaren rond 2014. In een speech dat jaar maakte Kroes onderscheid tussen twee Europa’s: een energiek, ideeënrijk Europa van startups en apps, en een bang en conservatief Europa dat al het nieuwe direct wil verbieden. Anders dan in de Verenigde Staten dreigde de EU in deze analyse met haar verouderde wetgeving en bureaucratie innovatie smoren en tegenwerken. Twee weken geleden beschreef Georg Riekeles, die zich als ambtenaar binnen de Europese Commissie jarenlang met digitale zaken bezighield, in een opiniestuk in The Guardian hoezeer een „gevaarlijke laissez-faire ideologie het denken over techregulering in Brussel domineerde”. „Er was in de Commissie, net als elders, een fascinatie voor Silicon Valley”, aldus Riekeles, die Kroes expliciet noemt als „krachtige kampioen” van de platformbedrijven.

Die stemming is omgeslagen. In april bereikte de Europese Unie een akkoord over nieuwe techwetgeving die de macht van grote technologiebedrijven flink insnoert. Dat die wetten in het Europees Parlement op massale steun konden rekenen, toont volgens Tang dat de EU wakker is geworden. Ook de nieuwe wet voor platformbedrijven lijkt grote steun te krijgen.

Ook Cann denkt dat „de glans er een beetje af is” bij bedrijven als Uber. Tegelijk, zegt ze: „Ik hoor nog steeds veel pleidooien voor deregulatie en de noodzaak van ‘innovatie’. De sector is nog altijd heel actief en ik denk dat er nog steeds veel voor ze te winnen is.”

Wie worden er genoemd in de Uber Files? De 124.000 documenten in de Uberfiles die in handen zijn gekomen van The Guardian en het Internationale Consortium van Onderzoeksjournalisten staan vol namen. Wie lobbyde voor Uber en wie zijn benaderd, volgens deze documenten? VVD-prominent en oud-Eurocommissaris Neelie Kroes benaderde Mark Rutte en Nederlandse ministers namens Uber en lobbyde in het geheim voor het Amerikaanse bedrijf.

David Plouffe, campagnestrateeg van voormalig Amerikaanse president Barack Obama, verrichtte lobbywerk voor Uber via zijn netwerk. Ook zijn rechterhand Jim Messina werkte voor Uber. Uber-topman Travis Kalanick ontmoette in 2016 de Amerikaanse president en toenmalige vicepresident Joe Biden op het World Economic Forum in Davos. Biden was na de vertrouwelijke ontmoeting openlijk enthousiast over het bedrijf. De Franse president Emmanuel Macron hielp Uber in het geheim toen hij minister van Economische Zaken was. Uit de gelekte documenten blijkt dat hij een geheime „deal” sloot met tegenstanders van het bedrijf in het Franse kabinet. Directieleden van Uber hadden ontmoetingen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, de toenmalige Ierse premier Enda Kenny, de toenmalige president van Estland Toomas Hendrik Ilves en met andere wereldleiders. Hoge vertegenwoordigers van het bedrijf ontmoetten in Londen toenmalig kanselier George Osborne en zes ministers van het Britse Tory-kabinet. Uber sloot speciale deals met Russische oligarchen die banden hebben met president Vladimir Poetin. Sommigen van hen staan op sanctielijsten na de Russische inval in Oekraïne. Zo huurde het bedrijf de invloedrijke lobbyist Vladimir Senin in – nu een pro-Kremlin-politicus van de Doema – om invloed te krijgen in Rusland. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz, destijds burgemeester van Hamburg, heeft de invloed van Uber kunnen weerstaan. Hij pleitte onder meer voor een minimumloon voor de taxichauffeurs. In Italië is geprobeerd toenmalig premier Matteo Renzi te beïnvloeden, onder andere via de Amerikaanse ambassadeur in Rome. Renzi was volgens de uitgelekte e-mails „een enthousiaste supporter van Uber”, maar zijn kabinet heeft geen maatregelen genomen ten voordelen an het bedrijf.