VN: dit jaar 8 miljard mensen op aarde, maar groei vlakt af

De achtmiljardste wereldbewoner wordt op 15 november dit jaar geboren. Dat voorspellen de Verenigde Naties, blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport met prognoses over de wereldbevolking. Het aantal mensen op aarde blijft in rap tempo toenemen, tot wel 10,4 miljard mensen in het jaar 2100. Wel vlakt de bevolkingsgroei af doordat vrouwen minder kinderen krijgen — hoewel de mens steeds langer blijft leven.

Volgend jaar stoot India het grotere China van de troon wat betreft inwonersaantal, verwachten de VN. Vijf jaar na afschaffing van de eenkindpolitiek kampt China voor het eerst sinds de jaren zestig met een slinkende populatie. Meer dan de helft van de mensen woont in Azië. Alleen al India en China bergen met allebei 1,4 miljard inwoners al ruim een derde van de wereldbevolking binnen hun grenzen.

Vicieuze cirkel

De belangrijkste reden voor de bevolkingsgroei is dat de mens gemiddeld langer blijft leven dan ooit. Vergeleken met 1990, stellen de VN, duurt een mensenleven nu gemiddeld bijna negen jaar langer. Als gevolg stijgt ook het aantal 65-plussers op aarde: in 2050 zijn zij volgens de berekeningen met ruim twee keer zoveel als kinderen jonger dan vijf jaar. Dat komt ook doordat vrouwen steeds minder kinderen krijgen.

Dat de armste landen het snelst in inwonertal groeien — gevolg van slechter verkrijgbare anticonceptiemiddelen en een lager opleidingsniveau — baart de VN zorgen. Een vicieuze cirkel dreigt: economische vooruitgang kan bevolkingsgroei niet bijbenen, waardoor gemeenschappen gevangen blijven in armoede. Dat leidt er weer toe dat kansen en keuzevrijheid beperkt blijven en het vruchtbaarheidscijfer hoog wordt gehouden.