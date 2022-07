Veganisme of toch liever vlees?

Ling Chiang (29), personal trainer

‘Van groente of noten raak ik gewoon niet zo vol’

Foto Dieuwertje Bravenboer

„Wel of geen vlees eten is natuurlijk een afweging. Voor mij is die niet heel moeilijk: ik geef wel om de natuur, maar vind vlees ook écht heel erg lekker. Het is zo’n groot deel van mijn leven, dat dat uiteindelijk zwaarder weegt. Ik haal er voldoening uit. Ik heb het weleens geprobeerd, hoor, een dag zonder vlees. Maar vooral na het avondeten heb ik dan heel snel weer honger. Van groente of nootjes raak ik gewoon niet zo vol.

Het heeft ook met mijn werk te maken. Ik ben personal trainer en ben dus veel met sport bezig. Als je veel sport, hebben je spieren veel eiwitten nodig om goed te herstellen en te groeien. Ik weet heus dat je ook eiwitten uit andere producten kunt krijgen, maar vlees is een hele makkelijke en snelle bron ervan.

Soms vragen mijn klanten natuurlijk om voedingstips, ik kan dan best helpen met een veganistisch voedingsschema als de klant dat wil. Maar ik zou klanten uit mezelf niet aanraden te stoppen met vlees eten. Ten eerste omdat ik dat hypocriet zou vinden als ik het zelf wel doe, en ten tweede omdat ik het een goede manier vind om bepaalde voedingsstoffen tot je te nemen.

Wanneer ik het meest van vlees geniet, is tijdens een zomerse barbecue. Een barbecue gaat om meer dan eten: het is een sociale bijeenkomst, chillen met je vrienden, goede sfeer. En dan de geur van het vlees erbij, dat is heerlijk.

Begrijp me niet verkeerd: ik snap ook wel dat veel vlees niet goed is voor het klimaat. Het is niet zo dat dat me niets interesseert. Maar ermee stoppen, daarvoor geniet ik er te veel van.”

Marta Vallvé Òdena (28), coördinator in de Wetenschapswinkel van Wageningen University Research

‘Veganisme maakt koken leuker’

Foto Dieuwertje Bravenboer

„Ik eet nu anderhalf jaar veganistisch: het was een goed voornemen voor het nieuwe jaar in 2021. Er zijn heus momenten dat ik zuivelproducten of eieren mis, maar over het algemeen is het tot nu toe heerlijk geweest om erachter te komen hoe ik mezelf van een voedzaam en volwaardig dieet kan voorzien met enkel plantaardige producten.

Sinds 2016 ben ik al vegetariër, maar met eieren en zuivel droeg ik nog steeds bij aan de bio-industrie. Ik begon het steeds problematischer te vinden dat we dieren uitbuiten ten gunste van onze smaakpapillen. Dat ik nu een beetje minder bijdraag aan het verpesten van de wereld, vind ik een comfortabel idee.

Mijn afweging is tweeledig: ten eerste is veganisme beter voor het milieu omdat plantaardige voedselproductie minder water verbruikt en minder uitstoot veroorzaakt. Ten tweede spelen morele overwegingen mee: de massaliteit waarmee dieren gehouden worden voor ons plezier, vind ik niet normaal.

Er zijn wel wat gerechten met kaas die ik soms mis, maar dat is prima – ik heb het vaarwel gezegd. De voordelen van veganisme zijn voor mij veel groter. Het maakt koken ook leuker: je gastronomische horizon wordt breder. Ik kook veel met kikkererwtenmeel, als je dat mixt met water krijg je een soort beslag dat smaakt alsof je het van opgeklopte eieren hebt gemaakt. Ik maak daar omeletten mee, of frittatas patates, een klassiek Spaans gerecht dat ik graag eet maar waar normaal veel eieren in zitten. Ik kan uren doorpraten over de nieuwe gerechten die ik allemaal heb uitgevonden sinds ik veganistisch eet.

Naast mijn plantaardige dieet probeer ik mijn producten zo lokaal en biologisch mogelijk te kopen. Ik ga bijvoorbeeld nooit naar de supermarkt maar wel naar kleinere winkeltjes of de markt in Wageningen, waar ik woon. In de woongroep waar ik woon, hebben we ook een tuintje. Daar verbouwen we zelf wat groente, zoals aardappelen, courgettes, snijbonen en sla. We kunnen natuurlijk niet alleen daarvan overleven, maar het neemt weer wat schakels – en dus vervuiling – weg.”