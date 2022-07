Trump-adviseur Bannon wil toch getuigen over bestorming Capitool

Steve Bannon, de voormalige adviseur van oud-president Donald Trump, wil toch verschijnen voor de commissie van het Amerikaanse Congres die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Dat schrijven internationale persbureaus op basis van een brief van Bannons advocaat, die zij afgelopen weekend in handen kregen. Zijn besluit komt een week voordat de voormalig adviseur moet voorkomen in een rechtszaak die werd aangespannen door dezelfde commissie, omdat hij ook na een dagvaarding weigerde te getuigen en documenten vrij te geven.

Bannon beriep zich steeds op zijn immuniteit, ontleend aan het zogeheten „executive privilege” – het recht van een (ex-)president en andere leden van de uitvoerende macht om het Congres informatie te onthouden, als die vertrouwelijk is. In november spande de commissie een zaak tegen Bannon aan, omdat ze vond dat de immuniteit op hem als adviseur niet van toepassing was. Bannon was tussen januari en augustus van 2017 de belangrijkste adviseur van Trump.

Oud-president Trump heeft zijn voormalig adviseur laten weten dat hij bereid is van diens „executive privilege” af te zien, schreef Bannons advocaat, wat hem in staat stelt te getuigen. De belangrijkste reden voor Trump is dat hij heeft „gezien hoe oneerlijk jij en de anderen zijn behandeld” tijdens de verhoren tot dusver. Bannon kan nu „naar waarheid en eerlijk getuigen, naar het verzoek van de niet-geselecteerde commissie van politieke misdadigers en oplichters”, aldus Trump.

Breitbart

In de brief schrijft Bannons advocaat dat hij het liefst openbaar zou getuigen, maar een van de leden van de onderzoekscommissie, Democraat Zoe Lofgren, zei zondag tegen omroep CNN dat het gesprek waarschijnlijk besloten zal plaatsvinden. „Dit gaat uur na uur na uur door. We willen al onze vragen beantwoord krijgen, dat kan niet in een live-format”, zei Lofgren. „We hebben veel vragen voor hem.”

Bannon raakte betrokken bij het presidentschap van Trump tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016, waarvan Bannon één van de architecten was. Daarvoor was hij bekend geworden als baas van de website Breitbart, een extreem-rechts nieuwsplatform. In januari van 2017, toen Trump geïnaugureerd werd, stelde hij Bannon aan als zijn belangrijkste adviseur. Zo’n zeven maanden later werd hij alweer ontslagen, en keerde hij terug naar Breitbart. Daar moest hij in 2018 vertrekken, vanwege negatieve uitlatingen over Trump en zijn familie.