Stadswadi’s en riolen met gaten gaan de strijd aan met de regen

Het lijkt zo simpel. Maak openingen in stoepranden en graaf een plantsoentje iets uit zodat het lager ligt. Voeg eventueel nog wat kleikorrels en beplanting toe. Het is dan ineens een ‘wadi’ of ‘raingarden’, en is een heel modern ‘groen riool’.

Wadi’s en regentuinen – wie ze herkent ziet ze ineens overal – vangen regenwater op en laten het rustig de grond in zakken. Ze ontzien het ‘grijze’ riool dat regenwater afvoert. „In heel ambitieuze nieuwbouwwijken ligt er niet eens meer een buis voor regenwater”, zegt Floris Boogaard, lector ruimtelijke transformaties en klimaatadaptatie aan de Hanzehogeschool Groningen en consultant bij kennisinstelling Deltares. „Die wijken worden daar helemaal op ingericht, het midden ligt hoger dan de randen van de wijk bijvoorbeeld. Dat is lang niet overal haalbaar.” Toch gaat ook in de alleroudste wijken het regenwaterriool van onder de grond naar deels boven de grond, laat Boogaard zien tijdens een fietstocht door Amsterdam.

Ondergrondse riolering begon als één buis voor het afvoeren van vuil water – van wc en wasmachine – en regenwater. „In alle oude stadscentra ligt nog steeds één buis”, zegt Boogaard. De capaciteit bleek te weinig. „Als het hard regende overstroomde het riool, en daarmee vervuilde het oppervlaktewater.” In de jaren 60 kwamen er twee buizen: een voor afvalwater, een voor regenwater.

Toch gaat het regelmatig mis, met soms grote schade tot gevolg. „Het aantal hoosbuien neemt door klimaatverandering toe. We zijn ook veel meer gaan bouwen, waardoor water slecht kan wegstromen en de bodem niet in kan zakken”, zegt Boogaard. Statistisch gezien komen ‘schadebuien’ eens in de paar jaar voor, maar het kan ook twee keer kort achter elkaar gebeuren. Het gaat om extreme buien, 60 millimeter per uur. Het riool kan ongeveer 20 mm per uur afvoeren. „Die 40 mm moet je nog ergens bergen. Grotere buizen in de grond leggen is geen oplossing, het is daar te vol, dus zoeken we het in de openbare ruimte.”

In wadi’s en regentuinen. Maar ook in waterbergende kratten op daken en onder het wegdek, in verticale ‘regentonnen’ langs muren en in pleintjes en speeltuintjes die voor korte tijd mogen onderlopen.

In een moeras wonen

Waterberging dient vaak een tweeledig doel: water een plek geven en droogte tegengaan. „De grondwaterstand is in tijden van droogte vaak veel te laag. Ook dat zorgt voor schade, door verzakkingen en rottende funderingen”, zegt Boogaard. „Het is de nachtmerrie van het ouderwetse rioolbeheer, maar we boren nu gaten in het ondergrondse regenwaterriool. Ook weer om water de kans te geven de grond in te zakken. En als het grondwater onverhoopt te hoog staat, kan het de buizen juist in, om afgevoerd te worden.”

De eerste wadi-wijk werd al in 1997 aangelegd, in Enschede. Toch zitten gemeenten nog steeds met veel vragen. „Bewoners maken zich zorgen dat ze in een moeras komen te wonen, dat kinderen erin kunnen verdrinken of dat muggen zich er lekker gaan vermenigvuldigen”, zegt Boogaard. En al zien wadi’s er simpel uit, het beheer verloopt vaak chaotisch. „Er moet ineens iets met planten gebeuren. Soms denken de stratenmakers dat een verlaagd stoepje verzakt is, die verhogen hem weer. Een riool met gaten moet je anders beheren, en ook de omgang met grondwater verandert. In plaats van één afdeling, zijn zo vijf gemeenteafdelingen betrokken.”

Te snel voor een mug

Boogaard onderzoekt dit soort implementatievragen en langetermijneffecten van wadi’s. „Wij zetten de wadi’s onder water en kijken hoe snel het infiltreert. Meestal binnen een paar uur, te snel voor een mug. We ontdekten onlangs dat de infiltratie flink kan verschillen al naar gelang het jaargetijde.”

Nu veel wadi’s er langer dan een decennium liggen komen nieuwe zorgen naar voren. „Het regenwater in Nederland is niet geheel schoon. Zinken dakgoten en loodslabben op daken zorgen bijvoorbeeld voor verontreinigingen”, zegt Boogaard. „Die effecten en gevolgen onderzoeken we nu.”

Aan de Zuidelijke Wandelweg in Amsterdam is een buurtbewoner blij met de regentuin voor zijn huis. Het oogt groen en het staat nooit helemaal vol met water, vertelt hij, hooguit een plas rond de uitgang van de regenpijp die van het dak komt. De gemeente zorgt voor de beplanting. Het is net vernieuwd, de oude beplanting was niet goed gekozen en ging dood.

Boogaard is verheugd dat de buurtbewoner precies weet te vertellen wat het doel en de werking van de regentuin is, en dat de gemeente er ook zes jaar na de aanleg goede zorg voor draagt. „Ik ken ook een project in Tilburg waar in de winter beplanting werd weggemaaid. Ineens kwam er allemaal ingewaaid plastic tevoorschijn. Daar zijn buurtbewoners niet bepaald blij.”

Verderop, voor een zwembad, ligt een groot plein met een verlaagde zandbak die als waterberging fungeert. Op het parkeerterrein is de bestrating weggehaald en vervangen door waterdoorlatende halfverharding. Maar het is verzakt. „Dit werkt wel, maar het had beter gekund”, zegt Boogaard. „Er staat een rijtje bomen tussen de auto’s, daar hadden ze ook wadi’s rondom kunnen maken. Dan kun je de rest wel bestraten, en laten aflopen richting de wadi’s.”

De laatste stop is in de Rivierenbuurt, waar bewoners na een wolkbreuk in 2014 op luchtbedden door de straten dreven. „Dit zijn waterdoorlatende klinkers”, zegt Boogaard als hij halt houdt. „Maar het werkt niet goed. De bovenkant slibt dicht, onder meer door heel fijn zand. Sommige stenen barstten toen het vroor. Je ziet ook verzakkingen waar auto’s rijden. Teleurstellend, maar waardevol praktijkonderzoek. In het lab loopt het water prima door de klinkers heen.”