Russische mijnwerkers op Spitsbergen worden via omweg toch bevoorraad

Noorwegen en Rusland hebben vorige week een oplossing gevonden voor een al twee maanden durend conflict over de bevoorrading van Russische mijnwerkers op Spitsbergen. De noordelijke eilandengroep is onderdeel van een unieke geopolitieke situatie. Hoe zit dat precies?

1 Wat was de aanleiding voor de Noors-Russische ruzie?

Noorwegen weigerde tot vorige week essentiële goederen als voedsel en medicijnen bestemd voor Spitsbergen door te laten vanuit Rusland. De eilandengroep in de Noordelijke IJszee huisvest een Russische mijnwerkerskolonie in het dorp Barentszburg. Als het grensconflict langer had aangehouden, dreigde een humanitaire crisis voor de vierhonderd mensen die in de nederzetting wonen en werken, zo waarschuwden de Russische ambassade en directeur Alexander Veselov van het mijnbouwbedrijf Trust Arktikugol op 25 mei in een brief.

De bevoorrading kwam eind april stil te liggen toen Noorwegen de zeehavens en landgrenzen voor Russisch vrachtverkeer sloot als onderdeel van het vijfde Europese sanctiepakket na de Russische inval in Oekraïne. Moskou beschuldigde de Noren van het schenden van het verdrag uit 2010 over maritieme samenwerking in de Barentszzee en de Noordelijke IJszee, waarmee een einde kwam aan een conflict dat al veertig jaar duurde.

De Noorse regering ontkende dat het Rusland geen toegang verleende tot Spitsbergen, maar enkel de EU-sancties tegen Rusland naleefde. Naar eigen zeggen hield het geen goederen tegen die per boot worden aangevoerd, zoals het verdrag vereist. Maar de bevoorrading van Barentszburg gaat grotendeels eerst over de Russisch-Noorse grens voordat die over zee van Noorwegen naar Spitsbergen wordt vervoerd. En daar hanteert Noorwegen de EU-sancties wel, waardoor de containers aan de grens bleven staan.

2 Van wie is Spitsbergen eigenlijk?

Spitsbergen ligt zo’n zevenhonderd kilometer ten noorden van Noorwegen en is officieel geen onderdeel van dat land, maar heeft na het Verdrag van Spitsbergen al wel honderd jaar een Noors bestuur. Landen die bij dat verdrag zijn aangesloten, kunnen er niet-militaire activiteiten uitvoeren. Het verdrag werd oorspronkelijk gesloten tussen negen landen, waaronder Nederland. Sindsdien zijn nog dertig andere landen tot het verdrag toegetreden. Tegenwoordig zijn alleen Noorwegen en Rusland economisch actief op de eilandengroep.

Barentszburg is de voornaamste Rusissche nederzetting op Spitsbergen, in 1932 door de Sovjet-Unie van Nederland gekocht. Van de vierhonderd inwoners zijn er naar schatting honderdvijftig Russisch. De rest is Oekraïens uit de Donbas-regio.

Nederland heeft een rijke historie in het Noordpoolgebied. Cartograaf Willem Barentsz ontdekte Spitsbergen in 1596 toen hij op zoek was naar een ‘noordoostelijke doorvaart naar de oost’. Kort daarna kwam de massale Nederlandse walvisvaart op gang. Die was daar twee eeuwen lang actief en was er een van de oorzaken van dat een aantal grote walvissoorten bijna werden uitgeroeid.

3 Hoe is het geschil tussen de twee landen opgelost?

Het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken liet vorige week in een verklaring weten dat Russische containers het eiland toch kunnen bereiken met behulp van Noorse schepen en voertuigen. Op die manier worden de internationale sancties omzeild.

Hoewel Moskou met vergelding dreigde, voerde Noorwegen naar eigen zeggen tijdens het conflict een „goede dialoog” met de Russische zijde. „Het is positief dat er nu een oplossing is gevonden”, aldus het Noorse ministerie.