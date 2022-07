Rusland wil alle uitingen van homoseksualiteit verbieden

In Rusland is een wetswijziging in de maak die openlijk spreken en schrijven over homoseksualiteit voor alle doelgroepen verbiedt. Dat meldt het hoofd van de informatiecommissie van het Russische parlement, Aleksandr Chinsjtejn, maandag op zijn Telegram-kanaal. Onder de internationaal omstreden ‘homopropagandawet’, in 2013 ingevoerd, is het momenteel al verboden om niet-traditionele seksuele relaties ‘te promoten’ aan minderjarigen.

Chinsjtejn pleit voor een algeheel verbod op de verspreiding van ‘homopropaganda’, ongeacht de leeftijd van de doelgroep. Ook de manier waarop de informatie wordt overgebracht, doet er niet toe: zowel online als offline uitingen van homoseksualiteit zouden met de voorgestelde wijzigingen kunnen worden bestraft met een boete of maximaal twee weken cel. De Russische mediatoezichthouder Roskomnadzor en het ministerie van Digitale Ontwikkeling hebben de voorstellen volgens Chinsjtejn al „uitgewerkt”.

‘Buitenlandse waarden’

Met het vertrek van Rusland uit de Raad van Europa, de naoorlogse organisatie die zich inzet voor bescherming van de mensenrechten, zijn er volgens de Russische parlementsvoorzitter Vjatsjeslav Volodin geen hindernissen meer voor het doorvoeren van wetten die Europees gezien omstreden zijn. Daarmee kan Rusland nu een algeheel verbod doorvoeren op het aanmoedigen van „niet-traditionele waarden” schreef hij afgelopen vrijdag op zijn Telegram-kanaal. „Pogingen om buitenlandse waarden op te leggen aan onze samenleving zijn mislukt.”

Hoewel homoseksualiteit sinds 1993 niet meer strafbaar is in Rusland, is er in bepaalde kringen nog altijd beperkte tolerantie ten opzichte van partners van hetzelfde geslacht. Volgens Amnesty International kunnen homo’s en lesbiennes sinds de invoering van de ‘homopropagandawet’ niet meer hand in hand over straat en wordt de wet gezien „als aanmoediging gezien om homo’s en lesbiennes aan te vallen”. Daarnaast zijn demonstraties voor de rechten van lhbti’ers verboden en worden kritische blogs en websites offline gehaald vanwege het ‘promoten van niet-traditionele relaties’.

