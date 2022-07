Reisrubriek De kok en de directeur blijft nergens lang stilstaan, want Taco Dibbits moet nog een ijsje eten

Als service voor Nederlanders die niet op vakantie kunnen, biedt de publieke omroep een breed palet aan reisprogramma’s. Iemand anders gaat voor je op reis en laat zijn vakantiefilmpjes zien. Floortje Dessing zat vorige week op herhaling in de Sloveense bergen, André van Duin gleed langs de Zaanse Schans, en Tom Waes zat tussen de vuilnisverwerkers van Caïro.

Met De kok en de directeur (NPO2) heeft AvroTros een slimme hutspot van diverse tv-genres gemaakt: het is een reisprogramma met kunst én eten. Directeur Taco Dibbits en chefkok Joris Bijdendijk van het Rijksmuseum gingen zondag samen naar Sicilië om de plaatselijke architectuur en eetcultuur te bewonderen.

Fusion-cultuur

Sicilië heeft een gelaagde fusion-cultuur, zo leren wij. Het Zuid-Italiaanse eiland heeft vaak andere meesters gehad, Grieken, Romeinen, Arabieren, Noormannen, die allemaal hun stempel hebben gedrukt op de cultuur. Vandaar bijvoorbeeld de Siciliaanse couscous. Dibbits laat ook een Italiaanse gevel voor een Griekse tempel zien. Van de Noormannen helaas geen voorbeeld.

Omroep AvroTros wil de kunsten naar het volk brengen en gelooft daarbij in de sandwich-methode: je laat in Maestro een flexe rapper voor een orkest met een stokje zwaaien en hoopt dat de kijkers de volgende dag een plaat van Beethoven gaan kopen. In De kok en de directeur zit die sandwich-methode in de keurige afwisseling van eten en kunst: eerst naar de citroenengaard, dan een Griekse tempel, dan verse vis, een Romeinse villa, met citroenijs toe. Ja, het gaat vaak over citroenen op Sicilië. Ze moeten groen zijn. Veel geuriger en smakelijker dan de gele, zeggen de Sicilianen.

Wat het beste blijft hangen van deze aflevering is het bijzondere schilderij De begrafenis van de heilige Lucia (1608). Een plaatselijke monnik vertelt aan Dibbits en Bijdendijk dat het schilderij op de plaats hangt waar de heilige daadwerkelijk is onthoofd. Onthoofd? Maar op het schilderij zit haar hoofd er gewoon nog op. Ze heeft wel een snee in haar nek. Hoe zit dat?

Zwaardsteek in de hals

Er is een dispuut over Lucia’s dood, naar het schijnt. Duidelijk een zwaardsteek in de hals, zegt de kerkleiding. Nee hoor, ze is onthoofd, zeggen de Sicilianen. Schilder Caravaggio had aanvankelijk een los hoofd geschilderd, maar toen bedacht hij zich. In dit schilderij blijft hij sowieso weg van de gebruikelijke slashers die andere schilders van Santa Lucia maken. Vaak wordt ze afgebeeld met haar twee uitgestoken ogen op een schoteltje – ze is beschermheilige van de blinden. De opvliegende Caravaggio had trouwens op een tenniscourt iemand doodgestoken, was veroordeeld tot onthoofding, en was uiteindelijk naar Sicilië gevlucht. Sindsdien schilderde hij obsessief onthoofdingen.

Dit alles moest ik na de uitzending opzoeken. Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, had dat in het programma best kunnen ophelderen. Maar nee, hij moest die dag nog een citroenijsje eten. Dat is het nadeel van de sandwich-methode: je krijgt van alles maar een klein hapje.

Je hebt journalistieke reisprogramma’s, zoals die van Bram Vermeulen, waarin je echt iets leert over de wereld. Dan heb je de reisprogramma’s die vooral op mooie ontmoetingen en verhalen zijn gericht, zoals die van Floortje Dessing. En dan heb je nog het toeristische reisprogramma waarin de presentator keurig binnen de toeristische clichés blijft, zoals 3 op reis. Het land is slechts decor. Omdat Dibbits en Bijdendijk nergens lang bij stil staan, blijft De kok en de directeur te veel zo’n toeristenprogramma.