Regeringspartij Japan wint na moordaanslag op Abe

In de nasleep van de politieke moord op de Japanse oud-premier Shinzo Abe heeft zijn conservatieve partij bij verkiezingen zondag haar meerderheid in de Senaat vergroot.

De regerende coalitie van Abe’s Liberaal Democratische Partij (LDP) en de rechtse partij Komeito krijgt volgens exit polls tussen de 69 en 83 van de 125 Senaatszetels die zondag te verdelen waren. De huidige premier, Fumio Kishida, versterkt hierdoor zijn positie.

In een overwinningstoespraak zei Kishida snel iets te willen doen tegen de stijgende kosten van levensonderhoud, mede doordat geïmporteerde goederen snel duurder worden. Mogelijk wordt het voor hem makkelijker om plannen door te zetten om de kerncentrales weer op te starten die na de ramp in Fukushima tien jaar geleden waren stilgelegd. Hij wil ook meer geld uitgeven aan defensie.

De aanslag: hoe en waarom?

Intussen gaat de discussie over de moordaanslag van vrijdag op Abe, Japans langstzittende premier, door. Twee vragen: hoe kon zoiets gebeuren, en waarom? Zaterdag zei de politiecommandant van het district Nara dat de beveiliging kennelijk niet afdoende was. Het is niet ongebruikelijk in Japan, waar de wet het erg moeilijk maakt om aan vuurwapens te komen of die te bezitten, dat de beveiliging vooral gericht is op het voorkomen van een directe fysieke aanval. Bij de toespraak in de westelijke stad Nara die Abe hield, bestond de beveiliging uit één gespecialiseerde agent en een niet-gespecificeerd aantal lokale agenten.

De 41-jarige dader, Tetsuya Yamagami, werd direct overmeesterd nadat hij vrijdag twee schoten had gelost op Abe. Volgens de politie heeft hij kennelijk zelf een dubbelloops geweer in elkaar geknutseld. Het wapen was gemaakt met hout en twee metalen buizen, omwikkeld met stevige zwarte tape.

In het huis van de verdachte werd later een aantal andere zelfgemaakte wapens en explosieven gevonden. Yamagami heeft zijn aanslag op Abe maandenlang voorbereid en zou eerst een bomaanslag hebben willen plegen, zo hebben Japanse media gemeld.

Volgens de politie was Yamagami ervan overtuigd dat Abe banden had met een niet nader aangeduide religieuze sekte en dat de voormalige premier daar propaganda voor maakte. Yamagami’s moeder was volgens hem financieel geruïneerd door een grote donatie aan deze groepering.

