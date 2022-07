Rabbit Island in zicht

Ik stap uit het vliegtuig en meteen valt een bak water op m’n knar. Vanaf Cork rijd ik met ploeterende ruitenwissers zuidwaarts richting m’n boerenverblijf. Onderweg breekt ineens de zon door, meteen gevolgd door dreigende wolken en windstoten. Opnieuw een bak water, daarna vrolijk zonnetje, en weer stortvloed. Drie seizoenen in één rit. De weergoden zijn hier schizofreen.

Hoe dichter de kust nadert hoe wijder mijn longen staan. In de auto oefen ik één Keltisch zinnetje: Cá háit is féidir liom iascaireacht – waar kan ik goed vissen? Maar hoe moet ik in hemelsnaam met dit krankzinnige weer het ruime sop op? M’n sperziebootje wordt met huid en haar opgeslokt, met mij erbij.

Rondom de hoeve wachten mij glooiende heuvels vol boerenzwaluwen, bonte kraaien en dodelijk vingerhoedskruid (waar de koeien wijselijk omheen grazen!) en vijf brutale kippen die me iedere ochtend een kakelvers ei schenken.

Op de vloed ligt de duisternis en over de wateren zweeft Gods geest. Tenzij je levensmoe bent, is de zee al de hele week een no-go-area.

Met regen-wind-jack dwaal ik langs uitgestorven baaien en kliffen waar ik bijna te pletter kwak. De baarzen en makrelen van Rinus, géén spoor van ze gezien. Met Google Maps stippel ik een plan de campagne uit voor als straks de weergoden bedaren. Wat zijn de beste baaien? Hoe kan ik uitvaren? Waar haal ik goed aas? Warren Beach. Squince Bay. Lough Hyne. Schitterende stekken, die nu griezelen.

Foto malerapaso

M’n uitstapje naar Courtmacsherry, het walhalla van Rinus, eindigt niet op zee maar in een vrolijke pub aan de haven waar de kotters als pingpongballen aan roestige ankers schudden. De boten liggen door Covid al twee jaar plat op hun gat en proberen nu knarsend en piepend op te krabbelen.

Maar de Ier maakt alles goed en Murphy’s bier smaakt voortreffelijk. Als ik m’n bedoelingen uitleg krijg ik schouderklappen, maar ook ’n stevige zeemansles in wind en stroming. Hoeveel verwoede heilbotvissers zijn al niet gezonken. Hoeveel al niet de diepte ingesleurd door verknoopte en zwaaiende krabbefuiken. Maar angst of chagrijn kent de Ier niet. Way hay and up she rises! Heerlijk volk, rooddooraderde biefstukwangen, nooit gehoord van stress of burn-out. Het recept: twee keer zo groot als Nederland, drie keer minder volk en volledig omarmd door de zee.

In het weekeinde doe ik een mieterse ontdekking. Vanaf een heuvel bespeur ik met verrekijker hoe achter de golven een groene puist uitsteekt: Rabbit Island. Vroeger barstte het van de konijnen, zegt men, nu van de krabben. En van gras, bloemen, bijen, zeldzame schelpen en vogels. Plus twee overwoekerde ruïnes, waar het zou spoken; dodenzangen die plotseling uit de stenen opklinken. Het staat vast: dit wordt mijn eerste Robinson expeditie. Peddelen en op krabbejacht!