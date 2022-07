PvdA - eigenlijk al jaren - verdeeld over CETA

Voor de Eerste Kamer staat maandagochtend een metershoog opblaasbaar Trojaans paard. Zij aan zij, met aandacht voor de aanwezige fotografen, staan tientallen activisten vlaggenzwaaiend voor het paard. Ze scanderen: „Stem CETA weg!”

Van negen uur ’s ochtends tot laat in de avond debatteert de Eerste Kamer over de goedkeuring van CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada. Een dag later, dinsdag, zal de Eerste Kamer stemmen. Eindelijk, want CETA is al sinds 2017 deels in werking. Toen vervielen veel importtarieven op goederen uit de EU en Canada. De stemming in de Eerste Kamer leek lang uit te lopen op een fiasco voor het kabinet. In de Tweede Kamer was de oppositie tegen, en de coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Maar dit weekend besloot de Eerste Kamerfractie van de PvdA om dinsdag toch voor te stemmen.

Eerste Kamerlid Ruud Koole gaf drie redenen: de „drastisch veranderde geopolitieke situatie”. De duurzaamheidshoofdstukken in het verdrag en de verbeteringen in het arbitragehof van CETA. En het klachtenmechanisme – voor als de duurzaamheidshoofdstukken niet worden nageleefd. Daarbij: „Het verdrag is al vijf jaar in werking zonder grote problemen.”

PvdA-leden reageerden verbolgen: De jongerenorganisatie van de PvdA riep de partij middels een open brief op om tóch tegen te stemmen. Oud-Kamerlid Michiel Servaes op Twitter: „Weet niet wat ik pijnlijker vind: draaien terwijl er niks aan verdrag veranderd is - of de oorlog erbij halen om dat te rechtvaardigen #fail”. En dinsdag in NRC pleiten ook Jan Pronk (oud-Kamerlid PvdA) en Jan Terlouw (oud-D66-leider) tegen CETA.

Verrassend is die reactie niet, de PvdA is al jaren verdeeld over CETA. In 2017 onthield de PvdA-fractie zich in het Europees Parlement van stemming over het handelsverdrag. Agnes Jongerius, leider van de PvdA-fractie in het Europees Parlement, noemde CETA toen „geen topakkoord”. Terwijl het PvdA-minister Lilianne Ploumen was die namens Rutte II het verdrag uitonderhandelde en aanpassingen wist door te voeren.

Nu wil Jongerius de verschillende afwegingen van de PvdA in de Eerste en de Tweede Kamer niet van commentaar voorzien. „Wij hebben ons onthouden van stemming, omdat we vonden dat er verbeteringen moesten komen. We hebben afgedwongen dat nationale parlementen moesten instemmen met CETA. De beoordeling of er genoeg verbeteringen zijn aangebracht is aan de parlementen.”

In 2020, toen de Tweede Kamer CETA moest goedkeuren, keerde vrijwel de hele oppositie (inclusief de PvdA) zich tegen het verdrag. De coalitie stemde voor, dus het verdrag werd aangenomen. Vorige maand deed de oppositie in de Tweede Kamer nóg een poging het verdrag in te trekken – een motie om CETA terug te trekken werd door de gehele oppositie gesteund. Wederom, óók door de PvdA. Nu helpt de PvdA het kabinet aan een meerderheid in de Eerste Kamer – vlak voor de zomer, toch nog een succes voor het kabinet.

Nederland is niet het laatste land dat het verdrag ratificeert. Ook het Franse parlement moet nog instemmen. De Duitse coalitie heeft pas aangekondigd voor CETA te stemmen.

Done deal

De goedkeuring door de Eerste Kamer lijkt een done deal. En toch staan er activisten voor de Eerste Kamer. „De kans dat we nog iets kunnen veranderen is klein”, zegt Sara Murawski van Handel Anders!, de organisatie achter de demonstratie. „Maar wie weet: de PvdA ís al twee keer gedraaid... Het is belangrijk om van ons te laten horen.”

Activisten van Extinction Rebellion, FNV-vertegenwoordigers, lieden van Food Watch, De Goede Zaak, Partij voor de Dieren en een enkeling in een PvdA-trui verzamelen zich maandag. Verrassende bondgenoten zijn de vertegenwoordigers van boerenorganisaties als Agractie. „De tractors zijn onderweg!”, meldt Murawski enthousiast tussen de sprekers door. Milieu-activisten zijn bang dat Canadese goederen in Nederland belanden die geproduceerd zijn met minder aandacht voor dierenwelzijn. Boeren vrezen dat de sector lijdt onder Canadese concurrentie – zeker als Nederlandse boeren zich moeten houden aan de nieuwe stikstofdoelen.

Anderen hekelen het ICS (Investment Court System). Dat is een onafhankelijk arbitragehof waar buitenlandse investeerders een ‘claim’ kunnen indienen tegen de staat, als ze onterecht benadeeld worden door nationale wetgeving. Tegenstanders zijn bang dat miljardenclaims de belastingbetaler geld kosten, en het kabinet ervan weerhouden harde milieuwetgeving door te voeren. Volgens het kabinet is de kans dat het leidt tot grote claims zeer klein.

Demonstranten verzetten zich tegen ‘het neoliberalisme’, waarvan CETA een uiting zou zijn. „Er zijn duizenden technische bezwaren, maar de kern is: wij zijn tegen een handelstoename”, zegt Jesse Oberdorf van De Goede Zaak en Extinction Rebellion. „We zijn niet tegen internationale betrekkingen, we vinden dat we niet nóg meer shit moeten verhandelen.”

Terwijl de beloofde tractoren arriveren in de Kazernestraat debatteert de Eerste Kamer fel over het verdrag.

„Ik vind het pijnlijk om kritische vragen aan Ruud Koole te stellen”, zegt Farah Karimi (GroenLinks), verwijzend naar de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA in de Eerste Kamer, voordat ze vraagt waarom Koole een „ouderwets en vervuilend verdrag” níet zou willen stoppen.

Koole blijft kalm en herhaalt zijn argumenten. „Ook wij willen een rechtvaardige wereld. Waar wij in verschillen, is de waardering van dit verdrag.”