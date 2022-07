Premier Rutte brengt bezoek aan Kiev

Premier Mark Rutte (VVD) is maandag in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog dat Rutte in Oekraïne is. Hij wil met zijn bezoek vooral steun betuigen aan de Oekraïense bevolking en de regering van president Volodymyr Zelensky, met wie hij later op de dag een gesprek heeft.

Tegen RTL Nieuws zegt Rutte dat hij ter plekke pas echt voelt hoe erg de oorlog is. „De foto’s zijn ook heel indrukwekkend, maar hier zelf zijn, de verhalen te horen, in Irpin [voorstad van Kiev] de gebouwen te zien die totaal zijn kapot geschoten (…) Dat is verschrikkelijk. Mensen die moesten vluchten voor hun leven en alles moesten achterlaten. Dat kun je alleen voelen door hier zelf te zijn.” Rutte zegt dat hij ter plekke nog meer ervaart hoe belangrijk het is dat het Westen en Nederland Oekraïne helpt. „Het gaat over beschaving, het gaat over waar wij voor staan.”

Nederlandse steun

Rutte bezoekt naast Kiev ook de voorsteden Borodjanka, Boetsja en Irpin. Hij zal na zijn ontmoeting met Zelensky een persconferentie geven. Het gesprek zal onder meer gaan over de Nederlandse steun aan het land. Nederland heeft tot nu toe voor ruim 172 miljoen euro aan militaire goederen aan Oekraïne geleverd.

Andere Europese regeringsleiders – zoals de Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Boris Johnson en Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie – bezochten Oekraïne al eerder. Ook Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) bezocht het land al. In februari, enkele weken voor de oorlog uitbrak, waren Rutte en Hoekstra samen Oekraïne.

