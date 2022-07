Oppervlakte bos in Nederland licht afgenomen sinds 2017

De oppervlakte bos in Nederland is in de periode 2017-2021 licht afgenomen. In 2021 was er 363.801 hectare bos in Nederland, vergeleken met 365.726 in 2017. Dat blijkt uit de Zevende Nederlandse Bosinventarisatie die door onder meer Wageningen University is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2020 beloofde het kabinet juist meer bossen aan te planten.

De voornaamste oorzaken van de afname zijn het kappen van tijdelijke bossen en het omzetten van bos in andere natuur, zoals heidecorridors en zandverstuivingen. Voor dat soort natuur is het niet nodig om het verlies aan bossen te compenseren, zoals het kabinet bij verlies van natuur eigenlijk verplicht is te doen. De komende jaren is het de bedoeling dat er meer bomen terugkomen. Het kabinet wil tot 2030 – met terugwerkende kracht tot 2017 – boskap in het kader van het beheer van Natura 2000-gebieden compenseren. Dat zou goed moeten zijn voor 3.400 hectare aan bos.

Bos beslaat 11 procent van de grond in Nederland. Uit de inventarisatie blijkt verder dat het Nederlandse bos steeds meer gemengd is. Het aandeel loofboomsoorten is inmiddels groter dan het aantal naaldboomsoorten, zowel in oppervlakte als in volume. De grove den blijft in Nederland de meest voorkomende boomsoort. Daarnaast blijkt dat er vitaliteitsproblemen zijn bij de es (essentaksterfte) en fijnspar (onder meer door droogte). Ook is er een gemiddeld hogere sterfte en lagere bijgroei, wat in verband gebracht kan worden met de warme en droge zomers in de periode 2018-2020.

