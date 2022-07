De krachtsverhoudingen tussen Oekraïne en Rusland lijken enigszins verschoven

De afgelopen weken vlogen ze één voor één de lucht in: Russische munitie- en brandstofdepots, vaak ver achter de linies gelegen.

Op 15 juni explodeerde een enorme munitie-opslagplaats bij Chroestalny, in de regio Loehansk. Daarna circuleerden er bijna dagelijks nieuwe filmpjes op sociale media: beelden van dikke zwarte rookwolken aan de horizon, lichtflitsen van exploderende granaten, soms gevolgd door een alles verzengende vuurbal. Overal in door Rusland bezet gebied werden depots opgeblazen: in Popasna, in Donetsk, in Makiivka, in Cherson. Soms werd een gebied in een straal van tweehonderdvijftig meter volledig verwoest. Op andere locaties gingen de detonaties van de opgeslagen granaten nog dagenlang door.

Door Oekraïne getroffen Russische munitiedepots

De exploderende opslagplaatsen zijn op het conto te schrijven van twee nieuwe, dodelijke raketsystemen die het Verenigd Koninkrijk en de VS aan Oekraïne hebben geleverd: het M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS) en de M142 HIMARS (de afkorting staat voor High Mobility Artillery Rocket System).

Ook Rusland en Oekraïne beschikken van oudsher over MLRS-systemen, waarmee gronddoelen op grote afstand kunnen worden bestookt. Maar Sovjetlanceerinstallaties als de Grad (‘Hagel’) of Oeragan (‘Orkaan’) vuren ongeleide raketten af en zijn daarom erg onnauwkeurig. Met ‘grads’ bestrijk je een groot gebied, het liefst met (lichte) clustermunitie, zodat de kans op treffers zo groot mogelijk is. Effectief tegen troepenconcentraties, maar minder geschikt voor aanvallen op ‘harde’ infrastructuur.

De Westerse systemen zijn een ander verhaal. Een nieuwe generatie gps-gestuurde raketten heeft van de ‘domme’ raketartillerie een precisiewapen gemaakt waarmee doelen op grote afstand kunnen worden getroffen. De raketten die aan Oekraïne zijn geleverd, hebben een bereik van rond de zeventig kilometer en een nauwkeurigheid van één tot drie meter. De wapens zijn zo effectief dat ze nu al het verschil maken op het slagveld – hoewel Oekraïne tot nu toe slechts twintig lanceerinstallaties in het veld heeft.

In de slag om de Donbas, die half april begon, heeft het enorme Russische overwicht in artillerie tot nu toe de doorslag gegeven. Volgens schattingen beschikken de Russen over tien à vijftien keer zoveel vuurmonden als de Oekraïners, en terwijl Moskou lijkt te beschikken over een eindeloze hoeveelheid munitie is Kiev inmiddels aangewezen op leveringen van NAVO-landen.

Door het nietsontziende artillerievuur leden de Oekraïners zware verliezen (tot wel tweehonderd gesneuvelden per dag) en moesten ze Sjevjerodontsk en Lysytsjansk, de laatste twee grote steden in de regio Loehansk die Kiev nog in handen had, prijs gegeven.

Systematisch uitschakelen

Inmiddels zijn de krachtsverhoudingen enigszins verschoven. Terwijl de Russen de Oekraïense linies verpulveren met brute kracht, lijkt Kiev bezig met het systematisch uitschakelen van strategische Russische doelen in het achterland.

Volgens analisten van het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) hebben de Russen inmiddels een ‘operationele pauze’ ingelast om de eigen troepen op adem te laten komen voordat Moskou zich richt op Slovjansk en Kramatorsk in de regio Donetsk. Maar zonder munitie en brandstof kan een nieuw Russisch offensief niet van de grond komen.

Russische staatsmedia pochten aanvakelijk nog dat moderne Russische luchtafweersystemen als de S400 korte metten zouden maken met inkomende HIMARS-projectielen. Maar de westerse raketten zijn te klein en vliegen te snel (ruim 2,5 keer de geluidssnelheid) om te kunnen worden onderschept, zo blijkt. „De Russische luchtafweersystemen zijn niet effectief gebleken tegen massale aanvallen met HIMARS-raketten”, schreef Igor Girkin, in 2014 commandant van de pro-Russische separatisten in Donetsk, deze week op zijn Telegram-kanaal.

Geen wonder dat Girkin en andere Russische bloggers de alarmklok luiden over de westerse wapenleveranties. Afgelopen vrijdag kondigde Washington de levering van vier extra HIMARS-systemen aan. Westerse wapens, zo zei de Oekraïense president Zelensky, beginnen „eindelijk” het verschil te maken.