Nieuw onderzoek vertraagt uitspraak in zaak rond moord op Peter R. de Vries

De rechtbank in Amsterdam gaat nieuw onderzoek doen naar de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Daardoor wordt de geplande uitspraak tegen de verdachte uitvoerders van de moord, de Pool Kamil E. en de Nederlander Delano G., uitgesteld. Tegen beiden is levenslang geëist.

De beslissing van de rechtbank maandag hangt samen met een serie nieuwe verklaringen die is afgelegd door een Poolse getuige die de verdachten kent. Het gaat om zeer gedetailleerde verklaringen waaruit onder meer blijkt dat Kamil E. de moord eerst alleen zou plegen, maar later niet meer wilde. Daarom is Delano G. erbij gehaald als schutter, aldus de getuige.

Door de advocaten van Kamil E. werd maandag aangevoerd dat hun cliënt onder druk heeft gestaan. E., die bij de behandeling altijd heeft ontkend dat hij wist van de moordaanslag, moest de vluchtauto besturen omdat hij anders zelf zou worden vermoord. De twee verdachten is 150.000 euro in het vooruitzicht gesteld voor de moord. Ze werden binnen een uur na de fatale schoten op dinsdagavond 6 juli 2021 aangehouden.

Opdrachtgever

De nieuwe getuige wijst Ridouan Taghi aan als opdrachtgever voor de moord. Peter de Vries moest volgens de getuige worden vermoord vanwege zijn rol als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B.

Taghi ontkent dat hij de moordopdracht heeft gegeven. Naast Delano G. en Kamil E. verklaart de nieuwe getuige, die van de politie de bijnaam Eddy heeft meegekregen, over een andere Poolse man die de twee uitvoerders zou hebben aangestuurd. Het gaat om Krystian M., die recent in zijn cel is aangehouden op basis van deze verklaring. Uit een telefoon die in de vluchtauto is aangetroffen blijkt dat Krystian M. rond de moordaanslag contact heeft gehad met de twee uitvoerders. Daarbij is onder meer een foto van Peter R. de Vries gestuurd.

Krystian M. wordt ook verdacht van het beramen van een ernstige mishandeling van een ex-zwager van Ridouan Taghi vanwege een conflict in de familiesfeer. Berichtenverkeer uit een telefoon die is aangetroffen bij Krystian M. wijst er volgens de politie op dat hij instructies kreeg van Joauad F., een neef van Ridouan Taghi. Ook een andere neef wordt verdacht van betrokkenheid bij deze mishandeling: de voormalig advocaat Youssef, die vanaf maart 2021 regelmatig bij Taghi op bezoek ging in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Filmen van de aanslag

Daarnaast zijn vorige week in het buitenland nog twee personen aangehouden die worden verdacht van het filmen van de moordaanslag op Peter R. de Vries. Nu de rechtbank het vonnis heeft uitgesteld is de vraag of deze nieuwe verdachten in dezelfde zaak worden berecht of apart worden vervolgd. Het is niet duidelijk hoe de rechtbank daarover denkt. Dit soort vragen zullen worden besproken in een zitting die voor dit najaar wordt gepland.

Het Openbaar Ministerie wil dat de drie nieuwe verdachten in een aparte rechtszaak worden vervolgd voor hun rol. Als dat gebeurt willen de advocaten van Kamil E. en Delano G. in ieder geval op de hoogte worden gehouden over dat onderzoek omdat informatie in die zaak mogelijk ook relevant is voor hun cliënten.