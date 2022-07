‘Nederlandse Belastingdienst overtrad voor Uber de regels en mogelijk de wet’

De Nederlandse Belastingdienst heeft regels overtreden en mogelijk strafbare feiten gepleegd door het Amerikaanse taxibedrijf Uber in bescherming te nemen. Dat zou blijken uit gelekte interne mails en documenten die zijn ingezien door journalisten van de dagbladen Trouw en Het Financieele Dagblad, en onderzoeksjournalistiek platform Investico. De fiscus zou in 2015 vertrouwelijke informatie met Uber hebben gedeeld over een internationaal belastingonderzoek naar het miljardenbedrijf, waarvan het hoofdkantoor in Amsterdam is gevestigd.

In 2015 dienden verschillende Europese lidstaten, die belastingonderzoek deden naar Uber, informatieverzoeken in bij de Nederlandse Belastingdienst. Hoewel de fiscus volgens Europese verdragen verplicht is openheid van zeken te geven, zou de Belastingdienst dat proces opzettelijk hebben vertraagd ten gunste van Uber. Hierdoor had het bedrijf tijd „de zaken op orde te krijgen”, zo blijkt uit interne mails. Het delen van die data had „absoluut de laagste prioriteit”, zou Nederland hebben beloofd, volgens een email van een Europese Uber-werknemer.

Illegaal

Ook zouden Nederlandse hoge ambtenaren vertrouwelijke informatie over de voortgang van de belastingonderzoeken hebben doorgespeeld naar Uber. De Belastingdienst heeft op deze manier mogelijk de wet overtreden. Hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek, die de gelekte documenten op verzoek van onder meer Het Financieele Dagblad bekeek, stelt dat de fiscus illegaal bezig was en dat het „de samenwerking met andere belastingautoriteiten heeft ondermijnd”. De Belastingdienst zegt in een reactie zich „niet te herkennen in het verhaal dat sprake is van schenden van geheimhoudingsplicht en het traineren van informatieverzoeken”, zo zegt een woordvoerder.

Ook over de grens zou de Nederlandse Belastingdienst zich hebben ingezet voor het miljardenbedrijf. Volgens de Franse regering was Uber ook in dat land belastingplichtig, maar de Nederlandse fiscus zou in Frankrijk hebben gelobbyd om die eis te laten vallen.

Juridische procedure

De Uber Files bestaan uit 124.000 e-mails, notities en andere interne bedrijfsdocumenten. Deze werden gelekt aan de Britse krant The Guardian, die ze weer deelde met het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). De Uber Files lijken aan te tonen hoe ver het bedrijf tussen 2013 en 2017 wilde gaan om de wereldwijde taximarkt te veroveren.

Naar aanleiding van de onthullingen in de Uber Files wil Europarlementariër Paul Tang (PvdA) dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de Nederlandse Belastingdienst en een juridische procedure begint tegen de fiscus. Dat heeft Tang, die voorzitter is van de belastingcommissie van het Europees Parlement, maandag gezegd, meldt persbureau ANP. Volgens Tang heeft de Belastingdienst Europese samenwerking in de weg gestaan en is de dienst te ver gegaan in de inzet voor het Amerikaanse taxibedrijf.