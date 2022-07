Nederland maakt ‘diepste excuses’ aan nabestaanden Srebrenica

De Nederlandse regering heeft haar „diepste excuses” aangeboden aan de nabestaanden van de massamoord in Srebrenica, de enclave waar in 1995 meer dan 8.000 moslimmannen en -jongeren werden vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Defensieminister Kajsa Ollongren (D66) maakte de excuses maandag tijdens een toespraak in Potocari in Bosnië en Herzegovina, waar ze de 27ste herdenking van de genocide bijwoonde.

Nederlandse VN-troepen die verantwoordelijk waren voor de bescherming van de enclave, werden in 1995 onder de voet gelopen en konden de massamoord niet voorkomen. „De internationale gemeenschap faalde in de bescherming van de mensen van Srebrenica”, zei Ollongren in haar toespraak volgens de NOS. „Als onderdeel van deze gemeenschap deelt de Nederlandse regering in de politieke verantwoordelijkheid voor de situatie, waarin dit falen kon gebeuren. Daarvoor bieden wij onze diepste excuses aan.”

Ollongren, die bij het Memorial Center in Potocari ten overstaan van nabestaanden sprak, zei „het leed niet te kunnen wegnemen”, maar de geschiedenis wel „recht in de ogen” te willen aankijken. De internationale gemeenschap en Nederland deden „de belofte dat ze u zouden beschermen”, aldus Ollongren „met de beste intenties”. Uiteindelijk was de genocide „de schuld van slechts één partij”, benadrukte de minister: het Bosnisch-Servische leger. „Gelukkig is een aantal van de hoofdverantwoordelijken inmiddels berecht door het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag.”

Excuses voor Dutchbat-veteranen

In juni had de Nederlandse regering excuses aangeboden aan de Nederlandse Dutchbat-militairen die in 1995 naar Srebrenica waren uitgezonden. Premier Mark Rutte (VVD) maakte toen excuses voor de omstandigheden waaronder de militairen van Dutchbat III waren uitgezonden en voor het gebrek aan steun dat zij bij terugkeer in Nederland ervoeren. Minister Ollongren bood de veteranen daarbij het Ereteken voor Verdienste in brons aan.

Na de excuses aan de veteranen reageerde onder anderen advocaat en hoogleraar Liesbeth Zegveld, die nabestaanden bijstaat, verbolgen. Zegveld zei in een interview met NRC dat Rutte eerst excuses had moeten aanbieden aan de nabestaanden van de vermoorde moslims. Ook had de premier volgens haar „moeten erkennen dat Dutchbat grote fouten heeft gemaakt”.

