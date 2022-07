Musical in tien onhandige vrijpartijen

Om Hello again voor je te zien, moet je alle musical-stereotypes even vergeten. Hier zijn geen massale choreografieën, geen ‘catchy’ nummers, die eindeloos herhaald worden; wel uiteenlopende muziekstijlen en gespannen situaties. In de musical lopen tien ontmoetingen uit op een vrijpartij. De personages hebben verschillende achtergronden en seksuele voorkeuren, maar hunkeren allemaal naar een samenzijn. Toch is de seks nooit romantisch; eerder rommelig en onhandig, soms grof – bijvoorbeeld als een docent zich aan een leerling vergrijpt. De daad moet gehaast of in het geheim, iemand heeft eigenlijk geen zin: het zijn eindeloze pogingen om samen te vallen, die stuklopen op afwijkende verwachtingen.

Hello again werd zo’n dertig jaar geleden geschreven door musicalmaker Michael John LaChiusa. Hij baseerde zich op het toneelstuk Reigen, met als grootste verschil dat de scènes zich in de musical steeds in een ander decennium afspelen. De composities – soms jazzy, soms ronduit rock – sluiten aan bij de veranderende tijdgeest. Muzikaal is het één groot avontuur, en daar ligt ook de kracht van de uitvoering van De Kernploeg. Dit gezelschap brengt jaarlijks een Amerikaanse musical op de planken, die in Nederland nog niet zo bekend is. In 2017 was A new brain hun succesvolle debuut; Hello again is de vierde productie.

Door de sobere vormgeving (het decor is een stellage, waarin een ijzeren plaat zowel bed als dansvloer kan zijn) is het vaak lastig te achterhalen in welk decennium een scène plaatsvindt. Gelukkig zijn er aanwijzingen te vinden in de tekst, die prachtig is vertaald door Florus van Rooijen. De voorstelling blinkt uit op muzikaal vlak. Met haar openingsnummer zet Brigitte Heitzer meteen de toon en het niveau van de muzikanten, die rondom het speelveld zitten, is hoog. Zij leiden het publiek met vaste hand door de complexe nummers. Die musical-stereotypes mis je echt geen moment.