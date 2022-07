‘Motorsport moet seksisme als een probleem erkennen’

Helena Hicks was niet in Oostenrijk dit weekend, maar ze had al snel door dat er iets aan de hand was tijdens de grand prix op de Red Bull Ring in Spielberg. Als oprichter van de website Females in Motorsport beheert ze een platform voor en door vrouwen die werken in, of fan zijn van de motorsportindustrie. Haar website telt 61.000 abonnees en heeft op Twitter ruim 26.000 volgers.

„We zagen op vrijdag op sociale media de eerste berichten over homofobe spreekkoren en vrouwen die seksistisch bejegend werden”, zegt Hicks. Een van de vrijwilligers die voor haar site schrijft, was ter plaatse, en ook zij werd lastiggevallen. Andere vrouwen meldden dat hun jurk werd opgetild door wildvreemden, en dat ze waren betast. „Toen hebben we besloten het in de gaten te houden. Nadat we zaterdag merkten dat het niet ophield, hebben we ’s avonds een statement op sociale media geplaatst.”

Onder meer Lewis Hamilton, Max Verstappen en verschillende Formule 1-teams veroordeelden het gedrag van de overwegend Nederlandse fans, met 60.000 man aanwezig in Oostenrijk. Ook de organisatie achter de Formule 1 kwam zondagochtend met een statement: „Wij vinden dit gedrag onacceptabel en zullen dit niet tolereren”, schreef de organisatie. Hicks noemt het „een trieste situatie”.

Was u verrast over de verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de Grote Prijs van Oostenrijk?

„Nee, want dit is geen geïsoleerd incident. Niet alleen de Formule 1, maar de gehele motorsport heeft wereldwijd een probleem: het is een seksistische sport. De disbalans tussen de seksen zit ingebakken in het dna.

„Voorbeelden zijn er genoeg: van de meer dan duizend F1-coureurs in de geschiedenis zijn er twee vrouw. In de regels van de [internationale autosportfederatie] FIA wordt altijd naar de coureurs verwezen met ‘hij’. Tot een paar jaar geleden waren er geen speciale racepakken voor vrouwen.”

Het is dus geen specifiek probleem van de race in Oostenrijk en de Nederlandse Formule 1-fans?

„Ik ben in mijn leven naar drie grands prix geweest. Waar ik last had van intimiderend gedrag en seksistische opmerkingen door mannen, was in 2019 in Oostenrijk. Er komen op die race veel grote groepen mannen af. Maar het is niet eerlijk om de Nederlandse fans de schuld te geven. Het gedrag komt van alle type mannen.

„Op Silverstone, waar veel families rondlopen, sprak ik met een groepje mannelijke fans over Jamie Chadwick, de vrouw die daar de race in de W Series [de hoogste vrouwelijke raceklasse] won. Ze wisten niet dat Jamie een vrouw was. Toen ze dat hoorden, was hun reactie: ‘Oh, ik dacht dat ze een goede coureur was.’ En we hebben ook klachten over bijvoorbeeld Zandvoort binnengekregen.”

Waarom horen we er dan nu ineens over in de media?

„De afgelopen jaren is de fanbase van de Formule 1 veranderd. Door de Netflix-serie Drive to Survive zijn er veel nieuwe jonge en vrouwelijke fans bijgekomen. Daardoor zie je bij grands prix nu een mengelmoes ontstaan van mannen van middelbare leeftijd en jonge vrouwen. Die laatste groep wordt het slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

„De vrouwen durven zich meer dan vroeger uit te spreken omdat ze zich gesteund voelen door de maatschappij. Ze kunnen er ook makkelijker open over zijn dankzij sociale media.”

De Formule 1 veroordeelde het gedrag, net als een aantal teams en coureurs. Vond u hun reactie voldoende?

„Als team of coureur kun je weinig doen tijdens een raceweekend, dat snap ik best. Twee teams hebben een vrouwelijke fan die was lastiggevallen, uitgenodigd om bij hen de race te komen kijken. Dat is aardig, maar dat neemt het probleem niet weg.

„De Formule 1 had veel meer kunnen doen. Ze hadden meer beveiliging moeten inhuren, een meldpunt op het terrein kunnen opzetten, maar ze ondernamen niets moedigs. Ik zag veel grappen op sociale media langskomen dat de Formule 1 hun ‘statement-sjabloon’ van stal had gehaald; of het nu racisme, seksisme of wat anders is, ze plaatsen telkens een soortgelijk bericht. Dat is gratuit.”

Wat moet er veranderen in de Formule 1 om dit te voorkomen?

„Allereerst moet de sport erkennen dat seksisme een probleem is. Dit weekend ging het al snel over de rivaliteit tussen fans van Lewis Hamilton en Max Verstappen, en dat zij dit gedrag naar elkaar zouden vertonen. Dat is niet zo. Dit gaat om mensen die zich niet veilig voelen omdat ze vrouw of niet-hetero zijn.

„Er moet ook een gesprek op gang komen over alcoholconsumptie. Er liggen tijdens een raceweekend mensen knock-out op de tribune, omdat ze teveel gedronken hebben. Met drank op gaan ze rare dingen doen. Er zouden regels moeten komen dat als je te dronken bent, je eruit gezet wordt.

„Daarnaast moeten beveiligers getraind worden om seksueel grensoverschrijdend gedrag te herkennen en er iets aan te kunnen doen. En er moet een meldpunt komen waar slachtoffers terechtkunnen.”

Is het niet ook de verantwoordelijkheid van mannen om zich te gedragen?

„Uiteindelijk wel. Maar de sport is historisch gezien zo gedomineerd door mannen, dat de Formule 1 een soort mannelijke safe space is geworden waarin ze denken dat ze alles kunnen doen wat ze willen en ermee wegkomen.

„Dat moet veranderen, want wij krijgen intussen mailtjes van vrouwelijke fans die vragen of het veilig is om naar de volgende grand prix te gaan. Dat is heel, heel erg triest.”