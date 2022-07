De oudere vrouw houdt zich vast aan de paal bij de oversteekplaats. Het licht springt op groen. Ze blijft staan. „Kan ik u helpen?” vraag ik. „Graag”, zegt ze. Ik buig mijn arm. Ze haakt de hare erdoor. Halverwege begint het licht te knipperen. De vrouw zet de pas erin. Ik kan haar nauwelijks bijbenen. „Ik dacht dat u moeite had met lopen?” Ze schudt langzaam haar hoofd. „Ik wilde alleen even een mens voelen. Dat was al veel te lang geleden.”

