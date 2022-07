Mengen, mengen: daar gaat het om

Een omgevallen, dode beuk, ligt in boswachterij De Vuursche in Baarn. „Dood hout wordt heel sponzig”, zegt Mart-Jan Schelhaas, bosbouwdeskundige van de Wageningen University & Research, terwijl hij zijn vinger in de bast drukt. Een paar pissebedden kruipen tevoorschijn. „Dode bomen zijn minstens zo belangrijk voor de biodiversiteit als levende.”

Er staat en ligt steeds meer dood hout in de Nederlandse bossen. Het is een van de trends die staat beschreven in de Zevende Bosinventarisatie, die maandag verscheen. Elke vijf jaar wordt de toestand van het Nederlandse bos, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geïnventariseerd. Dat gebeurt op basis van luchtfoto’s en satellietbeelden. „En we hebben meer dan drieduizend metingen in bossen uitgevoerd”, zegt Schelhaas, eerste auteur van het rapport.

Het bos blijkt ook gemengder en opener geworden. Er is meer struikgroei. En het oppervlak met loofbomen is toegenomen en ligt inmiddels net iets hoger dan dat van naaldhout. „Al die variatie is bedoeld om het risico op schade te verminderen”, zegt Bas Lerink, collega van Schelhaas en coauteur van het rapport. „En een diverser bos is beter bestand tegen klimaatverandering.” De meest voorkomende soort is trouwens nog steeds een naaldboom: de grove den. Hij beslaat 28 procent van het bosgebied.

Bomen in een bos in Baarn. De meest voorkomende boomsoort is de grove den. Die beslaat 28 procent van het Nederlandse bosgebied. Foto’s Olivier Middendorp

Minder oppervlakte

Opvallend is dat het oppervlakte bos in Nederland voor de tweede periode op rij is afgenomen. In 2013 was er zo’n 376.000 hectare bos, in 2017 was dat afgenomen tot 366.000 hectare. Het is sindsdien verder gedaald naar 364.000 hectare. Terwijl het ministerie van LNV in november 2020 in de bosstrategie aankondigde dat het Nederlandse bos in 2030 met 37.000 hectare moet zijn uitgebreid, onder meer om in de strijd tegen klimaatverandering meer van het broeikasgas CO 2 op te nemen. „Dat wordt nog een hele opgave”, zegt Lerink.

Tachtig tot honderd jaar geleden werden nog hoofdzakelijk monotone naaldhoutbossen aangeplant, zegt Lerink. Voor de levering van productiehout. Maar ideeën over wat een bos is, en wat een bos zou moeten zijn, veranderen. „Bossen moesten netjes zijn. Er bleef geen dood stuk hout liggen.” Bij boswachterij De Vuursche liggen nu overal dode stammen en takken.

Er komt ook steeds meer oog voor variatie. De zomerse droogtes van de afgelopen jaren heeft laten zien hoe kwetsbaar monotone bossen zijn voor ziektes. In de cijfers komt dat het duidelijkst naar voren bij de es en de fijnspar. In essenbossen zagen de onderzoekers op 70 procent van de meetpunten bomen met een verminderde vitaliteit, een indicator die nu voor het eerst is opgenomen in de inventarisatie. De soort heeft ernstig te lijden van de essentaksterfte, een ziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel.

Voor vitaliteit hebben ze geen definitie, legt Schelhaas uit. „De beoordeling gaat op het geoefende oog.” Hij wijst naar een fijnspar verderop. „Die heeft relatief weinig naalden. Zie je? En links daarvan staat een fijnspar met veel bruine naalden.” Hij keert zich om. „Vergelijk dat eens met die fijnspar daar, die heeft een hele dichte begroeiing.” Bij de fijnspar was de vitaliteit op 20 procent van de meetpunten verminderd. Die soort had in de droge zomers de afgelopen jaren veel te lijden van de letterzetter, een soort snuitkever.

‘Zweden of de tropen?’

Bij een indrukwekkende beukenlaan is aan de zijkant een paar jaar geleden een stuk vrijgemaakt, vertelt een woordvoerder van Staatsbosbeheer, eigenaar van het terrein. „Zo’n mooie laan wil je behouden, dus geven we de beuken de ruimte.” Er schieten nu jonge beuken en lariksen op.

„Hier heb je een douglas”, zegt Schelhaas. Hij telt de scheuten, de stukken tussen de achtereenvolgende zijtakken. Ze geven de jaarlijkse groei aan. „Deze is twaalf jaar oud. Zie je hoe groot die laatste scheut is? Hij heeft echt een spurt gemaakt.”

De woordvoerder van Staatsbosbeheer benadrukt dat variatie in het bos inmiddels het nieuwe streven is. „Mengen, mengen, mengen, daar gaat het om.” De organisatie is begonnen extra bos aan te planten. „We moeten de neergaande trend keren.”

Veranderende trends kunnen wel spanningen opleveren, zegt Lerink. De Europese Commissie wil meer biodiversiteit. Vandaar die nadruk op meer variatie. Maar de Europese Commissie voorziet óók dat er meer hout nodig is, in de bouw bijvoorbeeld, als vervanging van beton en staal. „Houtbedrijven werken het liefst met monoculturen van naaldhout. Daar zijn ze op ingericht.”

Lerink vraagt zich af hoe die twee toekomsten met elkaar verenigd moeten worden. „Gaan wij in Nederland ons hout straks allemaal uit Zweden of uit de tropen halen?”

De onderzoekers hebben een strakke definitie voor wat als bos meetelt: een terrein met houtachtige begroeiing van tenminste een halve hectare, tenminste dertig meter breed. De kroon van de bomen moet de lucht voor minstens 20 procent bedekken, bomen moeten een minimale hoogte kunnen bereiken van vijf meter.

Maar Belgisch onderzoek van een paar jaar geleden heeft aangetoond dat kleinere bossen verhoudingsgewijs veel CO 2 opnemen. En dat de biodiversiteit er relatief hoog is. „In de achtste inventarisatie zullen we die kleinere bossen ook meenemen”, zegt Schelhaas. De komende jaren zal er ook meer gekeken worden naar de schade van stikstofneerslag op bossen. „Op sommige plaatsen in Nederland veroorzaakt het eikensterfte.” Stikstofneerslag is een probleem dat al langer bestaat, zegt Schelhaas. „Maar het is nu dringender geworden.”

