Man opgepakt voor leveren van munitie aan schutter Alblasserdam

De politie heeft vorige week een man opgepakt op verdenking van het leveren van munitie aan John S., de verdachte van een dodelijke schietpartij in Alblasserdam ruim twee maanden geleden. Dat maakte het Openbaar Ministerie maandag bekend.

Uit onderzoek van de politie Zeeland-West-Brabant zou blijken dat de man, een 36-jarige Amsterdammer, eind april munitie heeft verkocht aan S.. Vorige week vond daarom een huiszoeking bij hem plaats. Daarbij zijn onder meer verschillende vuurwapens, munitie, verdovende middelen en een groot geldbedrag in beslag genomen. De verdachte is maandag voorgeleid en moet nog zeker veertien dagen langer vast blijven zitten.

S. wordt ervan verdacht op 6 mei twee mensen te hebben doodgeschoten op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Twee anderen raakten bij de schietpartij ernstig gewond. Een paar dagen ervoor zou S. de eigenaar van een schoenmakerij in Vlissingen hebben gedood. Vorige week vond de eerste pro formazitting plaats, waarbij S. niet aanwezig was. Hem wordt onder meer moord dan wel doodslag ten laste gelegd.

