Immanuel Kant is in Kaliningrad uit de gratie

Kant-shirts, Kant-stickers, Kant-koekjes. In de Russische exclave Kaliningrad is de beeltenis van de Immanuel Kant nooit ver weg. De wereldwijd vermaarde Verlichtingsfilosoof, een van de grondleggers van de moderne westerse filosofie, werd in 1724 geboren in wat toen nog het Oost-Pruisische Königsberg was. Voor Kaliningraders met een neus voor cultuur en zaken vormt hij een eindeloze inspiratiebron. ‘Yes You Kant’, staat op ansichtkaarten die te koop zijn.

Maar sinds president Poetin zijn tanks naar Oekraïne stuurde, bevindt het door de NAVO-landen Polen en Litouwen ingeklemde Kaliningrad zich in de geopolitieke vuurlinie. De landsgrenzen en het luchtruim zijn nagenoeg gesloten, de transit van goederen getroffen door westerse sancties. Daarmee is de rol van Kaliningrad als Russische transporthub grotendeels stil komen te liggen en is het toerisme opgedroogd. Tot woede van Moskou, dat dreigde met „harde represailles”.

Zum ewigen Frieden

Ook de vele academische en culturele projecten zijn stil komen te liggen. Een wrange gewaarwording voor de vele Kant-adepten in de stad. Een van hen is Vladimir Tsjilikin, restaurator in de Königsberger Dom en lid van het genootschap ‘Vrienden van Kant’, dat zich inzet voor de nagedachtenis aan de filosoof. Die opdracht is actueler dan ooit. Kants beroemde tractaat Zum ewigen Frieden uit 1795, over de noodzaak van vrede en samenwerking, staat opnieuw in de belangstelling.

Boven in de kathedraal is het atelier van Tsjilikin; vol met schilderijen, mallen, verfpotten en gereedschap. Aan de muur hangen de dodenmaskers van Peter de Grote en de Pruisische koning Frederik. Het uitzicht over de stad is schitterend, al is van het oude Königsberg weinig bewaard gebleven: tijdens de Tweede Wereldoorlog legden Britse en Sovjet-bommenwerpers een groot deel van de toen nog Duitse stad in as. Om aan Britse napalm-bommen te ontsnappen sprongen de burgers in de Pregel.

Tsjilikin betreurt het dat de culturele en academische contacten met het Westen door Poetins ‘militaire operatie’ zijn bevroren. „Vroeger kwamen liefhebbers uit de hele wereld naar Kaliningrad voor de geboortedag van Kant. Nu blijven allemaal ze weg.” Tot zijn vreugde spotte hij in april twee verdwaalde Duitsers. „Geen idee hoe ze hier waren beland. Maar ze waren aardig en legden bloemen bij zijn graf.”

Interactieve Kant

Nu probeert Tsjilikin de plaatselijke jeugd voor Kant te interesseren. In de Dom vertelt een interactieve Kant-imitatie over zijn werk. „Oorlogen leiden niet tot eeuwige vrede maar tot het eindeloze kerkhof van de mensheid”, zegt de stem. Tsjilikin grinnikt.

De Duitse filosoof kwam al eerder in de verdrukking. In 2018, ruim 200 jaar na zijn dood, werd Kant door lokale, Russische ‘patriotten’ beschuldigd van ‘russofobie’ en ‘verraad’. Hun woede was gewekt door een voorstel om het Kaliningradse vliegveld naar de filosoof te vernoemen. „Hij schrijft rare boeken, die niemand leest”, aldus een Russische marine-officier. „De naam van die Duitser zal onze luchthaven niet bezoedelen”, schreef een lokale politicus. Het standbeeld in het centrum werd door vandalen met roze verf overgoten. Tsjilikin schrok zich rot toen hij de schade zag, maar gelukkig ging de verf eraf. Hij hoopt dat de banden tussen Kant en de rest van de wereld ooit weer aangehaald worden. Hij zucht. „Snel zal dat niet gaan. Tot die tijd zullen we hier alleen maar Russen zien.”