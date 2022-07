Iedereen ziet wat anders in ‘schandaal’ rond Macron

Emmanuel Macron is een vooruitstrevende politicus die dol is op technologie en het creëren van banen voor kansarme landgenoten. Zo leggen partijgenoten van de Franse president de onthullingen van de Uber Files uit. Maar zijn politieke tegenstanders zien een kapitalist die geen waarde hecht aan de rechten van werknemers en zijn land in de uitverkoop zet bij Amerikaanse bedrijven. Beide kanten hebben misschien wel een punt.

Zondagavond onthulden The Guardian en Le Monde dat Emmanuel Macron als minister van Economie (2014-2016) veelvuldig en meestal niet-gedocumenteerd contact had met hooggeplaatste Uber-medewerkers. Het lijkt erop dat hij toen het Amerikaanse techbedrijf geholpen heeft zijn huidige dominante positie in de Franse taximarkt te krijgen.

Sinds Uber in 2011 begon in Frankrijk – waar de rechten van werknemers hoog in het vaandel staan – stuitte het keer op keer op problemen. Chauffeurs waren niet in dienst van het bedrijf en genoten dus ook geen sociale bescherming. Met name de dochter UberPop leidde tot frictie: hiermee kon praktisch iedereen met een rijbewijs taxiritjes uitvoeren in zijn eigen auto.

Dit ging in tegen allerlei sociale wetgeving en zorgde voor oneerlijke concurrentie. Taxichauffeurs konden de bodemprijzen van de Ubers niet evenaren omdat zij wél verplicht waren meer dan tweehonderd uur training te volgen en een vergunning van soms wel 200.000 euro te kopen.

Uber kreeg van meet af aan te maken met rechtszaken, boetes en protesten van taxichauffeurs. Het leidde ertoe dat in de herfst van 2014 een wet werd aangenomen waarmee Uberchauffeurs werden onderworpen aan strengere eisen en UberPop de facto werd verboden. Nog diezelfde dag kwamen vier topmannen van Uber (in een Uber) langs bij de net benoemde minister van Economie Macron. Achteraf mailden ze over een „spectaculaire” vergadering. „Binnenkort zullen we allemaal dansen”, schreef toplobbyist Mark MacGann aan zijn collega’s.

Macron had hierna tientallen keren contact met hooggeplaatsten bij Uber. Het Amerikaanse techbedrijf leek meteen contact op te nemen met Macron als het tegen een probleem aanliep – bijvoorbeeld bij doorzoekingen in hun kantoren omdat UberPop ondanks het verbod in de lucht werd gehouden, of toen Marseille Uber helemaal wilde verbieden. Steeds klaarde de lucht op voor het Amerikaanse bedrijf, naar het zich laat aanzien na inmenging van Macron. (Macron noch de betrokken partijen erkennen zulke betrokkenheid.)

Het hoogtepunt was ‘de deal’ die na twee jaar van vriendelijk contact bekokstooft lijkt te zijn. In een quid pro quo lijkt Uber lijkt vrijwillig UberPop van de markt te hebben gehaald in ruil voor „dramatische versoepeling” van de regels voor Uber-chaffeurs, in de woorden van The Guardian. Zo werd het aantal verplichte trainingsuren teruggebracht van 250 naar 7 uur. Hiermee kon Uber gemakkelijk en legaal fors uitbreiden in Frankrijk.

Dat Macron voorstander is van initiatieven als Uber, is geen verrassing zijn. Zo zei hij in 2014 dat hij liever „outsiders, innovatieven” wilde helpen dan bestaande bedrijven. En twee jaar later zei hij Uber niet te willen verbieden omdat dat volgens hem ertoe zou leiden dat kansarme jongeren uit buitenwijken „weer drugs gaan verkopen”.