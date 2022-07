Herdenken als een continue onderstroom in onze levens

Festival Over Het IJ beleeft dit jaar zijn dertigste editie. Volgens theatermaker en dramaturg Thomas Lamers moet het jubileum echter niet worden aangegrepen om terug te blikken, maar om vooruit te kijken. Tijdens de opening van het festival pleit hij ervoor om ‘de toekomst te herdenken vanwege de ramp die ons te wachten staat.’

Het is een sombere gedachte waarmee Lamers ons de openingsavond instuurt, maar zoals gastspreker Simon(e) van Saarloos aangeeft, is het een oefening waard om het al te strikte onderscheid tussen een festival en een herdenkingsbijeenkomst, tussen overgave aan een feest en gepaste rouw, eens open te breken. De wereld is er bij gebaat als we het ‘her- denken’ niet beperken tot vastomlijnde momenten maar het een continue onderstroom in onze levens laten zijn.

De voorstelling ‘WEEF // GAZE’ van theatermakers Lieve Fikkers en Hélène Vrijdag. Foto Moon Saris

Die boodschap hebben verschillende makers op het festival ter harte genomen. Theatermakers Lieve Fikkers en Hélène Vrijdag doen dat in WEEF // GAZE vooral door het creëren van een andere tijdsbeleving. In de expositieruimte van het festival staat een enorm weefgetouw opgesteld, waaraan de makers op hun rug liggend werken. Ondertussen hoor je een radioshow met muziek en gesprekken over uiteenlopende onderwerpen, die steeds aan het mythologische verhaal van Arachne worden gekoppeld – de jonge vrouw die de woede van de godin Athene over zich afriep door haar in een weefwedstrijd te verslaan, en in een spin werd veranderd. Door de patriarchale moraal van het verhaal van Ovidius te bevragen plaatsen Fikkers en Vrijdag hun doorlopende arbeid in een emancipatoir kader – het weefgetouw waaraan ze gestaag werken wordt zo een ode aan creatie, en een metafoor voor het bouwen aan een betere toekomst.

De muziektheatervoorstelling Angry young men van regisseur Floris van Delft en rapper Winne staat daarentegen met beide benen in het heden. We volgen het verhaal van twee jongens die zonder vader opgroeien, met moeders die hun best doen maar hun zoons niet op het rechte pad kunnen houden. Langzaam maar zeker zakken ze weg in de criminaliteit tot een noodlottige confrontatie hun levens definitief verwoest.

De voorstelling ‘Angry young men’ van regisseur Floris van Delft en rapper Winne. Foto Mo Alzoabi

Het enigszins conventionele verhaal wint gedurende de voorstelling aan kracht vanwege het sterke spel van de vier acteurs, die naast de vier hoofdrollen ook nevenpersonages als ‘de jeugdwerker’, ‘de politie’ en ‘de psycholoog’ op zich nemen. Zo schetsen ze een beeld van een falend systeem, dat er vanwege neoliberale bezuinigingen en systemisch racisme niet in slaagt om de jongens een gevoel van eigenwaarde mee te geven. De vlijmscherpe rhymes van Winne en de opzwepende composities van Benjamin Ankomah geven Angry young men een krachtige energie mee die perfect aansluit bij het verstikkende verhaal.

In haar A garden of heavenly delights combineert Luit Bakker de utopische insteek van WEEF // GAZE en de directe maatschappijkritiek van Angry young men. In de Sacramentskerk in Amsterdam-Noord neemt ze haar publiek eerst mee in een satanische bedevaart naar de ‘lesbian underworld’, een wereld waarin heteroseksualiteit het kwaad representeert en de hetero’s in het publiek als primitievelingen worden behandeld. Het levert een geestige omkering op: Bakker bevraagt een heteroman over ‘hoe dat nou werkt, die heteroseks’ en onderwerpt hem aan een gebedsgenezing om hem van zijn toxische seksuele geaardheid te verlossen.

De bevrijdende satire van het begin maakt echter abrupt plaats voor een omschrijving van de discriminatie die Bakker als queer vrouw nog altijd ten deel valt, en een apocalyptisch-poëtisch angstvisioen van een wereld waarin alle burgerrechten zijn vervallen. In de slotscène brengt Bakker het hele publiek bij elkaar in een droomachtige gelijkheidsutopie. Dankzij de onvoorspelbare wendingen en de vervreemdende digitale werelden van Pleun Gremmen en Noémi Biró die als decor dienen biedt A garden of heavenly delights de synthese tussen viering en rouw die Van Saarloos voor ogen heeft.