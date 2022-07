‘Filmmaker Jafar Panahi opgepakt in Teheran na protest tegen arrestatie collega’s’

De prominente Iraanse filmmaker Jafar Panahi is maandag gearresteerd. Dat zou zijn gebeurd toen hij naar een gevangenis in Teheran ging om protest aan te tekenen tegen de arrestatie van zijn collega-filmmakers Mohammad Rasoulof en Mostafa Al-Ahmad, meldt Iraans persbureau Mehr. Zij werden vrijdag opgepakt op last van de Iraanse overheid.

Het is niet bekend waarom Panahi is opgepakt. Hij en Rasoulof zijn beiden al meermaals gearresteerd in Iran. Eind 2010 werden ze veroordeeld tot zes jaar celstraf voor het maken van „propaganda tegen de Islamitische Republiek”. Rasoulofs straf werd later ingekort tot een jaar. Panahi mocht na zijn vrijlating geen films meer maken, reizen of interviews geven. Hij kreeg de straf omdat hij was begonnen aan een film over de onrust die in Iran ontstond na de omstreden herverkiezing van president Ahmadinejad in juni 2009.

Lees ook: Dissidente Iraanse regisseur Rasoulof wint Gouden Beer Berlinale

De twee filmmakers zijn beiden meermaals bekroond. In 2015 won Panahi de Gouden Beer op het Festival van Berlijn, Rasoulof in 2020. Rasoulof is vorige week opgepakt op verdenking van opruiing tegen de staat. Op sociale media riep hij de Iraanse veiligheidstroepen op om hun wapens neer te leggen. Een hashtag van die strekking gaat rond in Iran, na protesten eerder dit jaar in de zuidwestelijke stad Abadan waar de politie hardhandig tegen optrad.