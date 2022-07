Feministische cartoons van naakte vrouwen? Dan dreigt drie jaar Russisch strafkamp

Veel vragen kan Joelia Tsvetkova niet beantwoorden, al zou ze het willen. Drie jaar van vervolging, intimidatie en isolatie door de Russische justitie lijken het gevoel uit de 29-jarige kunstenaar, regisseur en activiste te hebben weggeslagen. De schijnbaar eenvoudige vraag ‘Hoe voel je je?’ wekt een mengeling van wanhoop en ergernis. „Ik beantwoord al heel lang geen vragen meer over mijn gevoel. Ik weet zelf niet eens hoe ik mij voel. En als ik het wist, had ik geen woorden om het te beschrijven.”

Foto Joelia Tsvetkova’s moeder

Drie jaar geleden veranderde Tsvetkova’s leven in een nachtmerrie toen de lokale autoriteiten in haar woonplaats Komsomolsk-aan-de-Amoer, een stad duizend kilometer ten noorden van Vladivostok, besloten haar te vervolgen wegens het verspreiden van ‘pornografie’, onder meer vanwege haar feministische tekeningen, getiteld ‘Een vrouw is geen pop’. Het zijn eenvoudige cartoons van naakte vrouwen met overgewicht, grijze haren, acne of lichaamshaar die ze op sociale media plaatste. ‘Levende vrouwen hebben… op hun lichaam. En dat is normaal’, luidt de begeleidende tekst. Andere tekeningen tonen homoseksuele gezinnen met de tekst ‘Het gezin is waar liefde is’. In 2020 kocht het Rijksmuseum in Amsterdam enkele tekeningen.

Ook deelde Tsvetkova kleurige tekeningen van vulva’s, gemaakt door andere kunstenaars, in een door haar beheerde groep ‘Vaginamonologen’ op het sociale medium VKontakte. De naam ontleende ze aan de gelijknamige theatervoorstelling van de feministische theatermaker Eve Ensler, waarin vrouwen openhartig spreken over hun lichaam. Die voorstelling werd ook in Rusland opgevoerd.

‘Pornografie’ oordeelde de openbaar aanklager. Vorige maand eiste de aanklager drie jaar en twee maanden tegen Tsvetkova, uit te zitten in een van Ruslands beruchte strafkolonies. Deze dinsdag klinkt haar laatste woord. Over ruim een week wordt de uitspraak verwacht.

Haren afgeschoren

„Mijn leven is verwoest”, zegt Tsvetkova in een videogesprek. De afgelopen anderhalf jaar meed ze de media, maar nu de uitspraak nadert, zoekt ze de publiciteit. Ze maakt een vermoeide indruk, maar haar antwoorden zijn helder en precies. Als om zich voor te bereiden op een eventuele kamptijd heeft ze haar lange haren afgeschoren. De kleurige outfits van vroeger hebben plaatsgemaakt voor stemmig zwart. Ze heeft weinig hoop op vrijspraak, een voorwaardelijke straf wil ze niet. „Dat zou voelen als een veroordeling, en ik heb niks gedaan.”

Haar zaak, die al 31 maanden duurt, wordt achter gesloten deuren behandeld, zogenaamd om de maatschappij tegen pornografie te beschermen. Haar advocaat, Aleksandr Pichovkin, reist een of twee keer per maand vanuit Moskou naar het Verre Oosten, een loodzware reis van ruim achtduizend kilometer die meer dan een etmaal in beslag neemt.

Tijdens het proces werd de woning waar ze met haar moeder woont doorzocht, kreeg ze boetes opgelegd, zat ze vier maanden in huisarrest en ging ze in hongerstaking. Tientallen Russische kunstenaars, kunstkenners en beroemdheden namen het voor haar op, internationale mensenrechtenorganisaties voeren actie voor haar vrijlating. Ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bekijkt de zaak, maar veel zal ze daar niet aan hebben. In maart werd Ruslands lidmaatschap van de Raad van Europa opgeschort en daarmee dat van het Hof. In juni tekende president Poetin een wet waarmee Rusland niet meer gehouden is aan de uitspraken van het Europese hof.

Tekeningen uit de serie ‘Een vrouw is geen pop’, die aanleiding waren voor haar vervolging wegens ‘pornografie’.

Eigen beeld

Tsvetkova weet zeker dat de zaak tegen haar het werk is van de lokale afdeling van de geheime dienst FSB. Ze vermoedt dat ze haar willen straffen vanwege haar activisme en kritiek op het stadsbestuur. „Deze stad is in verval. Er zijn nauwelijks sociale voorzieningen, overal ligt afval en de natuur wordt verwoest. Een verschrikkelijke stad, zoals er zo veel zijn Rusland.” Ook haar kandidatuur voor het lokale parlement viel niet in goede aarde. „De macht houdt niet van horizontale structuren, wie daarnaar op zoek is, wordt vernietigd.”

De aandacht die er in het begin was voor haar zaak, is verslapt. Tsvetkova verwacht niet dat er veel mensen naar de rechtbank komen voor de uitspraak. De afgelopen twee jaar werden duizenden activisten, onder wie oppositieleider Aleksej Navalny, vervolgd en opgesloten in strafkampen. Sinds de ‘militaire operatie’ in Oekraïne, zoals het Russische eufemisme luidt, is er zowel in binnen- als buitenland minder aandacht voor het lot van politieke gevangenen. „Onafhankelijke media zijn gesloten, mensen durven zich niet meer uit te spreken of zitten zelf in een moeilijke situatie.”

‘Buitenlands agent’

Vorige maand werd Tsvetkova tot ‘buitenlands agent’ verklaard, nieuws dat ze moest vernemen uit de media. Ze denkt dat het is vanwege haar studie in Londen, haar buitenlandse reizen en subsidies. „Mijn moeder moedigde me altijd aan om verder te kijken dan onze eigen stad en de wereld te leren kennen.” Op het moment van haar arrestatie maakten de twee net plannen om de stad definitief te verlaten.

Nu leven Tsvetkova en haar moeder, die door de rechtszaak haar baan als leider van een cultureel centrum voor kinderen verloor, in bijna volledige sociale isolatie. Kunst maakt ze allang niet meer. „Zodra ik een potlood vasthoud, beginnen mijn handen te trillen en word ik draaierig. Ik teken al sinds mijn kindertijd, het voelt alsof er een deel van mijn lichaam is afgehakt.” Ook haar activisme heeft ze gestaakt. „Ik weet niet zo goed meer wie ik nog ben, behalve een politieke gevangene.”