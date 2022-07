Falende cryptobedrijven hopen op reddende hand

‘Er zijn bedrijven die in principe te ver heen zijn en het is niet handig om ze te redden vanwege redenen zoals een substantieel gat in de balans, reguleringskwesties of omdat er niet veel meer te redden valt”. Was getekend Sam Bankman-Fried, 30 jaar oud, cryptomiljardair en nu ook redder in nood van kleinere cryptobedrijven dan zijn eigen lucratieve handelsplatform FTX en cryptohandelshuis Alameda. De boodschap van ‘SBF’ in gesprek met zakenblad Forbes was duidelijk: er zitten momenteel de nodige rotte appels in de cryptomarkt die achter de schermen praktisch al failliet zijn en dus niet op zijn geld hoeven te rekenen. De FTX-topman deed zijn uitspraken na het voorzien van reddingskrediet aan de noodlijdende Amerikaanse cryptobedrijven BlockFi en Voyager Digital, voor opgeteld 750 miljoen dollar (zo’n 738 miljoen euro). Die twee bedrijven verkeren in financiële problemen omdat zij geld hadden uitgeleend aan het Singaporese cryptohedgefonds Three Arrows Capital (3AC), dat eind juni failliet ging door de crash van Terra, een beoogde stablecoin waarvan de waarde in theorie gedekt zou zijn door ‘echte’ dollars, en waarop 3AC zwaar had ingezet.

„Er zijn meerdere partijen in de problemen gekomen, en daar komen er wellicht nog meer bij”, zegt econoom en cryptovalutaspecialist Teunis Brosens van ING. Volgens hem steken grotere partijen, onder wie Bankman-Fried, niet zomaar een reddende hand uit. „In de regel worden dit soort kredieten niet uit liefdadigheid verleend. De reddende partij wil bijvoorbeeld controle verwerven over het bedrijf.” Daarnaast speelt vermoedelijk ook de reputatie van de sector een rol, stelt Brosens. „Als cryptobedrijven omvallen, incasseren hun klanten veelal verliezen. Maar dit is ook slecht voor de reputatie van de cryptosector als geheel.” Die verworven controle duidt op een vorm van consolidatie: succesvolle cryptobedrijven die overleven, terwijl falende platforms worden opgeslokt of van het toneel verdwijnen. „De partijen die nu omvallen zijn hoofdzakelijk leenplatforms en hedgefondsen die te veel risico hebben genomen en daar nu voor moeten boeten”, zegt Bert Slagter van cryptokennisplatform LekkerCryptisch. „Onder leenplatforms is consolidatie wel waarschijnlijk. Bedrijven worden overgenomen of klanten vertrekken naar bedrijven die transparanter en voorzichtiger te werk gaan.” Volgens Slagter is bij cryptohandelsplatformen (exchanges) aanzienlijk minder aan de hand. „Bankman-Fried zei dat er wat kleine exchanges in de problemen zouden kunnen zijn, maar snelle, grootschalige consolidatie verwacht ik niet. Al zal een flinke recessie en strengere regelgeving op termijn ook cryptobeurzen laten fuseren en overnemen.”

De vraag is of de belegger zelf daar op dit moment iets aan heeft. Worden zij ook gered? Of raken ze hun bij kleinere cryptohandelsplatforms geïnvesteerde geld (deels) kwijt door de ontstane problemen in de turbulente cryptomarkt? Het kan nog maanden duren voordat sommige faillissementsprocedures zijn doorlopen en het geld deels wellicht nog beschikbaar komt. Cryptobroker Voyager Digital, die volgens FT ruim honderdduizend schuldeisers heeft, ging woensdag ondanks SBF’s noodkrediet in surseance.

Slagter acht het „goed mogelijk” dat klanten bij sommige leenplatforms hun volledige tegoed niet terugkrijgen. Hij wijst op het belang om te handelen op een cryptobeurs die de middelen van klanten één op één in de kluis bewaart, en niet uitleent. In Nederland geldt dat volgens de crypto-expert voor de meeste partijen.

Brosens: „Het feit dat cryptobedrijven zich altijd hebben onttrokken aan regulering en toezicht, levert een groot nadeel op voor klanten. Vanuit regulering worden veelal grenzen gesteld aan de soort en mate van risico’s die bedrijven mogen nemen. In crypto is er niets van dit alles.”