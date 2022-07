Fabrikant vegaproducten past tekst ‘niet zomaar’ aan onder druk boeren

De enigen die vorige vrijdag tevreden naar huis gingen, waren de boeren. Ze hadden met tien tractoren bij vleesvervangerfabrikant Schouten in het Overijsselse Goor gedemonstreerd. Ze hadden de oprit van het bedrijf geblokkeerd. Ze hadden gebarbecued. En ze hadden het voor elkaar gekregen dat de directie van het bedrijf, na een gesprek met twee boeren, teksten op hun website over de nadelen van vlees eten zouden aanpassen.

Precies die laatste uitkomst leidde afgelopen weekend tot verontwaardigde reacties. Esther Ouwehand, fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren, twitterde over een vegabedrijf dat „zich gedwongen voelde te buigen voor de blokkeerboeren”.

Maar het bedrijf is niet zomaar van plan de tekst aan te passen, zegt Peter Schouten, directeur van het familiebedrijf, nu. De kritiek van de boeren richtte zich vooral op een passage waarin vier nadelen van vlees eten worden genoemd. Er staat onder meer dat het houden van vee bijdraagt aan de „uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering”, dat het teveel aan mest „problemen” veroorzaakt in de buurt.

Peter Schouten was niet ter plekke op de dag van het protest, zijn vader Henk Schouten overlegde wel met twee demonstranten. Dat gesprek verliep goed, hoorde zoon Schouten achteraf. „We hebben gezegd dat we zouden kijken óf er fouten op de website staan. Als dat zo is, verbeteren we dat. Maar daarvoor hoef je niet met de tractor te komen. Als iemand gewoon belt, neem ik dat ook serieus.”

Lees ook dit opinieartikel: Boeren zijn zelf gebaat bij transitie in de landbouw

Er was volgens de directeur geen sprake van intimidatie. Hij heeft begrip voor de boeren. „Als onderdeel van een familiebedrijf snap ik hoe zij zich voelen. Ik begrijp dat ze gefrustreerd en boos zijn, angst hebben voor wat er gebeurt. Ik wil daar op zekere hoogte ook wel voor misbruikt worden.” Daarom is het zuur dat de boeren juist zijn bedrijf blokkeerden, vindt hij. „Ze hebben in Schouten eerder een partner dan een tegenstander. Ons bedrijf werkt al 130 jaar samen met agrariërs.”

De boeren vinden dat de site er op sommige punten naast zit of niet genuanceerd genoeg is. Het steekt ze dat er nadelen van vlees eten op de site staan.

Goede sfeer

Ronald Wolters, vleesveehouder uit Lichtenvoorde voerde namens de boeren het gesprek met Schouten. Het managementteam heeft volgens hem toegegeven dat een aantal zaken op de site „niet klopt” of „niet genuanceerd genoeg was” en dat ze dat gaan aanpassen. „Ik herhaalde die belofte buiten ook nog eens, en zij stonden ernaast en knikten.”

Kuiper vond de sfeer tijdens het protest prima. „Je ziet de mensen van Schouten in eerste instantie schrikken als we aankomen, maar wij doen niks.” Hun zin doordrijven, daar was absoluut geen sprake van, zegt hij. „We hebben om uitleg over de site gevraagd. Als er intimidatie is, kan je nooit een goed gesprek voeren. Ik snap dat tractoren indruk maken, maar er is niemand door het lint gegaan en er waren geen verwensingen.”

Schouten ziet dat onder sommige boeren het sentiment heerst dat de ‘vegabeweging’ antiboer zou zijn. „Da’s niet waar. We zijn juist hun klant.” Praten met de boeren was een bewuste keus. „We hadden ook het recht gehad om te zeggen: sodemieter op met je trekker. Maar zeker nu kan je beter zeggen: kom binnen, hier heb je koffie en we gaan in gesprek.”