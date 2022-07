Minister Hanke Bruins Slot: ‘Een grondwet moet je dus ook onderhouden’

Weinig ministers maken in hun eerste half jaar – of überhaupt – een Grondwetswijziging mee, maar Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) beleefde het vorige week, na een stemming in de Eerste Kamer. Het briefgeheim werd aangevuld met het ‘telecommunicatiegeheim’, een eerlijk proces bij een onafhankelijke rechter is voortaan een grondrecht, Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen straks ook – indirect – voor de Eerste Kamer stemmen. En, opvallend, er komt een aanhef bij de Grondwet, een ongenummerd artikel dat luidt: „De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.”

De Grondwetswijzing van 2022 is daarmee de meest omvangrijke sinds de grote herziening van 1983, toen het discriminatieverbod en de onaantastbaarheid van het lichaam werden vastgelegd.

Bruins Slot kon het „bijzondere” en „mooie” parlementaire moment van dinsdag waarderen, vertelt ze. Een aantal wijzigingen wortelen nog in adviezen van de staatscommissie-Thomassen uit 2010. „Johan Remkes zei ooit dat het makkelijker is de wet over de zwaartekracht te veranderen dan de Grondwet. Een grondwet moet je dus ook onderhouden, vernieuwen en verbeteren.”

Hoewel ze „als minister geen gradaties” mag aanbrengen in de nieuwe artikelen, vindt ze het grondrecht op een eerlijk proces eigenlijk het mooiste. Vooral omdat dit Grondwetsartikel „breder werkt” dan het gelijkluidende recht op een eerlijk proces in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat beperkt zich tot procederen in het strafrecht en het civiele recht. „Een groot deel van het ambtenarenrecht en het vreemdelingenrecht vielen daar nog niet onder, maar nu dus wel”, constateert ze tevreden.

Behalve de symbolische waarde van een eigen, bij de rechter direct bruikbare, Grondwet zijn er volgens Bruins Slot voor de burger ook praktische voordelen. „Grondrechten in verdragen hebben soms een beperktere reikwijdte dan die in onze Grondwet. Bovendien kennen grondrechten in verdragen soms meer mogelijkheden om uitzonderingen te maken.”

Wij, het volk

De nieuwe intro van de Grondwet is duidelijk geen bloemrijke passage geworden naar Amerikaans voorbeeld à la: ‘Wij, het volk van Nederland.’ In 2009 vroeg NRC de lezers een preambule te bedenken en koos als winnaar: „Wij, de burgers van Nederland, zijn verantwoordelijk voor onze rijk geschakeerde samenleving, die gebaseerd is op de beginselen van vrijheid, gelijkheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid. Ons land is een open, democratische en pluriforme rechtsstaat, en maakt deel uit van een sterk en bezield Europa.”

Zo’n aanhef zou niet passen bij het sobere karakter van de Grondwet, meent Bruins Slot. Bovendien wenste de Tweede Kamer een ‘zwaardere’ algemene bepaling, die als ‘interpretatief kader’ voor de overheid zou moeten werken. En dat bovendien het begrip ‘democratische rechtsstaat’ in de Grondwet verankert, dat tot nu toe nog nergens voorkwam. In veel politiebureaus is nu artikel 1: „Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld” symbolisch als muurschildering aangebracht. „Dat hoeft echt niet te worden overgeschilderd”, zegt Bruins Slot.

Opdracht aan de wetgever

De nieuwe beginzin: „De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat”, is vooral een opdracht aan de wetgever, zegt ze. „Iedereen die zich met wetgeving bezighoudt, ambtenaar, bestuurder, parlementariër, en de Grondwet openslaat, moet eerst deze drempel nemen.” Het zinnetje is daarmee ook een middel om de zogeheten constitutionele toetsing te versterken als een wet wordt geschreven.

Dat wordt nog meer dan nu nodig omdat het kabinet op 1 juli per brief duidelijk maakte hoe het de wens van de Tweede Kamer wil uitvoeren om het bestaande artikel 120 te schrappen, het toetsingsverbod door de rechter.

Historisch was de gedachte achter het verbod dat toetsing aan de Grondwet het best overgelaten kon worden aan de wetgever zélf. Het kabinet en Staten-Generaal dus, daarbij geadviseerd door de Raad van State. Dat leerstuk heet ook wel ‘het primaat van de wetgever’ binnen de trias politica. Zelf beoordelen of nieuwe wetten binnen de marges van de Grondwet blijven, is ook een machtskwestie.

Verdragen hebben vaak niet de reikwijdte van onze Grondwet

Het kabinet wil nu echter, net als in de meeste andere Europese landen, controle door de rechter toelaten. Die mag wetsbepalingen negeren als die in concrete gevallen in strijd zijn met de Grondwet. Het moet volgens Bruins Slot „zorgen voor een extra slot op de deur” tegen een machtige overheid. En tegelijk bij de wetgever een „grotere bewustwording van het eigen grondwettelijk handelen” bevorderen.

In de betreffende Kamermoties werden als argumenten vóór toetsing „de afnemende normatieve kracht van de wet, de verslapte aandacht voor de kwaliteit van wetgeving” en „een toenemend beroep van burgers op rechtsbescherming tegen gebrekkige wetgeving” genoemd.

Maar vooral de Toeslagenaffaire was de lont die de discussie weer tot ontploffen bracht. Het idee om het toetsingsverbod te schrappen, sluimert inmiddels meer dan vijftig jaar – in 1966 was er al een advies om toetsing toe te staan. De laatste poging om toetsing mogelijk te maken, was een initiatiefwetsvoorstel van Halsema-Van Tongeren (GroenLinks), dat in 2018 werd ingetrokken.

Onredelijke uitkomsten

„We hebben allemaal gezien dat we het in de kindertoeslagenaffaire echt verkeerd hebben gedaan”, zegt de minister. De rechter direct toegang tot de Grondwet geven, „levert dan een bijdrage aan versterking van de individuele rechtsbescherming”. Een direct beroep op het discriminatieverbod uit de Grondwet door een gedupeerde ouder was dan bijvoorbeeld mogelijk geweest, zegt ze. Maar de Toeslagenaffaire was niet voorkomen als constitutionele toetsing al mogelijk was geweest, denkt ze. Daar moet meer voor gebeuren: het kabinet inventariseert nu „hardvochtigheden in wetten”. En kijkt of het hardheidsbeginsel (afwijken van regels bij onvoorziene of onredelijke uitkomsten) vaker toegepast kan worden. En of de rechter het evenredigheidsbeginsel ruimer kan toepassen.

Tegelijk is meer macht voor de rechter ook een politiek delicaat thema. Rechtse partijen begonnen recent nog een discussie over dikastocratie, rechters die de wetgever zouden verdringen met eigen politieke opvattingen. Aanleiding waren geruchtmakende vonnissen in politieke kwesties als gaswinning en milieuvervuiling. Verandert constitutionele toetsing dan niet de balans in de trias politica? Wordt het primaat van de wetgever niet zwakker?

Bruins Slot ontkent dat. „Misschien wordt het primaat van de wetgever dan juist wel beter ingevuld. Het zou toch wat zijn als de rechter straks keer op keer wetten buiten toepassing gaat laten? Ik vermoed dat we nóg nadrukkelijker en nóg beter gaan kijken naar nieuwe regels.” Meer dan een „verscherpte dialoog” tussen rechter en wetgever verwacht ze niet. En dat de rechter in de praktijk zal kijken of regels geen onbedoelde of onvoorziene gevolgen hebben, „dat lijkt me een gezonde taak”.

Sisverbod

De brief aan de Tweede Kamer ziet Bruins Slot vooral als een uitnodiging voor een „open debat” en bevat vooral hoofdlijnen. Het kabinet vindt een apart constitutioneel hof, dat dan als enige zou mogen toetsen aan de Grondwet, niet passen bij de toetsingspraktijk die er al is. Rechters mogen internationale verdragen al rechtstreeks toepassen. En ook regelgeving van lagere overheden mag aan de Grondwet worden getoetst – bekende voorbeelden zijn het Rotterdamse sisverbod en het Haarlemse motorhesjesverbod die beide niet grondwettelijk werden bevonden.

De toetsing van landelijke wetten wil het kabinet beperken tot de klassieke grondrechten: vrijheidsrechten zoals kiesrecht, meningsuiting, privacy, religie en gelijkheid. Maar het kabinet noemt ze niet uitdrukkelijk. „Nee, we willen eerst een debat. Zo’n brief past ook bij het voornemen om bij grote vraagstukken niet meteen met een in beton gegoten voorstel te komen”, zegt Bruins Slot. Wie weet, komen er nog moties, zegt ze. En het past bij de realiteit dat straks een tweederdemeerderheid nodig is.