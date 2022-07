Duitsland omzeilt sancties uit angst dat Rusland gastoevoer verder afknijpt

„Dit is een gevaarlijk precedent, dat slechts één gevolg zal hebben: het versterkt Rusland in zijn gevoel dat het straffeloos kan doen wat het wil.”

Met die woorden heeft de Oekraïense regering de vinger gelegd op een zwakke plek in het westerse sanctiebeleid tegen Rusland: als puntje bij het paaltje komt, zijn die sancties niet zo onwrikbaar als de politici die ze invoeren, willen doen geloven.

Dit weekend werd duidelijk dat Canada, na lang aandringen van Duitsland, toch een belangrijk onderdeel voor de Russische gaspijpleiding Nord Stream 1 gaat verschepen. Dat onderdeel, een ‘turbine’ die in compressors wordt gebruikt waarmee gas door pijpleidingen wordt gepompt, mocht aanvankelijk het land niet uit, als gevolg van sancties die de export van technologie voor de gassector naar Rusland verbieden. Het onderdeel was vóór de sancties op 8 juni werden aangekondigd naar Canada verscheept voor reparatie in een fabriek daar.

Oekraïense diaspora

Duitsland, waar onlangs de ‘alarmfase’ is afgekondigd wegens de gasschaarste, wilde de turbine hoe dan ook hebben. Maandag is het Russische staatsgasbedrijf Gazprom begonnen met ‘technisch onderhoud’ aan de pijpleiding, die cruciaal is voor de energievoorziening van Duitsland. Gazprom greep het kapotte onderdeel eerder aan om de leveranties via die pijpleiding met twee derde terug te schroeven. Berlijn wil voorkomen dat Moskou dit excuus’ opnieuw aanvoert na het tiendaagse onderhoud, of de pijpleiding zelfs nog verder afknijpt. Dan moet Berlijn mogelijk gas op rantsoen doen.

De Duitse regering geloofde eerder weinig van de Russische reden voor de teruggeschroefde leveranties. Minister van Financiën Habeck zei te vermoeden dat die politiek gemotiveerd was, als Russische vergelding voor Europese sancties. Bij regulier onderhoud in andere jaren werd gas gewoon ‘omgeleid’ via Oekraïne, waarlangs ook pijpleidingen naar Duitsland lopen. Gazprom zou ook nog reserveturbines hebben, maar weigeren die te gebruiken.

De sancties zijn nu opzij geschoven. In een verklaring meldde de Canadese regering, zich bewust van de grote Oekraïense diaspora in eigen land (de grootste na Rusland), dat Ottawa „een tijdelijke en indien nodig onmiddellijk in te trekken” ontheffing zal verlenen om het onderdeel naar Duitsland te exporteren. Het ging hier om een vriend in nood. Duitsland zal de turbine naar Rusland verschepen, waar het in het Russische deel van de pijplijn wordt teruggeplaatst. Een woordvoerder van de Europese Commissie zei dat dit geen probleem was.

Russische rechtbank

In de economische oorlog tussen Rusland en het Westen is het een nieuw succesje voor Poetin. Eerder wist het Kremlin andere zwakke plekken in het Europese sanctieregime uit te buiten. In maart eiste Gazprom dat Europese klanten voortaan in roebels gingen betalen voor hun gas, in plaats van in euro’s of dollars. Volgens de Commissie zou dat een „duidelijke overtreding” van de sancties zijn. Verscheidene Europese bedrijven gingen toch op die eis in, vooralsnog zonder consequenties. De Commissie verwijst naar lidstaten om op te treden. Sanctiehandhaving is immers een nationale bevoegdheid. Maar die zijn nog nergens in actie gekomen.

Of het gevaar voor Duitsland geweken is, is nog de vraag. In de ruim 1.200 kilometer lange Nord Stream 1 pijpleiding zitten meerdere compressorstations met turbines. Rusland heeft eerder gezegd dat vijf andere turbines in Nord Stream 1 ook toe zijn aan onderhoud. Intussen heeft het Italiaanse energiebedrijf Eni gemeld dat het opnieuw minder gas uit Rusland krijgt. En Kazachstan mag op last van een Russische rechtbank sinds kort geen gebruik meer maken van een terminal in de Russische haven in Novorossiysk. Langs die haven werd veel Kazachse olie naar de EU verscheept.