Stikstofplannen van het kabinet zijn ‘de gevolgen van een supervluggertje’

Het zou een lichtpuntje voor het kabinet moeten zijn, het nieuws dat NRC maandag onthulde: als Nederland al zijn klimaatafspraken tot 2030 nakomt, levert dit een enorme bonus aan stikstofwinst op waardoor de landbouw zijn uitstoot met een kwart tot de helft minder hoeft terug te brengen. Het stikstofbeleid piept en kraakt, en al weken zetten demonstrerende boeren beleidsmakers onder druk om de doelen bij te stellen. Toch moest het kabinet maandag vooral kritiek incasseren.

„Je ziet hier de gevolgen van het supervluggertje dat het kabinet ervan heeft willen maken”, zegt onafhankelijk Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Ook Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) is geïrriteerd: „Dit is heel slecht voor het vertrouwen, boeren krijgen nu nog meer het gevoel dat zij ten koste van alles het kind van de rekening moeten zijn.”

Het draait allemaal om het stikstofdoel dat het kabinet-Rutte IV zelf in het regeerakkoord vastlegde. In 2030 moet 74 procent van de stikstofgevoelige Natura 2000-natuur zo gezond zijn dat de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW), een soort thermometer voor stikstofschade, niet wordt overschreden. Het kabinet heeft daarvoor een stikstofdoel voor de landbouw opgesteld en aan provincies opgedragen maatregelen te treffen.

Wat bij al die berekeningen niet is meegenomen, meldde NRC maandag, is hoeveel de stikstofuitstoot al terugloopt door de klimaatmaatregelen van het kabinet. Veel van die maatregelen, bedoeld om de broeikasgassen fors terug te dringen, leveren als bijproduct flinke stikstofwinst op. Daardoor kan de resterende opgave tot wel de helft lager, zolang het kabinet zijn klimaatdoelen maar daadwerkelijk haalt. Hoewel Nederland in 2021, bij de laatste meting, enkele procenten achterliep op de doelen, lijkt het kabinet erop gebrand die achterstand in te lopen.

Gemiste kans

Dat dit niet eerder onder de streep is meegenomen „is echt een gemiste kans van het kabinet”, zegt ook Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA). Van alle coalitiepartijen worstelt zijn partij misschien wel het meest met de stikstofaanpak van het kabinet. „Het had lokaal nog best wat kunnen schelen”, zegt hij, al zegt hij ook dat de opgave „gewoon heel groot” blijft. „Maar belangrijker: had je deze cijfers meegenomen, dan had dat veel onrust kunnen voorkomen. Er zit een hele hoop miscommunicatie op dit dossier.”

Pieter Omtzigt en Caroline van de Plas drongen er maandag op aan dat de interne ambtelijke berekeningen zo snel mogelijk worden geopenbaard en willen daarna een debat de gevolgen daarvan voor de eerder gepresenteerde stikstofplannen. Ze noemen het onbegrijpelijk dat de klimaatdoelen niet zijn meegewogen in de stikstofkaart van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) en niet eerder met de Tweede Kamer zijn gedeeld. Het is nog niet duidelijk of een Kamermeerderheid zo snel wil terugkomen van het net begonnen zomerreces.

Minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) noemde de berekeningen maandag in Brussel tegenover De Telegraaf „niet af en incompleet”. Dat laatste klopt: het ministerie liet dit weekend al aan NRC weten dat het definitieve rekenmodel deze zomer gepubliceerd wordt. Kaag sprak verder van „een ambtelijke rekenexercitie” die politiek „niet afgehecht” is.

Kiezen tussen solidair en efficiënt

Dat de rekensom afkomstig is van het Ministerie van Financiën, en niet van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is niet toevallig. Tussen de twee Haagse departementen bestaat al langer onenigheid over de beste manier om het stikstofprobleem aan te pakken.

Boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet Foto Olivier Middendorp

De voorkeur van Landbouw gaat uit naar een strategie die uitgaat van vrijwilligheid en een eerlijke verdeling van de pijnlijkste maatregelen, ook als dat meer geld kost. Financiën hamert daarentegen op de meest efficiënte en goedkope oplossing, waarbij het gedwongen opkopen van boerenbedrijven – onteigening – minder een taboe is.

In de coalitieafspraken van Rutte IV en de tot nu toe gemaakte plannen valt vooral de zachte hand van het ministerie van Landbouw te herkennen. Er is veel geld beschikbaar en er worden geen hele gebieden in één klap uitgekocht. Bijna iedere boer moet bijdragen aan de oplossing, ook als het terugdringen van stikstof lang niet overal even veel effect heeft.

„Solidariteit”, noemt Derk Boswijk het, die voorstander is van deze strategie. „Wij hebben er als coalitie voor gekozen de opdracht breder over Nederland heen uit te smeren. Dat betekent dat je ook aan stikstofreductie doet in gebieden waar dat niet heel efficiënt is, maar dat zorgt er wel voor dat je in gebieden waar het écht alle hens aan dek is de pijn íets kan verzachten. Daar blijft enige vorm van landbouw mogelijk.”

Daarmee is de discussie niet voorbij. Ambtenaren van Financiën hebben sinds het begin van Rutte IV niet stilgezeten. Vorige maand berichtte NRC over een studie van het ministerie die liet zien dat een efficiëntere aanpak veel minder boeren zou raken en de helft van het huidige budget zou kosten.

Ook de nu gepubliceerde berekening van Financiën kan zo gelezen worden: door de ‘stikstofbonus’ van de klimaatdoelen mee te nemen, kan het kabinet de klus klaren. En hoe groot die bonus precies uitvalt, hangt weer af van de keuze die het kabinet maakt. Spaart het alle boeren een beetje, ook de grootste uitstoters, dan scheelt dat al geld. Wordt de bonus daarentegen ingezet om de grote groep kleine uitstoters te ontzien, dan kan het nog veel efficiënter en goedkoper uitvallen. De stikstofopgave voor de boeren zou dan wel tot de helft lager kunnen uitvallen.

Omtzigt hoopt dat het kabinet niet „halsstarrig” blijft vasthouden aan de stikstofdoelen en genoemde percentages voor de landbouw „nu het ministerie van Financiën die zelf betwist”. Volgens het Tweede Kamerlid staat de gang van zaken symbool voor de rommelige manier waarop het kabinet de stikstofplannen heeft gemaakt.

Hij wijst erop dat er nog helemaal geen wettelijke basis is voor de nieuwe stikstofdoelen, ook hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert van de Radboud Universiteit in Nijmegen beklaagt zich daar over in een opiniestuk in NRC. Volgens Omtzigt moet het kabinet terug naar de tekentafel : „Neem fatsoenlijk de tijd en kom met een nieuwe plan en een goede wet.”