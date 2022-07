Bij een bikefit tellen voor profrenners bijna altijd de millimeters

Normaal gesproken gaat het in zijn werk over één, misschien twee millimeter. Dan schuift Jim van den Berg de zadelpen van de racefiets van een amateurwielrenner een miniem stukje naar beneden. Of hij past de hoogte van de stuurpen van een profrenner iets aan. Of hij voorziet de pedalen aan één kant van een extra stukje materiaal, waardoor de enkelhoek van een renner een paar graden wordt aangepast.

Maar bij de Duitse wielrenner Georg Zimmermann van Intermarché Wanty-Gobert, de ploeg waarvoor Van den Berg met zijn bedrijf CyclingLab sinds twee jaar zogeheten bikefittings uitvoert, werden millimeters een centimeter. „Dat zie je eigenlijk nooit bij een prof”, zegt Van den Berg. Maar Zimmermann kampte met specifieke knieklachten. En dus wordt sinds de bikefit in november vorig jaar, zijn zadel in stapjes verhoogd.

Op maandag, de tweede rustdag van deze Tour de France, levert Zimmermann zijn fiets na een trainingsrondje van een uur af bij de mecaniciens van zijn ploeg. Terwijl de koersauto's een wasbeurt krijgen, kijken zij de racefiets voor de etappe van dinsdag nog een keer helemaal na. Heeft Zimmermann het idee dat er iets niet klopt, of voelt zijn fiets niet helemaal goed aan, dan geeft hij dat op een briefje door.

Een halve centimeter staat zijn zadel inmiddels hoger dan in november. Hij is er aan gewend geraakt, hij had er ook geen problemen mee dat zijn fietspositie ingrijpend werd veranderd. „Ik heb geen kennis van bikefitting, dus als een specialist zoiets zegt, dan doe ik dat”, zegt Zimmermann.

Proprioceptieve feedback

De aanpassing bij Zimmermann was zo opvallend, omdat het lichaam van een profrenner na tienduizenden kilometers op de racefiets heel goed weet in welke houding het optimaal functioneert. „Dat is de proprioceptieve feedback van het lichaam”, zegt Van den Berg. „Je moet wel heel goed zijn als je met een verkeerde houding, of een pijnlijke houding, toch al het niveau van de profs weet te bereiken.”

Het is het tweede jaar dat Van den Berg met zijn team bikefittings uitvoert bij Intermarché. Nog voor het nieuwe wielerseizoen komen alle renners van de ploeg samen. Ze doorlopen een voor een dezelfde stappen. Eerst volgt een nauwkeurige meting van het lichaam: het gewicht, de lengte van hoofd tot tenen, maar ook losse lichaamssegmenten als dijbenen, onderbenen en armen – alles wordt omgezet in getallen.

Daarna stappen de renners op hun fiets, in de positie van het afgelopen jaar. Die is onder meer het gevolg van de afstelling van de racefiets op dat moment. De hoogte van het zadel, de afstand tot de trappers, de afstand tot het stuur. Als Van den Berg die afstellingen heeft genoteerd, volgt de klachtendiagnostiek. Hij wil weten of een renner nog op bepaalde plekken meer druk voelt, of dat een bepaald gewricht in deze positie pijn veroorzaakt.

Vervolgens begint het echte meten. De zadeldrukverdeling, de enkelhoek, de kniehoek, de heuphoek, de schouderhoek, de ellebooghoek, de hoek van de pols; alle variabelen in de fietspositie worden meegenomen. „Die hoeken analyseren we op afwijkingen. Met alles wat we daarvoor al geconstateerd hebben, kunnen we daarna aanpassingen gaan doen”, zegt Van den Berg. Aanpassingen waarvan hij denkt dat het een verbetering zal zijn voor de fietspositie van de renner.

Hij kan kiezen voor een wijziging aan het zadel. Dat kan zowel naar boven en beneden, als naar voren of achteren worden bijgesteld. De afstand tot het bracket, het gedeelte van de fiets waar de trapas aan is gemonteerd, is dan belangrijk. Wordt die kleiner gemaakt, dan kan een renner soms zijn kracht beter kwijt.

Daarna zijn de pedalen aan de beurt. Als een knie van een renner wat naar binnen staat, dan kunnen extra plaatjes op de het pedaal ervoor zorgen dat de knie weer recht komt te staan. Ook de afstand tot het stuur wordt bekeken, en de hoek die de armen van een wielrenner maakt.

Inbussleutel

Toch zijn de aanpassingen die bij een bikefit volgen, geen garantie op succes, weet ook Van den Berg. „Het is geen exacte wetenschap.” Bij profrenners zie je om die reden ook niet al te grote aanpassingen aan de afstelling, dat zou te risicovol zijn. Iedere verandering aan de fiets brengt een reeks van bewegingen in het lichaam van een renner in gang. Wordt de kniehoek van een renner groter maakt, dan betekent dat automatisch dat andere spieren daar op reageren. „En je weet nooit honderd procent zeker hoe die reactie zal zijn”, zegt Van den Berg.

Een bikefit versnelt vooral het proces waar iedere wielrenner met een inbussleutel zelf ook achter zou kunnen komen. „Je kan zo’n sleutel meenemen tijdens een rit en je zadel in verschillende standen zetten. Om vervolgens ook je stuur weer wat hoger te zetten. Per aanpassing kijk je dan hoe je lichaam reageert”, legt Van den Berg uit.

De verbeteringen in de fietspositie moeten helpen bij het voorkomen van klachten, al dan niet nieuw. Een irritatie aan een pees of spier moet geen ontsteking of zelfs chronische ontsteking worden.

Ook, zoals Van den Berg het noemt, „de democratisering van de fietswereld” is van invloed op de huidige fietsafstellingen in het peloton. Waar fabrikanten vroeger speciale modellen ontwikkelden voor profrenners, daar maken ze nu ontwerpen die het juist goed doen bij amateurs . Wielrennen is populair, fabrikanten spelen daar op in. „Profs moeten daardoor vaker hun eigen fietsen aanpassen om die op de juiste maat te krijgen”, zegt Van den Berg. Dat is niet altijd gewenst, een fiets aanpassen zorgt er ook voor dat de initiële eigenschappen van het frame aangepast worden. Een flexibel frame kan daardoor – ongewenst – veel stroever worden.

De uitdaging bij de profrenners zit hem ook in het feit dat ze meerdere fietsen hebben. De trainingsfiets, waarop zij thuis nog honderden kilometers afleggen, is niet de fiets die meegaat naar een grote ronde als de Tour de France. „Maar daarvoor hebben we dit apparaat”, zegt mecanicien Steven Lauwers. Uit de wagen, die dient als een mobiele fietsenmaker, haalt hij een zwarte doos waar met gemak een geweer in zou passen. Als hij de deksel openklapt, verschijnt iets wat lijkt op een grote waterpas. „Hiermee kunnen we tot op de millimeter nauwkeurig de afstellingen goed zetten. Zodat de renner in ieder geval geen verschil voelt als hij van fiets moet wisselen.”