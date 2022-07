Omdat het zomer is, en het deze week écht warm belooft te worden, gaan u en ik het over ijs hebben. Echt ijs, maar tegelijk politiek heel glad ijs, Ben & Jerry’s, het product van Ben Cohen en Jerry Greenfield. Op mijn keukenplanken vond ik hun vrolijke Homemade Ice Cream & Dessert Book terug, nog altijd een beetje kleverig, openvallend bij het kennelijk favoriete French Vanilla-ijs. In het uitgebreide voorwoord ‘Our Story’ doen de makers hun onderneming uit de doeken, die begon met een schriftelijke cursus ijs maken van Pennsylvania State University. In 1978 openden ze hun eerste deuren in een verkommerd benzinestation, in 2000 verkochten ze hun bedrijf voor 300 miljoen dollar aan Unilever.

Maar omdat hun ijs inmiddels ook voor mensenrechten en sociale gerechtigheid stond, hielden ze onder de deal met Unilever vast aan een onafhankelijke raad van toezicht, die is gemachtigd de „integriteit van het merk Ben & Jerry’s te beschermen en verdedigen”. Daarvan zal Unilever wel spijt hebben. Want die raad bepaalde een jaar geleden dat het ijs niet langer in de bezette Palestijnse gebieden mocht worden verkocht – denk hierbij natuurlijk niet aan Palestijnse steden, maar aan de onder internationaal recht illegale Israëlische nederzettingen. Die zijn in strijd met Ben & Jerry’s waarden. En toen Unilever twee weken geleden dacht dit netelige probleem te hebben opgelost door merk en rechten voor Israël aan de Israëlische licentiehouder te verkopen, ging de raad naar de Amerikaanse rechter met de eis die transactie te blokkeren.

U herinnert zich vast wel de woedeuitbarsting van Israëlische leiders en pro-Israël-lobby’s over de niet-verkrijgbaarheid van Ben & Jerry’s in bezet gebied. Toenmalig premier Bennett nam contact op met Unilever-CEO Alan Jope en dreigde met „ernstige consequenties”. Minister Lapid zag een „schandelijke capitulatie voor antisemitisme”, en president Herzog „een nieuw soort terrorisme”.

Nou nou! Geen ijsje voor een kolonist is antisemitisch? Terrorisme? Dat gaat nogal ver, want niemand had gezegd dat B&J’s-ijs niet in Israël zelf kon worden verkocht. Maar Unilever ging dus door de bocht.

Boycots jagen Israël in de hoogste boom. Zoals met name die van BDS, de beweging die oproept tot boycot van, desinvestering in en sancties tegen Israël om gelijke rechten voor Palestijnen af te dwingen. Maar hoe gevaarlijk is BDS voor Israël? In de Verenigde Staten hebben al 35 staten anti-BDS-wetgeving doorgevoerd, die boycots van Israël verbieden op straffe van uitsluiting van overheidszaken (wat sommige staten overigens niet verhinderde een desinvesteringscampagne tegen Unilever te lanceren).

The Arkansas Times moest in 2018 onder zo’n wet beloven niet Israël te boycotten om advertenties van een staatsuniversiteit te krijgen. De krant weigerde onder verwijzing naar het Eerste Amendement van de grondwet, dat de vrijheid van meningsuiting garandeert. Interessant: drie weken geleden stelde een Amerikaans federaal hof de krant in het ongelijk. Volgens de rechters vallen boycots onder commerciële activiteit en heeft de staat het recht die te regelen.

Ik ben benieuwd wat de Amerikaanse rechter gaat doen met de Ben & Jerry’s-zaak. Wat denkt u in de tussentijd van Almond Delight of Cappuccino Chip-ijs?

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.