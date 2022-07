Belgische familie achter olietankerrederij Euronav is tegen fusie met Frontline

Zesenzestig mammoettankers hebben ze samen. De Belgische olietankerrederij Euronav en de Noorse concurrent Frontline. Veertig zogenoemde very large crude carriers (VLCC) zijn van Euronav, dat volgend jaar nog drie nieuwe reuzentankers krijgt geleverd vanuit Zuid-Korea. En drieëntwintig zijn er van Frontline. Elke tanker – te groot om door het Suezkanaal te varen – heeft een capaciteit van 2 miljoen vaten ruwe olie.

Samen gaan het Belgische en het Noorse bedrijf de grootste olietankerrederij van de wereld vormen. Met zesenzestig VLCC’s en nog eens tachtig kleinere tankers – die wel door het Suez-kanaal passen. De directies van Euronav en Frontline maakten maandag bekend dat zij een overeenkomst hebben over een aandelenruil.

In april presenteerden beide bedrijven al hun eerste fusieplannen. Voor elk aandeel Euronav, genoteerd in Brussel en New York, moeten aandeelhouders van het Belgische bedrijf nu 1,45 aandelen Frontline krijgen. Het Noorse bedrijf heeft beursnoteringen in Oslo en New York. Het fusiebedrijf krijgt de naam Frontline, topman wordt de Belgische Euronav-bestuursvoorzitter Hugo De Stoop.

Of de deal daadwerkelijk zal slagen, hangt af van de schatrijke Belgische familie Saverys. De redersfamilie heeft veel zakelijke belangen in de zeevaart. Zo controleert de familie onder meer bulkgoederenbedrijf CMB in Antwerpen. Pater familias Marc Saverys is oprichter van Euronav.

Familie: Niet gokken op olie

De familie Saverys heeft de afgelopen jaren haar belang in de olietankerrederij gestaag afgebouwd, maar is de laatste maanden weer aandelen gaan kopen. De reden: de familie ziet niets in de fusie van het bedrijf dat zij hebben groot gemaakt, met Frontline en wil die plannen blokkeren. Beter zou Euronav zich volgens de familie concentreren op het vervoer van duurzamere brandstoffen in plaats van te gokken op olie.

Tegen de Vlaamse zakenkrant De Tijd zei Alexander Saverys, topman van CMB en zoon van Marc: „Aan een oliebedrijf nog meer olie toevoegen in een wereld die nood heeft aan een snelle vermindering van de broeikasgassen is geen goede strategie.” De exclusieve focus op fossiele brandstoffen en de daaraan gekoppelde geopolitieke risico’s kunnen de onderneming zelfs in gevaar brengen, aldus Alexander Saverys tegen De Tijd.

De familie Saverys heeft nu bijna 18 procent van Euronav. Frontline, van de Noorse scheepstycoon John Fredriksen, bezit 18,8 procent van de aandelen in zijn Belgische concurrent. Als genoeg aandeelhouders de fusie zien zitten, gaan Frontline en Euronav samen, maar zonder overeenstemming met de familie Saverys mislukt het (bijkomende) plan om de Belgische rederij van de Brusselse beurs te halen.

Frontline en Euronav benadrukken dat zij samen juist beter de overstap naar duurzamer scheepstransport kunnen maken. Ze willen gezamenlijk een sterkere positie verwerven op de gefragmenteerde en zeer cyclische markt voor olievervoer. Het fusiebedrijf krijgt een wereldwijd marktaandeel tussen 8 en 10 procent.

2020 was een topjaar

Hoe cyclisch de tankvaart is, getuigen de financiële resultaten van Euronav en Frontline van de afgelopen twee jaren. Voor beide ondernemingen was 2020 een topjaar. Euronav haalde een omzet van 1,21 miljard dollar (1,20 miljard euro) en een winst van 473 miljoen dollar. Frontline boekte iets meer omzet, 1,22 miljard dollar, maar een lagere winst, 413 miljoen. Door de lage olieprijs huurden olieproducenten tankers om hun olie op te slaan in afwachting van betere tijden. Wie olietankers exploiteerde zoals de Belgische en Noorse rederijen, deed goede zaken.

In 2021 kwam de terugval. De coronacrisis liet zich voelen in de tankvaart, olieproducerende landen beperkten hun productie. Euronav haalde een omzet van 420 miljoen dollar, een derde van 2020, en leed een verlies van 339 miljoen. De omzet van Frontline was 749 miljoen, iets meer dan de helft van 2020, en een nettoresultaat van min 11 miljoen.

Beide olietankerrederijen doen het inmiddels weer beter. Dat komt met name door de Russische inval in Oekraïne. De tankers die vanwege de westerse sancties tegen Rusland niet langer olie vervoeren naar Europa varen nu langere routes naar onder meer China en India. En langere routes betekenen meer inkomsten voor de olierederijen.