Meubelmaker Ahrend heeft nu een ‘circulaire hub’ voor zijn kantoormeubilair

Een nieuw leven is voor meubelmaker Dick Serné soms nog geen tien minuten werk. De rugleuning demonteren, even frunniken met een soort bandenlichter tot de oude, gescheurde stof loskomt en dan de kussens voorzien van een nieuwe hoes. Schoonmaken, kijken of de gasveer werkt - en de bureaustoel is klaar voor een volgende gebruiker.

In een bedrijfshal in Veghel behoedt een groep meubelmakers van Ahrend, onder wie Serné, stoelen en bureaus van de kantoorinrichter van de vuilstort. Ze lopen er producten na die klanten na gebruik hebben teruggestuurd, en repareren ze. Meestal gaat het om producten die werden geleased, soms heeft Ahrend ze ook teruggekocht.

Vaak hoeft er maar weinig te gebeuren, een enkele keer is een stevige ingreep noodzakelijk. „Een stoel of tafel waar de ene eigenaar op is uitgekeken, kan voor een andere klant nog heel waardevol zijn”, zegt Bob Stamhuis, manager van deze ‘circulaire hub’ van Ahrend, die eind vorig jaar werd geopend. De meeste stoelen en tafels gaan veel langer mee dan ze doorgaans gebruikt worden.

Lopend langs de meterslange rijen met stellingkasten wijst Stamhuis naar kantoormeubilair dat net is opgehaald bij klanten, of klaar is voor een volgende gebruiker. „Hier liggen zesduizend tafels die we hebben teruggenomen van de Wageningen University. Ze gaan nu naar een college in Velp toe.” Het doel is om dit in 2022 bij vijftigduizend producten te doen.

De hal, op een klein kwartier rijden van de fabriek in Sint-Oedenrode, symboliseert de verandering die Ahrend al meer dan tien jaar heeft doorgemaakt. Niet het verkopen van zoveel mogelijk stoelen staat nu bij het bedrijf centraal, maar het zo lang mogelijk gebruiken van hetzelfde product. De impact van een gereviseerde stoel, die wordt uitgeleend aan een tweede of derde gebruiker, is volgens het bedrijf 95 procent lager dan van een nieuwe Ahrend-stoel.

Zo’n verandering kost veel tijd en denkwerk. Producten circulair ontwerpen. Investeren in het aanleggen van een voorraad die je kunt verhuren. Producten terugkopen kost ook geld. „Het legt een claim op je bedrijf. Niet iedereen durft dit aan”, aldus topman Eugène Sterken. „Zeker in het begin is dat een flinke investering. ”

Niet-fossiel schuim

Hergebruik boven nieuw – het is het fundament van een circulaire economie. Een radicale omslag voor veel bedrijven, die jarenlang draaiden op de verkoop van producten, om er daarna niet meer naar om te kijken: de zogenoemde lineaire economie. Wie toe wil naar een houdbaar bedrijfsmodel moet gaan nadenken over producten terugnemen en reviseren, over verhuren of leasen in plaats van verkopen. Over de repareerbaarheid, en hergebruik van de bestanddelen.

Hoe staat het met die omslag? Zit daar al enige vaart in? Er verschijnen met enige regelmaat rapporten waarin staat dat de circulaire economie maar traag van de grond komt. Begin dit jaar concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving dat het streven om minder grondstoffen te gebruiken, stagneert. De consument, de politiek en het bedrijfsleven, iedereen verandert volgens PBL te traag.

Maar volgens Jan Niewold, hoofd van de duurzaamheidsafdeling van bedrijfsadviseur EY, hebben bedrijven in feite juist meer aandacht dan ooit voor duurzaamheid. Zijn kantoor krijgt veel vragen van bedrijven over hun eigen impact, maar ook over uitstoot in de keten, door bijvoorbeeld grondstoffenwinning of het verbranden van afval. „De circulaire economie kan heel goed bijdragen aan het verlagen daarvan”, zegt Niewold.

IKEA probeert in producten zoveel mogelijk dezelfde fittingen en verbindingen te gebruiken

De wil om te veranderen is er volgens hem bij bedrijven zelf, maar wordt ook aangejaagd van buitenaf. Omdat consumenten kritische vragen stellen, en omdat organisaties zoals Milieudefensie dreigen met rechtszaken als bedrijven te weinig doen. Daar komt nu ook nieuwe wetgeving bij. De Europese Unie wil strengere eisen stellen aan rapportageverplichtingen over duurzaamheid.

Naast uitstootdoelstellingen spreken bedrijven inmiddels ook regelmatig hun ambities op het gebied van circulariteit uit. Meubelgigant IKEA stelde zichzelf vier jaar geleden al het doel om in 2030 zowel klimaatpositief als volledig circulair te zijn. Het Zweedse bedrijf wil de uitstoot in de gehele keten in die periode halveren en het resterende deel compenseren door onder meer het planten van bomen. Het gehele assortiment moet dan gemaakt zijn van hernieuwbare of gerecyclede materialen, zegt Hanneke van de Vijfeijke, manager duurzaamheid bij IKEA Nederland. Momenteel is dat 73 procent.

Het probleem voor bedrijven als IKEA: het is een gigantische opgave, op het gebied van ontwerp, maar ook door praktische, financiële én psychologische belemmeringen. Wie praat met bedrijven en consultants die de bedrijven bijstaan, hoort al snel wat de overgang naar circulaire economie zo complex maakt – en waarom het niet erg snel gaat.

Zo maakt een product dat nú ontworpen wordt om in de toekomst gereviseerd en opnieuw gebruikt te worden, niet meteen verschil. De eerste kans daarvoor doet zich vaak pas na jaren voor. Ahrend krijgt in zijn hub momenteel bijvoorbeeld stoelen en bureaus terug die het bedrijf soms al meer dan twintig jaar geleden maakte: toen ontwikkelde het de eerste producten met oog voor recycling en hergebruik.

Toch is niet altijd een compleet herontwerp nodig, soms zit ook in details veel winst. Zo heeft IKEA alle 9.500 producten in het assortiment nog eens goed bekeken, en soms herontworpen zodat ze gemakkelijker in en uit elkaar kunnen, waardoor ze langer meegaan. Ook probeert het bedrijf in producten zo veel mogelijk dezelfde fittingen en verbindingen te gebruiken, zodat metalen schroefconstructies eenvoudig kunnen worden hergebruikt. Dat kan een flink verschil maken, aangezien metaal van alle grondstoffen die het meubelconcern gebruikt de zwaarste klimaatimpact heeft.

Maar zie maar eens een oplossing te vinden voor materiaal dat moeilijk herbruikbaar is, en waarvoor nog geen duurzaam alternatief is. IKEA worstelt bijvoorbeeld met de schuimen in banken, stoelen en bedden, zegt Van de Vijfeijke. In een van zijn populairste fauteuils experimenteert het bedrijf nu met foam van houtvezels. Maar het is volgens haar nog zoeken naar het juiste comfort. Voor matrassen zet IKEA voorlopig in op het gebruik van deels gerecycled schuim.

Dat herontwerpen, recyclen en onderzoeken is kapitaalintensief. Geld dat je lang niet altijd zomaar terugverdient, zoals met ‘gewone’ innovaties. „De kostprijsverhogende elementen die in de extra arbeid zitten, moeten worden opgeheven door andere voordelen, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid”, zegt Arnoud Walrecht. Hij houdt zich bij KPMG bezig met het bijstaan van bedrijven die zoeken naar circulaire modellen.

Bij de Vlaamse beddenmaker Veldeman gingen de lijm en nietjes eruit en kwamen er nieuwe gepatenteerde kliksystemen

Klanten moeten de waarde zien van circulaire producten, zegt Dionne Ewen, manager circulair bij Ahrend. „Dus niet denken: ik kan voor een duppie een stoel kopen. Er kan soms veel arbeid in gaan zitten om hem als nieuw te krijgen, dus het is niet altijd goedkoper.” Het is ook beslist geen míndere stoel, aldus Ewen. Ze merkt dat meer klanten dat nu inzien: klopten vroeger vooral kleinere bedrijven aan voor gebruikte producten, nu melden ook grote bedrijven zich.

Het Vlaamse familiebedrijf Veldeman Bedden, dat in heel Europa jaarlijks zo’n 350.000 bedden verkoopt, besloot een paar jaar geleden te investeren in het ontwerpen van een circulair bed. „Deels uit overtuiging, en deels in de hoop daar op de lange termijn commercieel voordeel uit te halen”, legt Valerie Veldeman, derde generatie eigenaar, uit. Immers, in de toekomst moet iedereen circulair zijn, dan kan je maar beter vooroplopen.

Veldeman gaf het team productontwikkeling van zes mensen „carte blanche” om bedden en boxsprings te ontwerpen zonder permanente verbindingen en van duurzame materialen. „De lijm en de nietjes gingen er helemaal uit.” In plaats daarvan kwamen er nieuw ontworpen, gepatenteerde kliksystemen, waardoor bijvoorbeeld losse onderdelen makkelijker vervangen kunnen worden.

Het duurdere bed dat er uiteindelijk uitkwam, werd niet direct een enorme hit. „Er is zeker een niche van écht groene consumenten. Voor de gemiddelde consument is duurzaamheid wel steeds belangrijker, maar op het moment van aankoop toch niet het enige argument.” Prijs, uitstraling en comfort bleken vaak toch belangrijker, ontdekte Veldeman.

Veldeman sleutelde daarom nog langer door om dat bij de circulaire lijn ook op niveau te krijgen. En het bedrijf probeert nu de circulaire oplossingen in andere, bestaande beddenlijnen toe te passen. „Duurzaamheid is dan een éxtra argument voor de klant.” Dat gaat stukken beter, hoewel het wel voor uitdagingen zorgt bij het ontwerpen. „Elke collectie heeft een bepaalde eigenheid in bijvoorbeeld ontwerp, dat moet ook zo blijven.”

Van verkoop naar verhuur

De bedoeling is dat Veldeman – net als Ahrend – de bedden na gebruik, als deze bijvoorbeeld verouderd zijn, terugkrijgt, en dan onderdelen hergebruikt of recyclet. Iets vergelijkbaars doet IKEA nu ook, maar dan met matrassen: voor 19 euro kunnen consumenten hun oude matras laten ophalen. Het schuim daarin wordt dan verwerkt tot ondertapijt of judomat.

Deze plannen werken alleen als ook klanten bereid zijn mee te werken – een andere uitdaging van het circulaire verdienmodel. Hoe krijg je consumenten zover dat ze hun matras of fauteuil niet bij het grofvuil zetten, maar terugbrengen naar de winkel? Volgens Van de Vijfeijke van IKEA door „de juiste voorwaarden te scheppen”, de goede keuze zo aantrekkelijk mogelijk te maken. In het restaurant van de meubelgigant zijn plantaardige gehaktballetjes daarom bijvoorbeeld goedkoper, ook al is de kostprijs hoger.

Sinds anderhalf jaar biedt IKEA ook een meubelinruilservice aan, waar de klant zijn gebruikte Billy-boekenkast of Brimnes-nachtkastje kan omruilen voor een kortingsbon. Die producten worden dan gecheckt, gerepareerd en weer verkocht in de koopjeshoek. In Nederland hebben zo 15.000 producten een nieuw leven gekregen. Zulke initiatieven werken, meent Arno Scheepens van EY. „Als je wilt dat de consument moeite doet, dan moet je er een eerlijke prijs tegenover zetten.”

Uitlenen in plaats van verkopen

Als bedrijf kun je ook zelf eigenaar blijven van het product. Zo verkiest Ahrend uitlenen en onderhouden in toenemende mate boven verkopen. ‘FaaS’, noemen ze dat bij de kantoorinrichter: furniture as a service. In het hele bedrijfsleven duiken dergelijke acroniemen sinds enkele jaren op. Je kunt als klant bijvoorbeeld ook LaaS afnemen, of MaaS: respectievelijk light (bijvoorbeeld bij lampenfabrikant Signify) en mobility (een deelauto).

Ofschoon die Engelse acroniemen misschien op het eerste gezicht wat potsierlijk aandoen, geldt het model volgens velen als een belangrijke pijler onder een circulaire toekomst. Hier gaat het de goede kant op, denkt Walrecht van KPMG. Hij ziet het meer en meer gebeuren: de consument doet het met fietsen en auto’s, ziekenhuizen nemen hun gezondheidstechnologie bij Philips af als dienst.

Naast verkopen ook gaan uitlenen klinkt misschien als een relatief gemakkelijk verdienmodel, maar in feite is het voor veel bedrijven best een spannende stap, zegt Walrecht van KPMG. „Je moet echt heel anders naar productie en consumptie gaan kijken. En in het begin kan het kannibaliseren op je eigen verkoop.” Dat kan eng zijn, en je moet daar voldoende financiële draagkracht en experimenteerzucht voor hebben.

Bovendien leidt een abonnementsmodel tot allerlei praktische vragen. Wat doet het bijvoorbeeld met de balans van je bedrijf als er opeens allerlei meubels of liften op blijven staan? Als je de producten niet zelf verkoopt maar in bezit houdt, zit een groot deel van je eigen vermogen vast in die producten. Mitsubishi Elevators brengt liften die het verhuurt daarom via een financiële tussenpartij op de markt – een administratieve oplossing die cruciaal is. Walrecht: „De lift staat niet op de balans, maar Mitsubishi behoudt wel het recht de onderdelen elders opnieuw in te zetten, of de hele lift.”

Duur versus goedkoop

Lastig is ook dat een leaseconstructie eigenlijk alleen maar werkt met hoogwaardige producten. Volgens de bedrijfsadviseurs zijn die veel gemakkelijker circulair te maken dan laagwaardige producten. Immers, iets wat duur is, laat de consument veel sneller repareren, en dat is hij of zij veel eerder geneigd in abonnementsvorm af te nemen, om de hoge aanschafprijs te vermijden.

Het is niet voor niets dat de er inmiddels een grote markt is voor opgeknapte telefoons en laptops. En tweedehands auto’s winnen al jaren terrein op nieuwe modellen. Maar bij een spijkerbroek, kerstverlichting of goedkope elektronica is een circulaire toekomst volgens Arno Scheepens nog een stuk verder uit zicht.

In de mijnbouw is het volgens Scheepens bijvoorbeeld heel gebruikelijk om op te knappen, in plaats van nieuw te verkopen, omdat machines daar „kapitalen” kosten. „Een nieuw wiel van een grote laadtruck kost al gauw 3 miljoen. Dan is het logisch dat je geen nieuwe bestelt en kijkt of je ze kunt reviseren. Maar voor verreweg de meeste spulletjes die wij als consument kopen, gaat dat nog niet op.”