Zeker vijftien doden bij schietpartij in Zuid-Afrikaanse bar

Zeker vijftien mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen bij een schietpartij in een bar in Soweto, het grootste township van de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg. Negen anderen raakten gewond. Dat schrijven internationale persbureaus op basis van berichten van lokale autoriteiten. De slachtoffers zijn vermoedelijk jong, zegt het hoofd van de regionale politie Elias Mawela tegen de Britse omroep BBC; tussen de 19 en 35 jaar.

Gewapende mannen kwamen volgens de politie iets na middernacht de bar in de wijk Orlando East binnen. Daar schoten ze „in koelen bloede op onschuldige gasten”, zegt Mawela. Volgens de politie hebben de mannen „willekeurig” op aanwezigen geschoten. De daders zijn nog niet gevonden. Met hoeveel ze precies waren en wat hun motief was, is ook nog onduidelijk.

Zaterdagavond was zo’n 500 kilometer ten zuidoosten van Soweto nóg een willekeurige schietpartij in een bar, waarbij vier mensen om het leven kwamen. In Katlehong, een ander township bij Johannesburg, werden bij een overval in een bar donderdag twee mensen omgebracht. Vuurwapengeweld komt regelmatig voor in Zuid-Afrika. Er worden in het land jaarlijks zo’n 20.000 mensen vermoord.