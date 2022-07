Wie zijn de mogelijke opvolgers van Boris Johnson?

Hoe fris kan een frisse start zijn? Die vraag beheerst komende weken de politieke agenda in het Verenigd Koninkrijk, nu de strijd om de opvolging van Boris Johnson is begonnen.

Inmiddels hebben zich negen kandidaten gemeld, en daar komen zeker nog een paar kandidaten bij voordat de deadline afloopt, dinsdag. De grote belangstelling laat zien hoe verdeeld de Conservatieve Partij is, met gegadigden van de linker- en de rechterflank en daar ergens tussenin.

Cruciaal is welke kandidaat het overtuigendst laat zien dat hij of zij die frisse start kan zijn, kan breken met de chaotische regeerperiode van Boris Johnson. Meteen een lastig punt, aangezien de meeste kandidaten minister in zijn kabinet waren. Sommige van hen lokten vorige week met hun ontslag het vertrek van Johnson uit (Rishi Sunak, Sajid Javid) en kunnen daardoor claimen een grens te hebben getrokken. Anderen bleven tot het eind loyaal aan de premier (Liz Truss, Grant Shapps).

De meeste kandidaten zullen het roerend eens zijn over één ding. Zij zijn allemaal de uitgelezen persoon om na onrustige jaren integriteit, betrouwbaarheid en focus terug te brengen in het landsbestuur. Dat, terwijl nu al vuil spel wordt gespeeld; campagneteams slingeren al volop anoniem beschuldigingen heen en weer in de Britse media. Volgens The Sunday Times zouden twee campagneteams zelfs dossiers met schadelijke bevindingen over de concurrentie aan oppositiepartij Labour hebben gegeven.

Minister Liz Truss (Buitenlandse Zaken) zou een „Remainer in Leave-kleren” zijn. Zij pleitte er in 2016 voor dat het VK lid zou blijven van de Europese Unie, waardoor de rechtse kant van de partij nu argwaan tegen haar koestert. En Lagerhuislid Penny Mordaunt zou te woke zijn voor het leiderschap, omdat ze ooit heeft gezegd dat „trans vrouwen vrouwen zijn en trans mannen mannen”. Voor veel Conservatieven een foute uitspraak, zij vinden iemands aangeboren geslacht belangrijker.

Naast de positie van de nieuwe kandidaten in deze cultuuroorlogen (de discussie over rechten voor transgenders, maar ook bijvoorbeeld het kijk- en luistergeld voor de BBC of de Brexit) vormen de overheidsfinanciën een belangrijk twistpunt. Rishi Sunak, tot vorige week minister van Financiën, verdedigt zijn beleid van hogere premies van de afgelopen jaren. Sajid Javid en Jeremy Hunt stellen wel een snelle belastingverlaging voor, al is nog onduidelijk hoe ze die zouden financieren.

De precieze tijdlijn van de verkiezing wordt waarschijnlijk deze maandag bekend. Zeker is al wel dat de Conservatieve fractie als eerste gaat stemmen over alle kandidaten. Na de nodige afvalrondes blijven uiteindelijk twee kandidaten over, dat is waarschijnlijk ergens eind deze maand. Uit die twee mogen vervolgens de partijleden hun leider kiezen.

Intussen is het lawaai over Boris John-son die als waarnemend premier wil blijven tot zijn opvolger bekend is, nog niet verstild. Oppositiepartij Labour zou komende week een vertrouwensstemming in het Lagerhuis willen houden om Johnson weg te krijgen. Ook al vindt een flink deel van de Conservatieven ook dat Johnson beter zo snel mogelijk kan vertrekken, het is niet waarschijnlijk dat ze met het voorstel van Labour instemmen.

Want Johnson wegstemmen in het parlement zou betekenen dat het Lagerhuis wordt ontbonden en er dus snel nieuwe verkiezingen zouden komen. Onder Johnsons leiderschap behaalde de Conservatieve Partij in 2019 een heel comfortabele meerderheid van tachtig zetels. Wie de nieuwe leider ook wordt, zo’n uitslag evenaren zal heel moeilijk worden. Diegene zal liever nog even op de huidige meerderheid teren en de tijd nemen om aan het eigen profiel te bouwen.

Nadhim Zahawi Sterk punt: Zijn persoonlijke geschiedenis Zwakheid: Relatief onbekend bij kiezers Nadhim Zahawi speelde een dubieuze rol rond het vertrek van Boris Johnson vorige week. Op dinsdag nam hij nog de baan van minister van Financiën aan, nadat Rishi Sunak was opgestapt. Twee dagen later was het Zahawi (55) die Johnson publiekelijk opriep te gaan en hem zo het laatste zetje gaf. Zahawi heeft er publiekelijk nog niets over gezegd, maar de positieve lezing is dat hij verantwoordelijkheid wilde nemen. Iemand moest toch minister van Financiën zijn. Zahawi’s ouders vluchtten met hem als jongetje van negen dat geen Engels sprak, vanuit Irak naar het VK. Hij studeerde, werd ondernemer en ging in 2010 het Lagerhuis in. Tijdens de coronacrisis was Zahawi medeverantwoordelijk voor de snelle vaccinatiecampagne in het VK. Daarna werd hij minister van Onderwijs. Hij gebruikt geregeld zijn eigen verhaal als voorbeeld en wil kansen bieden aan „alle Britten, waar ze ook vandaan komen”.

Rishi Sunak

Sterk punt: Blijft zijn financiële beleid van de afgelopen jaren verdedigen Zwakheid: De belastingen die zijn echtgenote niet betaalde Van alle kandidaten lijkt ex-minister van Financiën Rishi Sunak nu het kansrijkst. Sunak (42) is in het VK geboren, zijn ouders zijn Indiërs en daar is hij trots op. In zijn soepele promotiefilmpje krijgen zijn ouders, apotheker en huisarts, een prominente rol. Zijn verkiezing zou betekenen dat het VK voor het eerst een premier met een migratie-achtergrond krijgt. Dat is geen punt van discussie, wel zal opnieuw veel te doen zijn over zijn vermogende vrouw. Zij betaalde als niet-ingezetene een deel van haar belastingen in India in plaats van in het VK. Als favoriet zal Sunak hoe dan ook veel beschadigende publiciteit kunnen verwachten. Hoe graag Sunak naar eigen zeggen ook de belastingen zou willen verlagen, hij verdedigt zijn financiële beleid van hogere sociale premies en belastingen – hij vindt het geen tijd voor „troostende sprookjes”.

Jeremy Hunt Sterk punt: Zijn degelijkheid Zwakheid: Stemde tegen de Brexit in 2016 en krijgt dat nog nagedragen Zou het Jeremy Hunt dit keer wel lukken? In 2019 verloor Hunt (55) de leiderschapsstrijd kansloos van Boris Johnson, toen hij probeerde zich als het serieuze alternatief neer te zetten. Nu is Hunt een van de weinige kandidaten die niet als minister heeft gediend onder Johnson. Hij probeert dat uit te buiten: „Ik benoemde al wat misging ver voor de andere kansrijke kandidaten dat deden”, zei hij zondag tegen het conservatieve dagblad The Daily Telegraph. Hunt zit sinds 2005 in het Lagerhuis. Voordat Johnson premier werd in 2019 bezette hij verschillende ministersposten, onder meer die van Buitenlandse Zaken en Gezondheidszorg. Hunt belooft nu lagere belastingen voor bedrijven om economische groei te stimuleren, maar zou de sociale premies niet verlagen. Zo zit hij economisch gezien ergens tussen zijn concurrenten Rishi Sunak en Sajid Javid in.

Penny Mordaunt Sterk punt: Zou een verbinder zijn Zwakheid: Onbekend buiten de politieke bubbel van Westminster Het moet „iets minder om de leider zelf gaan en veel meer om de richting van het schip”. Penny Mordaunt (49) is een van de meer verrassende kandidaten. Ze zette zondag een filmpje online met een David Attenborough-achtige voice over. „We moeten aan degenen denken die ons voorgingen, en aan toekomstige generaties.” Mordaunt zit sinds 2010 in het Lagerhuis en ze is reservist voor de marine. In 2019 werd ze de eerste vrouwelijke minister van Defensie. Ze is eurosceptisch en voerde campagne voor de Brexit, maar is tegelijk sociaal liberaal, wat meteen als risico geldt, omdat ze te woke zou zijn. De Jonge Conservatieven zagen haar in een eerste peiling als de beste opvolger van Johnson. Buiten de partij is ze vrij onbekend, slechts 36 procent van de Britse bevolking heeft van haar gehoord. Bij concurrenten als Rishi Sunak (95 procent) en Liz Truss (76 procent) ligt dat percentage veel hoger.

Liz Truss Sterk punt: Gezicht van de Britse steun aan Oekraïne Zwakheid: Staat bekend als lichtgewicht Zondagmiddag had ‘Instagram-minister’ van Buitenlandse Zaken Liz Truss haar kandidatuur nog niet aangekondigd, maar weinigen in Westminster twijfelen eraan dat Truss (46) Johnson wil opvolgen. Ze bouwt al maanden aan haar publieke profiel en werd daarbij geholpen door de oorlog in Oekraïne, waarin het VK een voortrekkersrol tegen Rusland inneemt. Truss probeert zichzelf met voormalig premier Margaret Thatcher te vergelijken door foto’s te verspreiden waar ze op Thatcher lijkt. Van zichzelf op een legertank, of met een bontmuts op in Moskou. Liz Truss zit sinds 2010 in het Lagerhuis. Bij het referendum in 2016 wilde zij dat het VK EU-lid zou blijven, maar sindsdien zegt ze dat ze spijt heeft van haar keuze toen. Truss staat als rechts bekend, ze wil minder regelgeving voor bedrijven en lagere belastingen. Binnen haar partij wordt ze als lichtgewicht gezien – en ze bleef Johnson tot het laatst trouw, niet per se een pre.

Sajid Javid Sterk punt: Staat bekend als competent Zwakheid: Verloor de leiderschapsstrijd al eens in 2019 Twee keer stapte Sajid Javid op als minister uit Johnsons kabinet, beide keren uit principiële overwegingen. Als minister van Financiën stopte hij in 2020, toen hij weigerde onder druk van Johnson zijn adviseurs te ontslaan. En vorige week was Javid (52) de eerste die zijn ontslag indiende (hij was minister van Volksgezondheid), omdat hij het niet langer kon opbrengen Johnsons onwaarheden te verdedigen. Hier zal Javid zeker van proberen te profiteren. Sajid Javid was de eerste uit zijn familie (hij heeft een Pakistaanse achtergrond) die naar de universiteit ging. Hij werkte in de financiële wereld voordat hij in 2010 lid werd van het Lagerhuis, en hij was de eerste islamitische minister van Binnenlandse Zaken. Hij kondigde zondag aan dat hij zowel de belastingen als sociale premies wil verlagen om mensen te helpen met de stijgende kosten van het dagelijks leven. Het zou tientallen miljarden kosten, maar hij onderscheidt zich ermee van Rishi Sunak.

