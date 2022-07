Op dit moment bezitten de rijkste 26 mensen op aarde evenveel als de armste helft van de bevolking. De rijkdom en ongelijkheid binnen landen neemt toe, armoede neemt nauwelijks af. De coronapandemie raakte iedereen. Landen uit het mondiale Zuiden hadden echter veel minder middelen om de klappen van de crisis op te vangen en werden harder en langduriger geraakt. Ondanks de wereldwijde dreiging van virussen als corona is het niet gelukt om eerlijke afspraken te maken over de toegang tot vaccins wereldwijd. Slechts 15 procent van de Afrikaanse bevolking is gevaccineerd tegen corona. De hoge energieprijzen zorgen ondertussen voor wereldwijde voedseltekorten, met name in de armste landen. Een ernstige voedselcrisis dreigt.

Jan Pronk is oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA en voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking. Jan Terlouw is oud-D66-leider en voormalig minister van Economische Zaken.

De EU voert ondertussen haar expansieve handelsagenda uit. Recent werd er een akkoord bereikt over het EU-Nieuw-Zeeland-verdrag. Nederland staat op het punt om het CETA-verdrag tussen de EU en Canada te ratificeren. Een verdrag van de oude stempel, dat de beruchte investeerdersbescherming (ICS) bevat op basis waarvan bedrijven staten kunnen aanklagen bij een speciaal arbitragehof wanneer overheidsbeleid hun winsten bedreigt – buiten de nationale rechter om. CETA versterkt daarmee de macht van internationale bedrijven en past in de trend waarbij Noordelijke regeringen de belangen van ‘hun’ bedrijfsleven gelijkstellen aan het nationale economische belang. En terwijl de rechten van investeerders in handelsverdragen afdwingbaar zijn vastgelegd, schieten de afspraken over de bescherming van mens, dier en planeet schromelijk tekort. De pogingen van de Europese Commissie om CETA eerlijker of duurzamer te maken (bijvoorbeeld via een Europees klachtenmechanisme) veranderen geen letter aan het verdrag.

Het maakt van CETA een bedreiging voor de energietransitie. Want ook de investeringen in de fossiele industrie worden beschermd, bijvoorbeeld van Europese bedrijven in Canadese teerzandolie of Canadese bedrijven in de Europese winning en verwerking van olie en gas. Zelfs met zo weinig resterende tijd om de opwarming van de aarde te stoppen, hebben de onderhandelende partijen de beschermde status van fossiele investeringen in CETA niet achterwege gelaten.

Nieuwe mondiale afspraken

Om de grote problemen van deze tijd op te lossen is wereldwijde samenwerking op voet van gelijkheid nodig. Handelsverdragen kunnen daar een rol in spelen. Maar handel is geen doel op zich. Het is een middel om welvaartsdoelen te bereiken: hogere productie van noodzakelijke goederen, diversificatie, exportopbrengsten voor arme landen, winsten die worden omgezet in zinvolle investeringen, werkgelegenheid, eerlijke beloning van arbeid. Deze doelen worden niet automatisch bereikt wanneer de handel toeneemt, maar hangt af van de machtsverhoudingen tussen handelspartners en de vraag wie er beter wordt. Het CETA-verdrag versterkt de handelsrelatie tussen rijke landen in het Noorden en de positie van ‘onze’ multinationals.

Leidend beginsel van mondiale handelsregels moet niet zijn hoe kapitaals- en handelsstromen zo ongelimiteerd mogelijk de wereld over kunnen gaan, en hoe private investeringen kunnen worden afgeschermd tegen de publieke belangenbehartiging van mens, dier en planeet. Het is andersom: het uitgangspunt moet zijn hoe burgers beschermd kunnen worden tegen de macht van het grootkapitaal dat louter streeft naar winst.

Het is daarom wijs wanneer de Eerste Kamer tegen CETA stemt. Daarmee ontstaat ruimte voor nieuwe mondiale afspraken waarmee de grote uitdagingen van deze tijd, zoals de klimaatcrisis, tanende biodiversiteit, voedselzekerheid, verduurzaming van economische transacties en armoede en ongelijkheid kunnen worden aangepakt. Laat de EU bij het afsluiten van handelsverdragen daarbij kijken naar het effect op de rest van de wereld. Want internationale handel heeft met haar lange ketens gevolgen voor iedereen en kan ongelijkheid tussen landen vergroten of tegengaan.