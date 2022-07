Klontering in krantenland: deze Vlaamse onderzoeker analyseert de gevolgen

Toen Jonathan Hendrickx op de onlineredactie van de Gazet van Antwerpen (GvA) werkte, drukte hij regelmatig op een knop die een artikel naar de websites van andere Vlaamse kranten van uitgever Mediahuis stuurde. Stukken van die andere kranten reisden via dezelfde pijplijn naar de Gazet. „Na verloop van tijd veroorzaakte dat bij mij een vorm van luiheid”, zegt Hendrickx. „Als er groot nieuws was, moesten we wachten op kopij van ofwel Belga – het Belgische ANP – ofwel van een van de grotere kranten.”

Mediahuis (Gazet van Antwerpen, De Standaard, Het Nieuwsblad) en de concurrerende uitgever DPG Media (De Morgen, Het Laatste Nieuws) hebben de Vlaamse krantenmarkt vrijwel geheel in handen – evenals een groeiend deel van de Nederlandse. DPG Media geeft de Volkskrant, AD, Trouw en NU.nl uit, Mediahuis heeft NRC en De Telegraaf. Ook tientallen regiokranten, tijdschriften en online media zijn onderling verdeeld. Qua dagbladen heeft enkel een handvol kleinere titels als Het Financieele Dagblad nog een eigen voordeur.

Weinig aandacht

Deze ‘consolidatie’ roept zorgen op over de pluriformiteit van de pers bij organisaties als Verslaggevers Zonder Grenzen en vakbond NVJ en de journalistiek zelf. Tegelijkertijd is er nog weinig bekend over de praktische effecten van zulke consolidatie – zoals de onderlinge uitwisseling van kopij.

In Vlaanderen wel, dankzij Hendrickx. De journalist en toegepast taalwetenschapper promoveerde aan de Vrije Universiteit Brussel op een onderzoek naar ‘nieuwsdiversiteit’. Daarvoor voerde hij observaties uit op redacties, maar deed hij vooral veel dataonderzoek. Een gelijksoortig onderzoek in Nederland staat op de rol.

Uit een analyse van 15.000 artikelen uit de jaren 2013 tot en met 2019 concludeerde Hendrickx dat de GvA, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad inhoudelijk steeds meer op elkaar gingen lijken. Het sjiekere De Standaard werd juist diverser. Bij DPG analyseerde hij met een computerwetenschapper ruim een half miljoen artikelen (2018-2020) van de kleine kwaliteitskrant De Morgen en het populairdere Het Laatste Nieuws (HLN). De conclusie was tweeledig: ‘moedermerk’ Het Laatste Nieuws werd diverser en ging meer artikelen produceren, maar De Morgen werd juist minder onderscheidend: zo was bijna een derde van de online artikelen overgenomen van HLN.

Vooral de kleinere en regionale titels lijden onder consolidatie, concludeerde Hendrickx, die daarvoor weinig aandacht kreeg in de Vlaamse pers. Off the record kreeg hij meer respons. Ook negatief – vooral van hoofdredacteuren en chefs. „‘Wil je ons zwart maken?’ ‘Ben je tegen de journalistiek?’ Ik heb al die verwijten naar mijn hoofd geslingerd gekregen.”

Toch is consolidatie op de dagbladenmarkt niet alleen maar negatief, zegt Hendrickx júíst genuanceerd. Hij erkent dat de gewezen ‘dodebomensector’ mede dankzij het samengaan in grotere concerns is gaan floreren. Zo kan dankzij schaalvergroting bijvoorbeeld bespaard worden op druk- en distributiekosten. Het aantal journalisten op de redacties van de Vlaamse Mediahuis-kranten tezamen, nam tussen 2013 en 2018 dan ook toe, zegt Hendrickx. DPG gaf hem geen inzage in de personeelscijfers. „Maar bij de twee regionale titels nam het aantal journalisten met een derde af. Die verliezen aan personeel werden opgevangen door meer kopij over te nemen. De grotere titels worden kortom diverser, terwijl de kleinere afkalven.”

Ook in Nederland dreigt volgens Hendrickx een dergelijke disbalans. Zo wordt het Algemeen Dagblad (AD) verrijkt met stukken uit de DPG-regiokranten. Omgekeerd publiceren die regionale kranten veelal dezelfde binnen- en buitenlandkopij van de centrale redactie van het AD. „De boodschap van DPG aan de buitenwereld is: kijk, de regiokranten focussen zich weer op hun kracht, het regionale nieuws. Zo verdedigen ze dat ze voor het nationale en internationale nieuws dezelfde kopij publiceren. En dat snijdt wel hout, hè? Het probleem is alleen dat als je dat te ver doorvoert, een krant zijn eigen toon verliest. Ze kunnen het nieuws daardoor ook minder bekijken vanuit de eigen signatuur. De Gazet van Antwerpen kan minder vanuit haar unieke Antwerpse bril naar het wereldnieuws kijken, bijvoorbeeld.”

Leidt consolidatie in alle gevallen tot uitwisseling van kopij?

„Nee. Enkele jaren geleden verscheen een onderzoek naar een grote fusie in Noorwegen, waaruit bleek dat hier geen sprake van was. Ook uit mijn eigen onderzoek blijken de verschillen, voor de duidelijkheid. De Standaard (dat soms artikelen van NRC overneemt, red.) werd de afgelopen jaren bijvoorbeeld juist meer onderscheidend. Ze hebben zich daar met hand en tand verzet tegen verregaande contentuitwisseling, en dat heeft gewerkt. Maar De Standaard is een groot en bekend kwaliteitsmedium en heeft een sterkere onderhandelingspositie dan kleinere, regionale kranten. Die gaan wat sneller mee in ontwikkelingen als het uitwisselen van kopij.”

U waarschuwt voor de democratische gevolgen als de nieuwsdiversiteit afneemt. Wat bedoelt u daarmee?

„Het is zeer belangrijk dat er voldoende keuzevrijheid is aan perspectieven op het nieuws, omdat mensen die nodig hebben om kritisch denkende burgers te worden. Als media meer artikelen van elkaar overnemen, zijn er minder journalisten die vanuit hun unieke invalshoek over een bepaald onderwerp schrijven.”

Anderzijds: zonder dit soort samenwerkingen zouden, zoals Mediahuis-topman Gert Ysebaert onlangs in NRC zei, kleinere titels mogelijk überhaupt niet overleven. Zo bezien dient consolidatie juist de pluriformiteit.

„Tot op zekere hoogte klopt dat, maar tegelijkertijd houdt dat argument geen stand als juist die titels steeds meer kopij van elkaar overnemen. Je kunt zeggen dat je tien producten aanbiedt, maar als zes ervan grotendeels hetzelfde zijn, dan heb je geen tien verschillende producten.”

Door te fuseren staan uitgevers ook sterker tegenover Google en Facebook, bijvoorbeeld op de advertentiemarkt en in onderhandelingen over het doorplaatsen van nieuws op die platformen.

„Ook dat is tot op zekere hoogte een valide argument, alleen is het grote probleem daarbij weer dat het de massamedia zijn die op die manier worden voorgetrokken en dominanter worden, terwijl de kleinere uitgeverijen nog meer in de kou blijven staan.

„DPG en Mediahuis kruipen enerzijds in de slachtofferrol tegenover Google en Facebook, maar tegelijkertijd nemen zij zélf ook veel ruimte in van kleinere spelers en start-ups. Die kunnen niet op tegen grote uitgevers die bijvoorbeeld gezamenlijk de advertentieinkoop kunnen coördineren. Zo ging het kleine tijdschrift Charlie Magazine hier in België ten onder, nadat verschillende pogingen tot overnames door en samenwerking met grote uitgevers mislukten.”

U ziet de Vlaamse situatie als een waarschuwing voor Nederland. Zijn beide medialandschappen wel vergelijkbaar?

„Ik heb er geen cijfers van, maar ik denk dat de consolidatie in Nederland zelfs nog ingrijpender zal zijn dan bij ons, simpelweg omdat er in Nederland veel meer titels en redacties zijn. Wij hebben maar zeven kranten, de grenzen van samenwerking zijn wat dat betreft wel bereikt. In Nederland zijn er nog veel meer kleinere titels over. Een oud-medestudent van mij werkt nu bij een samenwerkingsredactie van drie regionale titels uit Noord-Brabant. Dat is iets dat wij niet kennen.

„En zulke samenwerkingsredacties worden ook niet opgezet om het daartoe te beperken, denk ik. Er zal steeds gezocht worden naar hoe men nog efficiënter kan werken. Tot iemand het idee krijgt: wat als we die kranten nu gewoon volledig samenvoegen? In Vlaanderen hadden wij ooit ook veel meer regionale kranten, die een voor een zijn verdwenen en opgegaan in de grotere titels. Datzelfde proces lijkt mij onafwendbaar in Nederland.”

De verzuiling was in Nederland sterk, waardoor ook onze kleinere dagbladen van oudsher een onderscheidende identiteit hebben. Een oorspronkelijk protestantse krant als Trouw heeft bijvoorbeeld nog altijd extra veel aandacht voor levensbeschouwing. Kun je Nederland daarom wel met België vergelijken?

„In Vlaanderen was de verzuiling in de nieuwsmedia ook lange tijd zeer sterk. Die verzuilde wortels verdwenen bij ons echter al tijdens de eerste golf van consolidatie in de jaren tachtig en negentig. Toen werd bijvoorbeeld het socialistische De Morgen overgenomen door een liberale uitgever, waardoor die krant een algemener profiel kreeg.

„Ik geef ook graag het voorbeeld van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. Dat waren twee totaal verschillende media, en toch vormen ze nu één redactie, waarbij de website van VTM Nieuws is opgegaan in die van Het Laatste Nieuws. Zoiets is mogelijk, ook als je het niet verwacht.”

Klontering in krantenland

96% van de Nederlandse dagbladen is in handen van twee Belgische bedrijven: DPG Media (voorheen De Persgroep) en Mediahuis. Landelijk zijn alleen Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad en Het Financieele Dagblad nog zelfstandig. NRC, onderdeel van Mediahuis, brengt de komende tijd in kaart wat dat precies betekent. Voor lezers, voor redacties en voor freelancers. Tips of vragen? Mail media@nrc.nl.