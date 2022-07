‘VVD-prominent Neelie Kroes lobbyde voor Uber, in strijd met EU-regels’

Neelie Kroes, oud-Eurocommissaris en VVD-prominent, zou in 2015 en 2016 in het geheim hebben gelobbyd voor het Amerikaanse bedrijf Uber, terwijl dat verboden was door de Europese Commissie. Kroes zou onder meer premier Mark Rutte, Henk Kamp en andere Nederlandse ministers hebben benaderd. Dat zou blijken uit de Uber Files, meer dan 124.000 documenten die in handen zijn van The Guardian en het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). In Nederland deden Investico, Trouw en Het Financieele Dagblad onderzoek naar de documenten.

Uit de documenten zou blijken dat Kroes, nadat ze in 2014 aftrad als Eurocommissaris, toestemming heeft gevraagd om voorzitter te worden van een adviesraad van Uber. Dat verzoek is afgewezen door de Europese ethische commissie en voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie. Ze moest zich houden aan een zogeheten afkoelperiode van achttien maanden, om belangenverstrengeling te voorkomen. Die periode duurde voor Kroes van november 2014 tot mei 2016. In 2015 benaderde ze toch, namens Uber, onder anderen premier Mark Rutte (VVD) en de ministers Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) en Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu, VVD) en Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA).

Ook Macron lobbyde voor Uber

Uber zou de relatie met Kroes zo gevoelig hebben gevonden dat medewerkers meermaals werden geïnstrueerd die geheim te houden. In mei 2016, als de afkoelperiode net is afgelopen, wordt Kroes alsnog aangesteld als lid van de adviesraad van Uber. In een reactie zegt Kroes tegen Investico en het Financieele Dagblad dat ze geen „formele of informele rol” bij Uber had voor haar officiële aanstelling. Ze zegt dat ze wel toestemming had om zich in te zetten namens StartupDelta, een belangenclub voor startende technologiebedrijven.

Uit de gelekte documenten zou daarnaast blijken dat de huidige Franse president Emmanuel Macron een „geheime deal” zou hebben bemiddeld met oppositieleden in het kabinet, toen hij nog minister van Economische Zaken was. Uber zou een controversiële dienst hebben stopgezet in ruil voor lichtere regels voor andere diensten. The Guardian zegt dat uit onder andere sms-berichten blijkt dat Macron buitengewoon veel moeite heeft gedaan om de lobbycampagne van Uber te ondersteunen.