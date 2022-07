Vijf woningen ontruimd na explosie onlangs gesloten woning in Huizen

Na een nachtelijke explosie in een woning in het Noord-Hollandse Huizen zijn zondag vijf omliggende huizen ontruimd. De politie laat weten dat de bewoners naar verwachting in de loop van de dag weer terug naar huis kunnen.

In de nacht van zaterdag op zondag vond rond 01.50 uur een explosie plaats in een woning die vorige week op last van de burgemeester wegens dreiging werd gesloten. Door de explosie sprongen de ramen uit hun sponningen en vlogen meubels door het raam naar buiten. Niemand raakte bij de explosie gewond, meldt de politie.

De burgemeester van Huizen, Niek Meijer, sloot de woning vorige week samen met een ander huis in de straat. Een speciale bewakingseenheid hield enkele dagen toezicht. Meijer toont zich in een reactie op de gemeentewebsite opgelucht dat er geen gewonden zijn gevallen. “Deze dreiging richtte zich vooral op de woning waar nu de explosie is geweest, midden in een woonwijk. [...] Uiteraard is iedereen in de omgeving enorm geschrokken”, aldus de burgemeester. „Ik ben mij er heel goed van bewust wat voor impact dit op hen heeft. Mijn zorg ligt nu bij de bewoners en omwonenden.”

De politie hield afgelopen donderdag een verdachte aan in verband met de dreiging rond de woning in Huizen waar de ontploffing plaatsvond. Het gaat om een 42-jarige man uit Den Haag, die ook verdacht wordt van betrokkenheid bij eerdere explosies in Hoef en Haag en in Tienhoven. De politie houdt er rekening mee dat die explosies te maken hebben met „een conflict in het drugsmilieu”.

Ook ontploffing in Delft

In de nacht van vrijdag op zaterdag vond rond 03.15 uur ook al een ontploffing plaats in een gallerijflat in Delft, zo meldt Omroep West. Twee mensen zijn met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie vermoedt opzet. Getuigen verklaarden na de explosie twee mannen te hebben zien wegrennen.