Veelvraat Pogacar geeft geen cadeaus, ook niet als het om een paar seconden gaat

Een tikkeltje ontgoocheld is Tadej Pogacar zaterdag na de finish van de achtste Touretappe in het Zwitserse Lausanne. De geletruidrager is even daarvoor tientallen meters voor de streep ingehaald door Wout van Aert. Weg kans op zijn derde etappezege op rij, een podiumplek achter Van Aert en de Australiër Michael Matthews is het hoogst haalbare. „Ik was er zo dichtbij”, zegt Pogacar na afloop. „Maar Wout kwam met twee keer zoveel snelheid langszij.”

Dat uitgerekend Van Aert de sprint in Lausanne won, was geen verrassing. Het was de zoveelste bevestiging van het uitzonderlijke talent van de renner van Jumbo-Visma, alleen al in deze Tour. Na drie tweede plaatsen in de eerste drie etappes was er de solo naar Calais die hem de zege in de vierde etappe opleverde. Daarop volgde een nog brutere solo op weg naar Longwy, waarbij hij na een enerverend gevecht zijn gele trui kwijtraakte aan Pogacar. Op winst in Lausanne had Van Aert nog meer zijn zinnen gezet. Het leverde de 27-jarige Belg opnieuw vijftig punten op voor de groene trui, zijn voornaamste doel deze Tour.

Bij toeval versterkt hij zondag in de eerste bergrit, van het Zwitserse Aigle naar bergdorp Châtel les Portes du Soleil in Frankrijk, zijn positie in het klassement. Als een groep van vijftien renners een minuut voorsprong op het peloton heeft gepakt, besluit Van Aert de overstap te maken. Met gemak rijdt hij het gat dicht, bergop. Precies op tijd om bij de tussensprint twintig punten op te halen voor het groen.

Een dag voor Van Aerts zege in Lausanne was het woord geweest aan de andere dominante factor in de Tour tot nu toe. In de steile slotmeters van de gravelstrook op La Planche des Belles Filles, de eerste echte finish bergop, was Pogacar voorbij Van Aerts ploeggenoot Jonas Vingegaard gekropen. Net op het moment dat hij niet meer leek te kunnen winnen, bracht een laatste krachtsinspanning de 23-jarige Sloveen voorbij zijn Deense opponent. In een een-op-eenduel bewijst de tweevoudig Tourwinnaar het liefst zijn klasse. Daar doet hij zijn tegenstander bij voorkeur pijn.

Bijblijven is tegen Pogacar niet genoeg voor een etappezege, weten zijn concurrenten inmiddels. Zoals de Britse klassementsrenner Geraint Thomas, winnaar van de Tour in 2018, na afloop op vrijdag zei: „Het is leuk dat ik het grootste gedeelte bij kon blijven op La Planche des Belles Filles. Maar hij heeft nog steeds gewonnen, toch?”

‘Oude wielrennen’

Pogacar is een veelvraat, hij geeft geen zeges weg. Eerdere heersers in de Tour als Miguel Indurain en Lance Armstrong gunden concurrenten nog wel eens een dagzege. in de hoop dat een cadeau de onderlinge verstandhoudingen ten goede zou komen. „Dat is het oude wielrennen”, zegt analist en oud-renner Rob Harmeling. Een wereld die Pogacar niet lijkt te kennen. „Hij vergooit zijn credits. Maar hij lijkt ervan overtuigd dat hij die ook niet nodig zal hebben”, stelt Harmeling. Pogacar lijkt vooral bezig met winnen. Op zondag grijpt hij een sprint om de vijfde plaats nog aan om een paar seconden te pakken.

Bij Jumbo-Visma was dit weekend vooral opluchting voelbaar. Na de dominante dagen van Pogacar, waarin hij zijn voorsprong op de concurrentie uitbreidde, liet Vingegaard zien bergop het gevraagde tempo aan te kunnen. „We wisten dat Jonas goed was, het was fijn dat het er bergop uitkwam”, zei Steven Kruijswijk zaterdag. Ook Primoz Roglic toonde herstel na een harde val, waardoor hij al meer dan twee minuten achterstaat op Pogacar.

Geen hardrijders

Na de eerste negen etappes is de vraag wat de zwakke plek van Pogacar kan zijn in het restant van de Tour. Veel wielerliefhebbers en analisten, die hopen op een spannende strijd om het geel, wijzen naar zijn team. UAE Emirates bestaat sinds zaterdag nog maar uit zeven man in plaats van acht, want de Noor Vegard Stake Laengen testte positief op corona. De overgebleven helpers van Pogacar kunnen bergop relatief lang mee, maar zijn op vlakke stukken geen hardrijders. Niet iedere aanval op de gele trui kunnen zij pareren, is de hoop.

In de etappe op zondag lijkt UAE zich van dat gevaar bewust. Bijna de hele rit houden Pogacars ploeggenoten het tempo hoog. Achter hen volgen steevast de treintjes van Jumbo-Visma en Ineos Grenadiers. Die twee teams zouden in de breedte sterker zijn dan UAE. Jumbo-renner Tiesj Benoot sprak zaterdag al van een mogelijk pact met Ineos. Met als doel om samen de geletruidrager en zijn ploeg stuk te rijden.

Pogacar liet in de eerste Tourweek zien dat hij in zijn eentje ook een hoop werk kan opknappen. Zoals in de rit naar Arenberg, waarin hij op de kasseistroken vaak de voorste was van de favorieten. Of naar La Planche des Belles Filles. De finish daar was Pogacar op het lijf geschreven. Een klim van twintig minuten, waarbij zowel explosiviteit als duurvermogen werden verlangd. Een balans van eigenschappen die Pogacar als geen ander bezit.

Het gaat daarbij om het verschil tussen aerobe en anaerobe eigenschappen van het lichaam, zegt bewegingswetenschapper Jim van den Berg. Klimmers zijn aerobe atleten, hun fysiek is afgesteld op duursport. Sprinters zijn juist anaerobe sporters, het lijf wacht op een korte, explosieve inspanning. Word je beter in het een, dan gaat dat ten koste van het ander. „De vraag is alleen: is Pogacar niet in beide de bovenliggende partij van zijn concurrenten”, zegt Van den Berg.

Bij Jumbo-Visma houden ze vast aan de specifieke kwaliteiten van Vingegaard, die hij ook in de Tour van vorig jaar toonde. In het hooggebergte was hij toen de enige renner die Pogacar partij kon bieden. Op de langere beklimmingen die deze Tour nog volgen zou hij dan zelfs het verschil met de Sloveen moeten maken. Maar vooral de hoop op een mindere dag van Pogacar blijft. Al is de vraag of die er voor het einde van de Tour zal komen.